Clasamentul mărcilor auto în România în 2025: datele care conturează piața

Datele de înmatriculare din 2025 oferă una dintre cele mai clare imagini ale pieței auto din România din ultimii ani. Dincolo de percepții sau tendințe discutate la nivel general, cifrele arată concret ce mărci au fost cumpărate, ce tipuri de mașini au dominat și cum au fost distribuite bugetele românilor.

Analiza realizată de , pe baza datelor oficiale publicate de DRPCIV, conturează un clasament relevant al mărcilor auto preferate în 2025.

Volkswagen și Dacia, în fruntea alegerilor românilor

Clasamentul din 2025 este condus detașat de Volkswagen, marcă ce domină atât piața de mașini rulate, cât și o parte importantă din segmentul de autoturisme noi. Fiabilitatea, varietatea mare de modele și costurile predictibile de exploatare au menținut VW în poziția de lider.

Pe locurile următoare se află Dacia, BMW și Audi. Dacia rămâne marca de volum a pieței, preferată în special în orașele mari și în zona de SUV-uri accesibile. BMW și Audi confirmă existența unei cereri constante pentru segmentul premium, mai ales pe piața de second-hand, acolo unde raportul dintre preț și dotări joacă un rol decisiv.

Topul este completat de Renault, Mercedes-Benz, Skoda, Ford, Toyota și Opel – mărci alese în principal pentru echilibrul dintre costuri, fiabilitate și utilizare practică. Volvo se poziționează imediat sub Top 10, cu volume apropiate de Opel, dar insuficiente pentru a intra în clasament.

Piață dominată de mașini rulate și diferențe clare între județe

Un element-cheie al pieței auto din 2025 este ponderea ridicată a autoturismelor rulate. Aproape 71,5% din totalul înmatriculărilor au fost mașini second-hand, în timp ce autoturismele noi au reprezentat puțin peste 28%. Această proporție explică de ce modelele consacrate și mărcile cunoscute continuă să domine piața.

La nivel regional, preferințele diferă semnificativ. Volkswagen Golf este modelul cel mai frecvent întâlnit în foarte multe județe, fiind lider în 26 din cele 40 analizate.

În București și în zona Ilfov, Dacia domină clar, cu Duster în prim-plan, în timp ce în județe precum Dolj se remarcă modele premium rulate, precum BMW 320D. Aceste diferențe arată că deciziile de cumpărare sunt adaptate la nevoile locale, nu luate la întâmplare.

Motorizări, tracțiune și tendințe pentru 2026

Motorina rămâne principala alegere a românilor, cu aproape 48% din totalul înmatriculărilor. Benzina ocupă locul al doilea, iar hibridele cresc constant, ajungând la aproape 19%.

Mașinile electrice rămân într-o zonă de nișă, dar interesul pentru ele este vizibil în marile orașe. Tracțiunea față domină piața, reflectând orientarea către utilizare zilnică și costuri previzibile.

Toate aceste date oferă repere importante pentru cei care vor să cumpere sau să vândă o mașină și conturează direcțiile probabile ale pieței în 2026.

Analiza completă poate fi citită pe .