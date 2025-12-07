Un internaut a stârnit o adevărată dezbatere pe Reddit, după ce a postat o fotografie cu prețul unui cofraj de ouă. Unii comentatori au găsit explicații pentru preț, în vreme ce alții s-au limitat la a se plânge că sigur acum că vin sărbătorile iar se vor scumpi toate.

„Ce e în neregulă cu țara asta?! De când s-au făcut ouăle 35 RON?! Wtf, nu erau 22? Dintr-un bon de masă, abia mai iei un carton de ouă. Ăștia care zic mereu că nu au buget când ceri mărire salarială, oare trec și ei prin supermarket?!”, a scris un bărbat, pe Reddit.

O posibilă cauză pentru prețul ouălor

Mesajul său a primit mai multe reacții, unii scriind că de vină e gripa aviară care se manifestă în Europa:

„Gripa aviară în Europa, peste tot au crescut prețurile. Cine zice că găsește ouă sub 1 leu / buc, nu a mai intrat în magazine în ultimele 2 săptămâni”

„Acum 1-2 săptămâni era 1.50 Ron / ou din cauza gripei aviare din Europa… Este normal să crească prețul când cererea depășește oferta… Acum pare că își revin la normal.”

Iar altcineva s-a plâns că ouă în supermarketurile în care a fost.

În schimb, o altă persoană a explicat de ce consideră că prețul se justifică: „1 leu oul. E ok. Prețul de 35 e pentru cartonul de jos cu 30 de ouă. Cartonul de 12 e cam 12-14 și alea cod 0 vreo 17-18”.

Român: Vin sărbătorile, vin scumpirile

„Stai liniștit că prețul așa va rămâne si după ce trece aviara asta. De fapt o să crească și mai mult… Vin scumpirile, vine o sărbătoare mai importantă, cum ar fi Crăciunul sau Paștele, se scumpesc iar toate”, a comentat altcineva, potrivit

Postarea a inclus și un îndemn de susținere a produselor locale: „Fraților… sincer… mergeți la țară, în orice sat, la primul birt și întrebați cine vinde ouă. Eu așa am găsit: mă duc la nea Ion și cumpăr de la el vreo 30-40 de ouă. Susțineți agricultura locală, vă rog!”, a scris un român.

„Nimic nu e scump, doar suntem noi săraci”, a remarcat un alt internaut.