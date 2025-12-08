B1 Inregistrari!
Acasa » Economic » Veniturile românilor au crescut cu 134% față de acum două decenii. E cel mai spectaculos salt din UE

Veniturile românilor au crescut cu 134% față de acum două decenii. E cel mai spectaculos salt din UE

Traian Avarvarei
08 dec. 2025, 20:39
Sursa Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Veniturile românilor au crescut cel mai mult în UE
  2. România mai are de recuperat la capitolul venituri

În două decenii, veniturile românilor au crescut cu 134%. E cel mai spectaculos salt din Uniunea Europeană, potrivit datelor Eurostat. În aceeași perioadă, doar Italia și Grecia dintre țările din UE au regresat la acest capitol.

Veniturile românilor au crescut cel mai mult în UE

Italia și Grecia au regresat la capitolul venituri cu câteva procente. În rest, toate țările din UE au înregistrat creșteri în diferite procente. În Spania și Austria, de exemplu, cu 5-6%, în România, cu 134%, adică 3.074 de lei.

Problema e că se mențin decalajele între urban și rural, dar și între păturile sociale.

România mai are de recuperat la capitolul venituri

Totuși, pentru că am pornit foarte de jos, încă nu ne-am apropiat de venitul mediu european.

„A avut ritmuri de creștere mai mari decât cele din celelalte state ale Uniunii, și asta i-a permis să recupereze o parte din decalajul față de media Uniunii și statele dezvoltate. Dar… încă mai avem de lucru acolo, pentru că suntem abia la 78-80% din media Uniunii Europene”, a explicat Mihai Roman, profesor de economie, pentru Știrile Pro TV.

Statistica Eurostat se bazează pe datele raportate de statele membre UE.

