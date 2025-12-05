Guvernul a anunțat noi măsuri fiscale care vizează atât sectorul tutunului, cât și pe cel al producătorilor de vinuri, într-un efort de a preveni abuzurile din piață și de a alinia reglementările la schimbările din Codul fiscal. Ordonanța adoptată vineri introduce restricții clare înaintea majorării accizelor și stabilește noi obligații pentru operatorii economici. Documentul aduce și modificări legate de transportul de produse accizabile și de sistemul de evidență a sancțiunilor.

Ce limite se aplică eliberării pentru consum înaintea creșterii accizelor

Executivul a adoptat o ordonanță care modifică titlul VIII „Accize și alte taxe speciale” din , stabilind un mecanism menit să prevină stocarea masivă de țigarete înaintea majorării accizelor. Potrivit textului transmis de Guvern, „Actul normativ instituie, în vederea diminuării practicii de eliberare pentru consum masivă de ţigarete înainte de majorarea nivelului accizelor, un mecanism de limitare a eliberărilor pentru consum, de către antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi, importatorii autorizaţi sau destinatarii certificaţi, în ultimele 3 luni calendaristice înainte de majorarea nivelului accizelor”.

Măsura urmărește, în principal, să împiedice introducerea pe piață a unor cantități suplimentare înainte de creșterea taxelor, iar Guvernul precizează că au fost introduse și sancțiuni pentru cei care nu respectă aceste obligații.

Cum sunt afectați micii producători de vinuri liniștite

O altă modificare consistentă vizează includerea micilor producători independenți de vinuri liniștite în rândul plătitorilor de accize. Conform comunicatului, „O altă prevedere vizează instituirea unor reglementări exprese privind introducerea micilor producători independenţi de vinuri liniştite în categoria plătitorilor de accize, stabilirea momentului eliberării pentru consum care atrage plata accizelor la bugetul de stat şi obligaţia de plată a accizelor ca urmare a introducerii prin Legea nr. 141/2025 a unui nivel de acciză pentru vinurile liniştite”.

Guvernul stabilește și o dispoziție tranzitorie privind termenul de plată pentru vinurile comercializate începând cu , dată de la care a intrat în vigoare obligația de plată a accizelor.

Ce produse intră în categoria accizelor nearmonizate

Ordonanța extinde sfera produselor accizabile și asupra tutunului pentru mestecat și celui pentru uz nazal. Pentru acestea, este introdusă o acciză nearmonizată valabilă de la 15 decembrie, în cuantum de 1.172,45 lei/kg. De asemenea, operatorii care produc, importă sau achiziționează astfel de produse vor fi obligați să se autorizeze la instituțiile competente.

Tot în acest capitol apar și prevederi legate de transportul ocazional de produse accizabile de către persoane fizice, fiind stabilite limite cantitative maxime pentru produsele care conțin tutun destinate inhalării fără ardere și pentru tutunul de mestecat sau uz nazal.

Ce noi instrumente de control fiscal apar

Executivul anunță și înființarea unui Registru electronic de evidență centralizată a sancțiunilor, administrat prin instituțiile cu competențe de control. Acesta va reuni datele transmise de Autoritatea Vamală Română, și MAI, cu scopul uniformizării aplicării legislației, relateaz[ digi24.ro.

Totodată, Guvernul precizează că „se prevede suspendarea, până la data de 1 noiembrie 2026, atât a aplicării dispoziţiilor care reglementează ca şi contravenţie emiterea bonului fiscal fără ca acesta să conţină codul de identificare fiscală al beneficiarului, numărul de identificare al bonului, precum şi alte date prevăzute de legislaţie, sub formă de cod QR, cât şi a celor care stabilesc sancţiunea aplicabilă pentru această faptă”, pentru a evita penalizarea operatorilor în contextul în care obligația nu a putut fi respectată din motive neimputabile lor.