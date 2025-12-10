B1 Inregistrari!
Acasa » Economic » Sectoarele economice în care se fac cele mai multe angajări în 2026. Ce arată un studiu în rândul antreprenorilor

Sectoarele economice în care se fac cele mai multe angajări în 2026. Ce arată un studiu în rândul antreprenorilor

Traian Avarvarei
10 dec. 2025, 16:22
Sectoarele economice în care se fac cele mai multe angajări în 2026. Ce arată un studiu în rândul antreprenorilor
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Sectoarele economice în care se vor face angajări
  2. Domenii economice care se vor contracta în 2026

Anul viitor, mai multe sectoare economice anticipează un volum semnificativ de recrutări. Cele mai multe angajări sunt anticipate în regiunea Sud-Vest, avansul fiind considerabil mai ridicat decât în restul țării. Sudul și Sud-Estul marchează evoluții ușor pozitive, iar Vestul și Centrul țării consemnează cele mai accentuate scăderi.

Sectoarele economice în care se vor face angajări

46% dintre patronii români intenționează să mențină nivelul actual de personal, în timp ce 24% anticipează creșteri și 28% se așteaptă la reduceri, arată un studiu în rândul antreprenorilor, citat de Știrile Pro TV.

Cel mai dinamic domeniu în 2026 se anunță a fi cel de finanțe și asigurări, unde angajatorii raportează o previziune netă de angajare de 15%.

Pe poziția a doua se află sectorul public de sănătate și serviciile sociale, cu o previziune de 8%. Estimările pentru Serviciile Profesionale, Științifice & Tehnice sunt estimate la 7%. Aici intră avocații, contabilii, consultanții, experții în IT, inginerie sau cercetare aplicată.

Domenii economice care se vor contracta în 2026

Pentru sectorul de comerț și logistică, previziunea e de –3%, pentru IT estimarea negativă e de -10%, iar pentru industria ospitalității previziunea e de –12%,

În construcții și imobiliare, scăderea prognozată e de –5%, iar în producție de -2%.

