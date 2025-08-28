B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Auto » Piața auto românească dă semne de revenire în iulie. Înmatriculările de autoturisme noi, la cel mai mare nivel din Europa

Piața auto românească dă semne de revenire în iulie. Înmatriculările de autoturisme noi, la cel mai mare nivel din Europa

Adrian Teampău
28 aug. 2025, 10:35
Piața auto românească dă semne de revenire în iulie. Înmatriculările de autoturisme noi, la cel mai mare nivel din Europa
Sursa foto: Dacia / Facebook

Piaţa auto din România a înregistrat o majorare de 25,3% în ritm anual, în luna iulie, a anunțat Asociaţia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA). Dacia conduce în topul vânzărilor de autovehicule conform datelor oficiale.

Cuprins:

  • Ce se întâmplă pe piața auto europeană
  • Cum au evoluat indicii în țările UE
  • Ce se întâmplă cu înmatriculările Dacia

Ce se întâmplă pe piața auto europeană

Asociaţia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA) a anunțat că piața auto din Europa a înregistrat o creștere de 5,9%, în luna iulie. Motorul acestui avans l-a constituit Germania care a înregistrat un avans de două cifre, suficient pentru a contracara scăderile din Marea Britanie, Franţa şi Italia. Pe de altă parte, piaţa auto din România a înregistrat o majorare de 25,3% în ritm anual, conform ACEA.

Asociaţia, care îi reprezintă pe cei 16 mari constructori auto din Europa, a informat că, în luna iulie, au fost înmatriculate 1,085 milioane autoturisme în Uniunea Europeană, Marea Britanie şi ţările EFTA (Islanda, Liechtenstein, Norvegia şi Elveţia). Creșterea a fost de 5,9% comparativ cu aceeaşi lună din 2024.

Piaţa auto din Uniunea Europeană a înregistrat un avans de 7,4% în ritm anual, până la 914.680 de autoturisme.

Cum au evoluat indicii în țările UE

Înmatriculările de autoturisme noi au crescut cu 11,1% în Germania, dar au scăzut cu 5% în Marea Britanie, 7,7% în Franţa şi 5,1% în Italia. Conform datelor furnizate de ACEA, pieţele din Spania, Polonia şi Austria au înregistrat creşteri de 17,1%, 16,5% şi respectiv 31,6%.

Datele prezentate de ACEA arată că principalii constructori auto generalişti au înregistrat o creştere semnificativă a înmatriculărilor. Pe primele locuri, în luna iulie, se situează grupurile Volkswagen cu 11,6%, și Renault care a înregistrat o majorare cu 8,8% în ritm anual. În schimb, înmatriculările Stellantis au scăzut cu 1,1%.

De asemenea, din datele ACEA, vânzările Tesla în Europa s-au prăbuşit cu 40,2% în luna iulie. Cota de piaţă a constructorului american a scăzut până la 0,8%, de la 1,4% în urmă cu un an.

În schimb, vânzările grupului chinez BYD au explodat cu 225,3% în ritm anual, iar cota sa de piaţă a ajuns la 1,2%.

Ce se întâmplă cu înmatriculările Dacia

Piaţa auto din România a înregistrat un avans de 25,3% în ritm anual, în luna iulie. Creșterea a fost înregistrată în condiţiile în care au fost înmatriculate 16.337 autoturisme, comparativ cu 13.057 autoturisme în luna iulie a anului trecut.

În interiorul grupului Renault, înmatriculările de autoturisme marca Dacia au crescut cu 13,6% în luna iulie, până la 52.945 de unităţi. Marca românească devansează cele 49.599 autoturisme marca Renault înmatriculate, creştere de 3% în ritm anual.

Marca Dacia a devansat în luna iulie alte mărci importante precum Peugeot, Opel, Fiat, Citroen, Hyundai sau Audi.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
6 mituri despre vâscozitatea uleiului de motor, explicate simplu
Auto
6 mituri despre vâscozitatea uleiului de motor, explicate simplu
Ghidul Rabla modificat, repus în dezbatere publică. Ce nouătăți aduce programul de reînoire a parcului auto
Auto
Ghidul Rabla modificat, repus în dezbatere publică. Ce nouătăți aduce programul de reînoire a parcului auto
Șoferii sunt îndemnați să scoată urgent din mașină acest obiect periculos, altfel riscă să se rănească: „Poate exploda. Risc grav de incendiu”
Auto
Șoferii sunt îndemnați să scoată urgent din mașină acest obiect periculos, altfel riscă să se rănească: „Poate exploda. Risc grav de incendiu”
„Era să-mi pierd copilul”. Mărturia unei mame, după un accident cu trotineta electrică: „E un risc foarte mare” (VIDEO)
Auto
„Era să-mi pierd copilul”. Mărturia unei mame, după un accident cu trotineta electrică: „E un risc foarte mare” (VIDEO)
Locul unde se va putea circula cu 150 km/h, de la finalul lunii septembrie. Ce trebuie să știe șoferii români
Auto
Locul unde se va putea circula cu 150 km/h, de la finalul lunii septembrie. Ce trebuie să știe șoferii români
Cum poți să primești despăgubiri, dacă furtuna ți-a avariat mașina? Iată ce ai de făcut
Auto
Cum poți să primești despăgubiri, dacă furtuna ți-a avariat mașina? Iată ce ai de făcut
Amendă record cât prețul unui apartament, după ce a condus cu 77 km/h. Motivul pentru care șoferul a primit o astfel de sancțiune
Auto
Amendă record cât prețul unui apartament, după ce a condus cu 77 km/h. Motivul pentru care șoferul a primit o astfel de sancțiune
Recomandări pentru achiziția unei mașini second-hand cu cutie automată. Ce trebuie să știe orice cumpărător
Auto
Recomandări pentru achiziția unei mașini second-hand cu cutie automată. Ce trebuie să știe orice cumpărător
Ce să faci dacă ți se descarcă bateria la ATV pe drum
Auto
Ce să faci dacă ți se descarcă bateria la ATV pe drum
Cum a ţepuit o şcoală auto mai mulţi tineri din Bucureşti: „O singură chestie mi s-a părut dubioasă”
Auto
Cum a ţepuit o şcoală auto mai mulţi tineri din Bucureşti: „O singură chestie mi s-a părut dubioasă”
Ultima oră
10:32 - Zelenski, după atacul rusesc asupra Kievului: „Rusia alege balistica în locul mesei negocierilor”
10:29 - Alfred Simonis: „Modelul european de gestionare a sistemului de sănătate într-un județ sau într-o regiune ar trebui să fie unul integrat”. Ce declarații a făcut președintele Consiliului Județean Timiș
10:01 - Petre Daea, fostul ministru al Agriculturii, în prag de divorț. Acesta a fost acuzat de soție că ar fi fost violent: „Îți mut dinții”. Ce spune instanța
09:59 - Scandal de spionaj în Turcia. Patronul unui important grup industrial pus sub acuzare
09:53 - Doi clienți au fugit fără să plătească nota. Cum au fost prinși de proprietară, fără ajutorul autorităților
09:36 - Scandal politic în Argentina. Sora președintelui acuzată că ia din banii persoanelor cu dizabilități. Javier Milei atacat cu bolovani de protestatari
09:35 - Sorin Grindeanu, atac la adresa modului de guvernare al USR: „Ştiţi cu ce îmi este greu? Cu stilul online de a guverna”
09:14 - Rețetă de zacuscă de vinete. Sfaturi pentru o păstrare eficientă
09:11 - Elias Charalambous, încrezător înaintea partidei cu Aberdeen: „Suntem pregătiți pentru orice”
08:56 - Pasagerii, victime colaterale ale disputelor dintre CFR SA și CFR Călători. Zeci de trenuri anulate din cauza datoriior la Tariful de Utilizare a Infrastructurii