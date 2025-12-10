Anul viitor, mai multe sectoare economice anticipează un volum semnificativ de recrutări. Cele mai multe angajări sunt anticipate în regiunea Sud-Vest, avansul fiind considerabil mai ridicat decât în restul țării. Sudul și Sud-Estul marchează evoluții ușor pozitive, iar Vestul și Centrul țării consemnează cele mai accentuate scăderi.

Sectoarele economice în care se vor face angajări

46% dintre patronii români intenționează să mențină nivelul actual de , în timp ce 24% anticipează creșteri și 28% se așteaptă la reduceri, arată un studiu în rândul antreprenorilor, citat de

Cel mai dinamic domeniu în 2026 se anunță a fi cel de finanțe și asigurări, unde angajatorii raportează o previziune netă de angajare de 15%.

Pe poziția a doua se află sectorul public de sănătate și serviciile sociale, cu o previziune de 8%. Estimările pentru Serviciile Profesionale, Științifice & Tehnice sunt estimate la 7%. Aici intră avocații, contabilii, consultanții, experții în IT, inginerie sau cercetare aplicată.

Domenii economice care se vor contracta în 2026

Pentru sectorul de comerț și logistică, previziunea e de –3%, pentru IT estimarea negativă e de -10%, iar pentru industria ospitalității previziunea e de –12%,

În construcții și imobiliare, scăderea prognozată e de –5%, iar în producție de -2%.