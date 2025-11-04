Luminile de ceață sunt acele lămpi speciale (în faţă şi/sau în spate) concepute pentru a creşte vizibilitatea vehiculului şi/sau a drumului atunci când condiţiile meteo sunt extrem de nefavorabile. În legislaţie se face distincţia între „proiectoarele de ceaţă” (faţă, opţionale) şi „stopul de ceaţă” (spate, obligatoriu la majoritatea maşinilor)

Ele nu sunt un substitut pentru farurile normale, ci un complement ce trebuie folosit doar în circumstanţe specifice.

Când trebuie să aprinzi luminile de ceață?

În condiţii de ceaţă densă, când vizibilitatea scade semnificativ — Codul Rutier indică acest lucru, potrivit site-ului .

În situaţii de ninsoare abundentă sau ploaie torenţială — dacă vizibilitatea este grav afectată, este recomandat să activezi luminile de ceaţă.

Indiferent că este zi sau noapte — dacă vizibilitatea scade sub un prag critic, + cele de ceaţă devin necesare. Astfel, dacă eşti într-o zonă cu ceaţă densă sau plouă torenţial şi vizibilitatea este foarte redusă, ai obligaţia să le aprinzi.

În ce situaţii trebuie să stingi luminile de ceață

Când condiţiile meteorologice se îmbunătăţesc şi vizibilitatea este normală, nu ar trebui să ţii luminile de ceaţă pornite. Ele pot deranja ceilalţi participanţi la trafic.

În mediul urban, dacă nu mai există ceaţă densă sau ploaie torenţială — folosirea lor devine nejustificată, şi poate chiar sancţionată.

Prin urmare, regula generală este: „Foloseşte-le când e nevoie, stinge-le imediat ce nu mai e nevoie.”

Ce se întâmplă dacă le foloseşti necorespunzător

Utilizarea luminilor de ceață în condiţii normale (fără ceaţă densă sau ploaie torenţială) constituie contravenţie. De exemplu, conform legii: „Folosirea luminilor de ceaţă în alte condiţii decât pe timp de ceaţă densă” atrage sancţiuni.

Sancţiunile prevăzute includ amendă din clasa a II-a, puncte de penalizare, etc.

Acest lucru arată importanţa de a respecta regulile: Chiar dacă crezi că ajută vizibilitatea, dacă legislaţia nu prevede situaţia ta, rişti penalizare.

De ce e important să respecţi aceste reguli