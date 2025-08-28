Piaţa auto din România a înregistrat o majorare de 25,3% în ritm anual, în luna iulie, a anunțat Asociaţia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA). Dacia conduce în topul vânzărilor de autovehicule conform datelor oficiale.

Cuprins:

Ce se întâmplă pe piața auto europeană

Cum au evoluat indicii în țările UE

Ce se întâmplă cu înmatriculările Dacia

Asociaţia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA) a anunțat că din Europa a înregistrat o creștere de 5,9%, în luna iulie. Motorul acestui avans l-a constituit Germania care a înregistrat un avans de două cifre, suficient pentru a contracara scăderile din Marea Britanie, Franţa şi Italia. Pe de altă parte, piaţa auto din România a înregistrat o majorare de 25,3% în ritm anual, conform ACEA.

Asociaţia, care îi reprezintă pe cei 16 mari constructori auto din Europa, a informat că, în luna iulie, au fost înmatriculate 1,085 milioane autoturisme în Uniunea Europeană, Marea Britanie şi ţările EFTA (Islanda, Liechtenstein, Norvegia şi Elveţia). Creșterea a fost de 5,9% comparativ cu aceeaşi lună din 2024.

Piaţa auto din Uniunea Europeană a înregistrat un avans de 7,4% în ritm anual, până la 914.680 de autoturisme.

Înmatriculările de autoturisme noi au crescut cu 11,1% în Germania, dar au scăzut cu 5% în Marea Britanie, 7,7% în Franţa şi 5,1% în Italia. Conform datelor furnizate de ACEA, pieţele din Spania, Polonia şi Austria au înregistrat creşteri de 17,1%, 16,5% şi respectiv 31,6%.

Datele prezentate de ACEA arată că principalii constructori auto generalişti au înregistrat o creştere semnificativă a înmatriculărilor. Pe primele locuri, în luna iulie, se situează grupurile Volkswagen cu 11,6%, și Renault care a înregistrat o majorare cu 8,8% în ritm anual. În schimb, înmatriculările Stellantis au scăzut cu 1,1%.

De asemenea, din datele ACEA, vânzările în Europa s-au prăbuşit cu 40,2% în luna iulie. Cota de piaţă a constructorului american a scăzut până la 0,8%, de la 1,4% în urmă cu un an.

În schimb, vânzările grupului chinez BYD au explodat cu 225,3% în ritm anual, iar cota sa de piaţă a ajuns la 1,2%.

Piaţa auto din România a înregistrat un avans de 25,3% în ritm anual, în luna iulie. Creșterea a fost înregistrată în condiţiile în care au fost înmatriculate 16.337 autoturisme, comparativ cu 13.057 autoturisme în luna iulie a anului trecut.

În interiorul grupului Renault, înmatriculările de autoturisme marca au crescut cu 13,6% în luna iulie, până la 52.945 de unităţi. Marca românească devansează cele 49.599 autoturisme marca Renault înmatriculate, creştere de 3% în ritm anual.

Marca Dacia a devansat în luna iulie alte mărci importante precum Peugeot, Opel, Fiat, Citroen, Hyundai sau Audi.