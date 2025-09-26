Codul Rutier 2025 din România prevede sancțiuni pentru șoferii care trec prin intersecții atunci când semaforul este galben, chiar dacă ar fi avut timp să oprească în siguranță. Autoritățile avertizează că nerespectarea semaforului galben constituie contravenție și poate fi pedepsită cu amendă, în scopul creșterii siguranței rutiere și protejării tuturor participanților la trafic .

Ce înseamnă semnalul galben

galben este conceput să avertizeze conducătorii auto că urmează schimbarea semnalului verde în roșu și că trebuie să se pregătească să oprească. În acest context, legislația precizează că șoferii trebuie să frâneze și să nu mai pătrundă în intersecție dacă pot face acest lucru în condiții de siguranță. Această măsură are scopul de a reduce accidentele și de a proteja atât pietonii, cât și ceilalți participanți la trafic.

„Când semnalul galben apare după semnalul verde, conducătorul vehiculului care se apropie de intersecție nu trebuie să treacă de locurile prevăzute în Art. 52 alin. (2), cu excepția situației în care, la apariția semnalului, se află atât de aproape de acele locuri, încât nu ar mai putea opri vehiculul în condiții de siguranță”, arată Art. 53 alin. (1) din regulamentul de aplicare al OUG 195/2002.

Specialiștii în siguranța rutieră subliniază că nerespectarea semnalului galben nu este doar o contravenție birocratică, ci poate avea consecințe grave, mai ales în intersecțiile aglomerate sau pe drumurile cu trafic intens.

Care sunt sancțiunile pentru șoferii care trec pe galben

Conform modificărilor , trecerea pe galben în situațiile în care se putea opri constituie contravenție. Șoferii riscă amenzi între 405 și 607,5 lei, echivalentul a două sau trei puncte de amendă, relatează Capital.ro. În plus, polițiștii rutieri au posibilitatea de a evalua fiecare situație în parte și de a decide dacă aplică sancțiunea sau dacă circumstanțele justifică o abordare mai flexibilă.

„Constituie contravenție și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa I de sancțiuni nerespectarea semnificației culorii galbene a semaforului”, arată Art. 99(15) din Codul Rutier.

Această modificare aduce România în linie cu standardele europene de siguranță rutieră, unde trecerea pe galben fără justificare este considerată o încălcare serioasă și este sancționată corespunzător.

Modificarea legislativă urmărește nu doar sancționarea șoferilor neatenți, ci și reducerea accidentelor rutiere. Prin impunerea unei reguli clare, autoritățile speră ca oamenii să dezvolte reflexul de a frâna la galben, evitând astfel trecerea prin intersecții în condiții riscante.

Specialiștii atrag atenția că această măsură este importantă mai ales în contextul creșterii traficului urban și al numărului de accidente generate de neatenția conducătorilor auto. În plus, respectarea semaforului galben ajută la fluidizarea traficului și la protecția pietonilor care traversează strada.