Autoturismele electrice lansate în anul 2021 sunt abandonate cu miile

Imagini apocaliptice în China! Mii de automobile electrice au fost lăsate să ruginească în parcari. Modele BYD lansate în anul 2021 și cu un kilometraj parcurs foarte mic sunt aglomerate în parcuri de mașini, unde nu sunt utilizate. Specialiștii spun că acest lucru se întâmplă din cauza faptului că forțarea revoluției energiei „verzi” duce la incapacitatea de a le folosi pentru că infrastructura electrică este suprasolicitată.

Imaginile cu vehiculele ce par abandonate apărute pe Twitter denunță existența unei scheme prin care mașini sunt luate și înmatriculate în vederea raportării unui număr record de vânzări de automobile electrice. Scopul ar fi unul dublu: pentru propagandă, de a prezenta China în avangarda energiei „verzi”, dar și de a obține finanțări de la investitori.

A clip from; China is Throwing Away Fields of Electric Cars – Letting them Rot!

— Air Strip 1 News (@MarkNewsUK)