Proiect de lege: Mașinile din alte județe ar putea fi taxate în București. Ce sumă propune Primăria

Proiect de lege: Mașinile din alte județe ar putea fi taxate în București. Ce sumă propune Primăria

Iulia Petcu
06 oct. 2025, 18:58
Proiect de lege: Mașinile din alte județe ar putea fi taxate în București. Ce sumă propune Primăria
Foto: Pixabay
Cuprins
  1. Care este scopul taxei
  2. Ce se întâmplă cu șoferii care locuiesc în București, dar au mașina înmatriculată în alte județe
  3. Cât ar urma să coste taxa pentru șoferii din alte orașe

Primăria Capitalei analizează posibilitatea introducerii unei taxe de circulație pentru mașinile care nu sunt înmatriculate în București sau Ilfov. Măsura, care urmează să fie dezbătută în Consiliul General al Municipiului București, are ca scop reducerea aglomerației din trafic și creșterea veniturilor la bugetul local.

Care este scopul taxei

Potrivit consilierului general Cristian Popescu (PSD), această taxă ar viza mai multe categorii de șoferi: cei care doar tranzitează Capitala, cei care vin ocazional pentru diverse activități și bucureștenii care își înmatriculează mașinile în alte județe pentru a evita costurile mai mari ale asigurărilor.

„Sunt două lucruri. O dată este principiul introducerii unei taxe și cuantumul acesteia. Acolo sunt niște propuneri făcute de mine. Ele pot să fie modificate în discuția din Consiliu. Dacă se agreează acest principiu al taxei pentru intrarea în București”, a explicat Cristian Popescu, potrivit Antena 3 CNN.

Oficialul a precizat că, zilnic, Capitala este traversată de aproximativ 1,4 milioane de mașini, dintre care circa 35% provin din afara Bucureștiului și Ilfovului. Totuși, el consideră că  numărul autoturismelor care doar tranzitează orașul ar putea scădea, odată cu extinderea Autostrăzii A0 și a centurii la patru benzi.

Ce se întâmplă cu șoferii care locuiesc în București, dar au mașina înmatriculată în alte județe

O categorie importantă vizată de proiect este cea a locuitorilor Capitalei care preferă să-și înmatriculeze mașinile în alte județe pentru a plăti asigurări mai ieftine. „E cumva incorect și vrem să-i convingem pe o parte dintre aceștia să își pună mașinile pe București, să plătească și impozit la bugetul local din București, acolo unde, în fapt, aceștia folosesc mașina și locuiesc”, a declarat consilierul.

Potrivit acestuia, măsura nu va elimina complet problema traficului, dar reprezintă un pas spre echilibrarea contribuțiilor și responsabilităților între șoferii care folosesc zilnic infrastructura din București.

Cât ar urma să coste taxa pentru șoferii din alte orașe

Proiectul prevede tarife diferențiate în funcție de perioada pentru care se dorește accesul în Capitală:

  • 1 zi – 3,5 euro
  • 7 zile – 6 euro
  • 30 de zile – 9,5 euro
  • 12 luni – 50 de euro

Taxa propusă ar avea rolul de a stimula șoferii să utilizeze transportul public și parcările de tip park & ride. „Avem o a doua categorie de persoane, cei care vin pentru o zi, două în București, pentru a-și rezolva anumite probleme și acolo vrem să-i descurajăm și vrem să-i convingem să lase mașina într-un park&ride”, a precizat Popescu.

El a mai adăugat că astfel de măsuri ar putea determina și investiții private în noi parcări, ceea ce ar facilita tranziția spre un trafic mai aerisit.

Proiectul urmează să fie supus cotului în Consiliul General al Municipiului București, unde consilierii vor decide dacă noua taxă va deveni realitate pentru șoferii din afara Capitalei.

