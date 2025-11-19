B1 Inregistrari!
Secretel a fost dezvăluit: Cât te costă, de fapt, să conduci o mașină electrică. E timpul să spui adio benzinei sau motorinei?

Secretul a fost dezvăluit: Cât te costă, de fapt, să conduci o mașină electrică. E timpul să spui adio benzinei sau motorinei?

19 nov. 2025, 22:30
Secretul a fost dezvăluit: Cât te costă, de fapt, să conduci o mașină electrică. E timpul să spui adio benzinei sau motorinei?
Cuprins
  1. Cât costă, de fapt, achiziția unei mașini electrice comparativ cu una clasică
  2. Sunt mai mici costurile de exploatare pentru o mașină electrică?
  3. Mașină electrică sau pe combustibil? Care sunt dezavantajele financiare ale celor electrice
  4. Mașină electrică sau pe combustibil? Când devine electrica mai rentabilă

Mașină electrică sau pe combustibil? De când a apărut pe piață prima mașină electrică accesibilă, întrebarea a rămas: merită, din punct de vedere financiar, să faci trecerea? Nu e doar o simplă alegere între benzină și priză, ci o ecuație complexă care ia în calcul costul inițial, subvențiile, exploatarea zilnică și mentenanța pe termen lung.

Adevărul e că nu există un răspuns universal valabil, ci depinde mult de stilul tău de condus și de infrastructura pe care te bazezi.

Cât costă, de fapt, achiziția unei mașini electrice comparativ cu una clasică

La prima vedere, mașinile electrice sunt, de regulă, mai scumpe. Diferența de preț vine în mare parte de la pachetul de baterii, cea mai scumpă componentă. Totuși, aici intră în joc subvențiile guvernamentale, precum programul Rabla Plus. Aceste bonusuri pot reduce semnificativ prețul de listă și pot face ca o mașină electrică nouă să fie comparabilă ca preț cu un model similar, dar cu motor termic. Practic, statul te ajută să scazi costul inițial, care altfel ar fi prohibitiv pentru mulți șoferi.

Sunt mai mici costurile de exploatare pentru o mașină electrică?

Aici este punctul forte al electricelor. Costul „combustibilului” (electricității) este incomparabil mai mic. Un plin de energie, făcut acasă, poate costa de 5-6 ori mai puțin decât un plin de benzină sau motorină pentru aceeași distanță parcursă. De asemenea, mentenanța este mult simplificată. O mașină electrică nu are ulei, filtre, bujii, ambreiaj sau curea de distribuție. Asta înseamnă mai puține vizite la service și cheltuieli mult reduse pe termen mediu și lung.

Mașină electrică sau pe combustibil? Care sunt dezavantajele financiare ale celor electrice

Principalul risc financiar este legat de bateria mașinii. Chiar dacă garanțiile oferite de producători sunt lungi (adesea 8 ani), înlocuirea unui pachet de baterii ieșit din garanție poate fi extrem de costisitoare. De asemenea, dacă nu poți încărca acasă, tarifele de la stațiile publice rapide sunt mult mai mari și pot diminua avantajul financiar față de motorul clasic. Nu uita, valoarea de revânzare după 5-7 ani poate fi un factor important; deși acum se menține bine, piața evoluează rapid, iar bateriile mai vechi ar putea fi penalizate. Poți vedea o analiză detaliată a evoluției pieței auto pe surse de încredere.

Mașină electrică sau pe combustibil? Când devine electrica mai rentabilă

Punctul de break-even financiar, adică momentul în care economia realizată din electricitate și mentenanță acoperă costul inițial mai mare, variază. Pentru cineva care parcurge mulți kilometri anual (peste 15.000 km) și poate încărca predominant acasă, acest punct poate fi atins în 3-5 ani. Pentru un șofer care folosește mașina doar ocazional și nu are acces la o priză dedicată, rentabilitatea poate veni mult mai târziu sau chiar niciodată.

Așadar, dacă ești dispus să investești inițial mai mult și parcurgi distanțe lungi, mașină electrică este, fără îndoială, alegerea mai rentabilă pe termen lung.

