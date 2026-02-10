B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Auto » Atenție șoferi! Ce medicamente pot crea probleme la volan în 2026

Atenție șoferi! Ce medicamente pot crea probleme la volan în 2026

Ana Beatrice
10 feb. 2026, 13:56
Atenție șoferi! Ce medicamente pot crea probleme la volan în 2026
Sursa Foto: Pixabay.com
Cuprins
  1. De ce pot medicamentele obișnuite să devină o problemă la volan
  2. Ce poți face concret ca să reduci riscurile la un control rutier

Puțini șoferi iau în calcul că un control rutier le-ar putea crea probleme dintr-un motiv perfect legal. De cele mai multe ori, nu drogurile ilegale sunt cauza. Situațiile delicate apar din cauza medicamentelor uzuale. Acestea pot fi fie eliberate pe bază de rețetă, fie cumpărate liber din farmacie.

În 2026, tema a devenit mult mai sensibilă decât în anii anteriori. Dezbaterile despre testele rapide din trafic și despre posibilele erori au adus subiectul în prim-plan. La fel și discuțiile legate de necesitatea confirmării prin analize de laborator și de drepturile șoferilor.

De ce pot medicamentele obișnuite să devină o problemă la volan

Nu toate riscurile din trafic vin din surse ilegale sau evidente. Unele riscuri pornesc din medicamente comune. Acestea pot influența atenția, reflexele sau coordonarea, chiar dacă sunt prescrise de medic sau cumpărate din farmacie. În această categorie intră substanțe cunoscute pentru efectele lor asupra sistemului nervos central. Printre ele se numără analgezicele opioide, anxioliticele, sedativele, unele anticonvulsivante, antipsihoticele și, în anumite cazuri, antihistaminicele care provoacă somnolență.

Important nu este să ții minte o listă rigidă, ci să înțelegi principiul de bază. Orice medicament care îți încetinește reacțiile sau îți modifică percepția te poate transforma într-un șofer vulnerabil, chiar și fără consum de substanțe interzise. Ministerul Sănătății atrage atenția asupra acestui aspect. Instituția a publicat o listă de medicamente autorizate care pot avea efecte psihoactive și pot afecta condusul.

A fi în tratament nu înseamnă automat că ești protejat în trafic. Responsabilitatea de a conduce doar atunci când ești apt îți aparține. Avertismentele din prospecte există tocmai pentru a preveni situațiile riscante. Efectele pot varia de la o persoană la alta și depind de doză, combinații, oboseală sau alcool. De aceea, regula practică rămâne simplă. Dacă un medicament poate da somnolență, verifică-ți starea reală înainte de a urca la volan.

Ce poți face concret ca să reduci riscurile la un control rutier

Gestionarea corectă a unui control începe cu pregătirea și continuă cu atitudinea din momentul verificării. Primul pas este să fii organizat. Dacă urmezi un tratament care ar putea ridica semne de întrebare, e util să ai la tine rețeta, recomandarea medicală sau o dovadă clară a tratamentului, inclusiv substanța activă. Nu pentru a demonstra ceva pe loc, ci pentru a avea un context documentat, în cazul în care situația intră în etapa de clarificare. La fel de important este să fi citit prospectul. Avertismentele legate de condus nu sunt opționale. Dacă se precizează clar că nu este recomandat să conduci, îți asumi un risc pe care nu îl vei putea justifica ulterior.

În situația în care ești testat și apare o suspiciune, rămâi calm și concentrează-te pe procedură. Evită discuțiile tensionate, explicațiile inutile sau încercarea de a tranșa totul pe loc. Poliția Română a subliniat în mod repetat că testele rapide sunt orientative. Confirmarea se face exclusiv prin probe biologice și analize de laborator. Miza ta este să ajungi la această etapă, nu să câștigi o confruntare verbală în trafic.

La final, cel mai important este să nu agravezi inutil situația. Refuzul sau amânarea recoltării probelor, atunci când procedura o impune, poate avea consecințe serioase. În cadrul legislativ actual privind siguranța rutieră, un astfel de refuz este sancționat sever, inclusiv cu implicații penale. Autoritățile au transmis public acest mesaj fără echivoc. În practică, cea mai bună protecție rămâne o combinație clară între prudență înainte de a conduce și cooperare corectă în timpul controlului.

Tags:
Citește și...
Ferrari a publicat primele imagini cu interiorul și interfața modelului Luce, primul automobil complet electric din istoria mărcii (FOTO)
Auto
Ferrari a publicat primele imagini cu interiorul și interfața modelului Luce, primul automobil complet electric din istoria mărcii (FOTO)
Greșeala din trafic pe care o fac mii de șoferi. Poliția aplică amenzi de până la 1.300 de lei
Auto
Greșeala din trafic pe care o fac mii de șoferi. Poliția aplică amenzi de până la 1.300 de lei
Industria automobilelor electrice intră într-o nouă etapă. Prima baterie care asigură autonomie la temperatui scăzute
Auto
Industria automobilelor electrice intră într-o nouă etapă. Prima baterie care asigură autonomie la temperatui scăzute
Vopsea auto rezistentă la noroi, pietre și soare: mit sau realitate?
Auto
Vopsea auto rezistentă la noroi, pietre și soare: mit sau realitate?
Vrei o mașină second hand? De ce să o cumperi de la un dealer autorizat?
Auto
Vrei o mașină second hand? De ce să o cumperi de la un dealer autorizat?
Uzina Dacia din Mioveni renunță la oameni și mizează pe tehnologie: concedieri, compensații uriașe și producție automatizată
Auto
Uzina Dacia din Mioveni renunță la oameni și mizează pe tehnologie: concedieri, compensații uriașe și producție automatizată
Greșeala pe care o fac mulți pasageri. Ce amendă primești dacă nu porți centura pe bancheta din spate
Auto
Greșeala pe care o fac mulți pasageri. Ce amendă primești dacă nu porți centura pe bancheta din spate
Concedieri voluntare la Dacia, din 1 martie. Câți bani vor primi angajații care se oferă să plece
Economic
Concedieri voluntare la Dacia, din 1 martie. Câți bani vor primi angajații care se oferă să plece
Ce pot conduce șoferii din România în 2026 dacă au permis categoria B. Ce spune Codul Rutier
Auto
Ce pot conduce șoferii din România în 2026 dacă au permis categoria B. Ce spune Codul Rutier
Primul „extraterestru” cu dosar penal: Ce-a pățit șoferul unui Tesla Cybertruck, în România
Auto
Primul „extraterestru” cu dosar penal: Ce-a pățit șoferul unui Tesla Cybertruck, în România
Ultima oră
14:43 - Newsweek: Localitate cu 7.000 de locuitori dă 2.000.000€ pe salariile din primărie. Harta „dezmățului” bugetar la sate
14:42 - Bătaie între elevi într-o școală din Teleorman. Poliția a reținut doi adolescenți agresivi
14:33 - Situație alarmantă în Curtea de Argeș! Apa de la robinet, interzisă după depistarea unei bacterii. Zeci de mii de oameni afectați
14:31 - Surse: Un judecător a intrat în concediu paternal. Un nou blocaj la CCR în dosarul pensiilor magistraților. Ce spune regulamentul
14:20 - Bolojan sacrifică reforma administrativ-teritorială de dragul concedierilor colective. Momeala pe care le-o aruncă primarilor de comune (Analiză)
14:17 - Secretul ciorbei gustoase de la țară. Trucul simplu folosit de gospodinele bătrâne, fără cuburi sau concentrate
14:13 - Surse: Ordonanțele de urgență pe care Ilie Bolojan le pregătește. Premierul ar ignora, de fapt, recomandarea Ministerului Justiției
13:43 - Canapea – cum alegem canapeaua ideală pentru casa noastră?
13:41 - Plaja care înghite mașini. Povestea fermierului ce salvează turiștii de la Black Rock Sands
13:39 - De ce fotbalul este cel mai iubit sport din lume