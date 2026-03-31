Creșterea constantă a prețurilor la carburanți îi face pe tot mai mulți șoferi să caute alternative mai ieftine. Pentru cei care nu își permit o mașină electrică, există însă o soluție accesibilă, și anume, trecerea pe GPL.

Această opțiune poate reduce semnificativ costurile de alimentare, însă vine la pachet cu o serie de reguli stricte care trebuie respectate pentru a evita problemele legale.

Este GPL o alternativă reală pentru reducerea cheltuielilor?

Pentru mulți șoferi, GPL-ul reprezintă una dintre cele mai eficiente variante de a economisi bani la pompă. Costurile mai mici ale acestui tip de combustibil îl transformă într-o opțiune atractivă, mai ales în contextul scumpirilor recente.

Totuși, instalarea unui astfel de sistem nu se poate face oricum, iar legislația impune condiții clare.

Ce reguli trebuie respectate pentru montarea instalației GPL

Șoferii care aleg această variantă trebuie să știe că nu orice instalație este acceptată. Sistemele GPL trebuie să fie certificate și montate exclusiv în service-uri autorizate.

Instalațiile GPL pentru autovehicule sunt admise în România doar dacă producătorii au obținut certificarea de la , iar montajul este realizat în unități autorizate, anunță Registrul Auto Român Oficial.

De asemenea, modificarea trebuie înregistrată oficial în documentele mașinii.

Ce trebuie să faci după montarea instalației

După instalarea sistemului GPL, proprietarul autoturismului are obligația să se programeze la pentru actualizarea cărții de identitate a vehiculului (CIV), potrivit Știripesurse.

Pentru această procedură sunt necesare mai multe documente, cum ar fi:

certificatul de garanție al instalației;

declarația de conformitate emisă de service-ul autorizat;

manualul de utilizare sau instrucțiunile sistemului.

Actele trebuie să includă toate datele relevante, inclusiv informații despre vehicul și despre instalația montată.

Ce verificări face RAR

În cadrul verificării, specialiștii RAR analizează dacă instalația a fost montată corect și dacă respectă toate standardele impuse.

Totodată, sunt testate emisiile poluante ale mașinii, atât în modul de funcționare pe benzină, cât și pe GPL.

Este important de știut că instalațiile montate în service-uri neautorizate sau cele realizate cu piese improvizate nu vor fi omologate.

Ce riscuri există, dacă instalația nu este legală

Șoferii care circulă cu instalații GPL neomologate riscă sancțiuni serioase. Printre acestea se numără:

amendă;

reținerea certificatului de înmatriculare;

reținerea talonului auto.

Pentru a evita astfel de probleme, autoritățile recomandă respectarea tuturor pașilor legali și verificarea atentă a service-urilor unde se face montajul.

Ce alte obligații mai au șoferii

După finalizarea procedurilor la RAR, proprietarii trebuie să se adreseze și Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări pentru actualizarea certificatului de înmatriculare.

De asemenea, lista unităților autorizate pentru montarea instalațiilor GPL poate fi consultată pe site-ul oficial al RAR.

Autoritățile atrag atenția și asupra unei confuzii frecvente. Mai exact, instalațiile GPL nu trebuie confundate cu cele care funcționează pe GNC, acestea fiind sisteme diferite.