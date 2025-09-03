Clarificările Registrului Auto Român. Cum se face înmatricularea vehiculelor din afara UE

Autoturismele aduse în România din afara Uniunii Europene sunt supuse unei proceduri diferite de , comparativ cu cele din UE sau din țările AELS (Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția).

Cuprins:

Precizările RAR cu privire la înmatricularea vehiculelor

Ce este diferit la înmatricularea vehiculelor non-UE

Avertismentul oficialilor RAR

Precizări cu privire la înmatricularea vehiculelor

Autoturismele aduse din spațiul non-UE trebuie să urmeze o altă pocedură pentru a primi cartea de identitate a (CIV). Potrivit unui comunicat transmis de Registrul Auto Român ( ), acestea trebuie să parcurgă procedura de omologare individuală.

Instituția a venit cu mai multe după ce a primit solicitări din partea unor persoane care au dorit să știe dacă procedura de înmatriculare în cazul mașinilor aduse din Canada sau din alte țări non-UE, este similară cu cea prevăzută pentru vehiculele din spațiul UE.

„Vehiculele fabricate pentru Canada, deci nedestinate pieței europene, nu au o omologare după normele UE, iar pentru eliberarea CIV suntem obligați să aplicăm o procedură de omologare individuală”, se arată în comunicatul RAR.

Ce este diferit la înmatricularea vehiculelor non-UE

Potrivit sursei citate, pentru aceste autovehicule, este nevoie de efectuarea unui test dinamic prin care să fie stabilită norma de poluare. Mașina nu va primi CIV dacă nu poate atinge cel puțin norma Euro3.

„Aceasta presupune, printre altele, un test dinamic pentru stabilirea normei de poluare. În cazul în care nu este atinsă cel puțin norma Euro3, mașina nu poate primi CIV. Ulterior sunt verificate marcajele de omologare pentru diferite componenete/subansambluri, se face o inspecție tehnică și se analizează respectarea normelor UE”, a explicat RAR.

Drept urmare, șoferii care doresc să-și achiziționeze un autovehicul dintr-un stat non-UE trebuie să solicite infrmații espre proceduri și costurile aferente înmatriculare. De asemenea, pentru a evita orice neînțelegere ulterioară, se recomandă chiar să prezinte fotografii cu documentele pe care intenționează să le atașeze în vederea analizei.

Avertismentul oficialilor RAR

În acest context, conform comunicării destinată presei, RAR atrage atenția și asupra documentelor primite la momentul achiziției autovehiculului non-UE.

Cartea de Identitate a Vehiculului nu se poate elibera pentru vehicule ce figurează în acte ca fiind scoase din uz, considerate daună totală sau „parts only” (destinat dezmembrării pentru vânzarea pieselor).

„Autovehiculele destinate pieței UE nu trec printr-un proces de omologare individual pentru a primi CIV, iar același cadru legal se aplică și pentru mașinile aduse din țările AELS (Asociația Europeană a Liberului Schimb), din care fac parte Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția”, a concluzionat RAR.