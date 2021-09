Noi dezvăluiri despre DACIA Duster 3

DACIA Duster 3 este noul model de SUV cu care Dacia încearcă să dea lovitura pe piața auto. Lansarea modelului are loc în contextul în care pentru DACIA Duster 3 este asteptata implementarea unei noi motorizari hibride care va ajunge initial in versiunea Jogger, insa unii asteapta inclusiv propulsia 4×4, dar aici vine o noua veste proasta.

DACIA Duster 3 ar putea avea versiunea hibrida, care a si fost confirmata de catre surse din cadrul DACIA, lansata abia prin 2025, iar asta pentru ca in cazul Jogger se pare ca aceasta versiune va fi lansata abia in 2023. Nu e tocmai neobisnuit ca acest lucru sa se intample pentru DACIA Duster 3, iar asta pentru ca diversi producatori de masini aleg sa nu lanseze chiar toate versiunile unui automobil nou de la bun inceput, ci sa le puna in distributie separat de-a lungul mai multor ani, scrie idevice.ro.

DACIA Duster 3 ar putea veni totusi chiar si fara tractiune 4×4, iar asta pentru ca Jogger nu va fi oferita intr-o asemenea versiune, chiar daca este totusi un crossover si e cam la fel de mare precum Duster.

DACIA Duster 3 ar urma sa fie lansata undeva prin 2024 de catre cei de la DACIA, insa prezentarea oficiala a noului model de SUV ar putea avea loc in anul 2023.