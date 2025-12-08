Anul 2026 se conturează ca un moment favorabil pentru piața creditelor ipotecare din România, în condițiile în care estimările specialiștilor arată o tendință descendentă a dobânzilor. Evoluția IRCC și dinamica ofertelor fixe par să pregătească terenul pentru costuri mai accesibile, după un 2025 marcat de un volum record de finanțări.

Ce schimbări sunt anticipate pentru începutul lui 2026

Specialiștii din domeniul financiar prognozează scăderi notabile ale dobânzilor atât pentru creditele cu rată fixă, cât și pentru cele cu variabilă. Estimările indică o medie de 5,55% pentru ofertele fixe în primul trimestru din 2026, nivel considerat printre cele mai reduse din ultimii ani, în timp ce dobânzile variabile ar urma să ajungă la 8,17%. Această evoluție este strâns legată de scăderea indicelui de referință pentru creditele consumatorilor ( ), indicatorul de referință care influențează milioane de împrumuturi în derulare.

Conform analizei realizate de Ipotecare.ro împreună cu compania de consultanță financiară SVN România | Credit & Financial Solutions, IRCC ar urma să coboare la 5,67% în primele luni ale anului viitor, apropiindu-se de nivelurile consemnate la începutul lui 2025. De asemenea, dobânzile fixe ar trebui să urmeze aceeași direcție descendentă, pornind de la media de aproximativ 5,70% consemnată în ultimul trimestru al acestui an.

Cum se poziționează aceste valori în contextul ultimilor ani

Dacă previziunile se confirmă, dobânzile fixe de la început de 2026 (respectiv media de 5,55%) ar reprezenta a treia cea mai scăzută valoare înregistrată în ultimii patru ani. Totodată, dobânzile variabile estimate la 8,17%, calculate pe baza IRCC plus o marjă de 2,5%, ar marca al patrulea cel mai redus nivel de la începutul lui 2023.

Această evoluție susține trendul de stabilitate observat în 2025, un an în care dobânzile fixe au oscilat într-un interval restrâns, între 5,45% și 5,70%, iar IRCC a variat între 5,55% și 6,06%. Ritmul constant al pieței a fost însoțit de un interes ridicat pentru credite, care a generat un volum record de finanțări.

Ce se așteaptă pentru trimestrul al doilea din 2026

Experții consideră că și trimestrul al doilea ar putea aduce costuri mai mici pentru împrumuturile ipotecare. Pe baza cotațiilor zilnice actuale, nivelul provizoriu al IRCC ar putea ajunge la 5,58%, în condițiile în care indicatorul se calculează luând în considerare valorile din urmă cu două trimestre.

În acest context, analiștii anticipează că piața va continua să fie dinamică, iar interesul cumpărătorilor se va menține la cote ridicate, cu condiția ca inflația să nu genereze presiuni majore asupra dobânzilor.

Unul dintre factorii determinanți ai evoluției pieței rămâne stabilitatea macroeconomică. În acest sens, Alexandru Rădulescu, managing partner SVN România | Credit & Financial Solutions și partener exclusiv al Ipotecare.ro, a subliniat că: „2025 va stabili noi recorduri pentru volumele anuale de credite ipotecare acordate în România, atât pentru creditele noi aprobate pentru achiziţia de locuinţe cât şi luând în calcul toate formele de refinanţări şi conversii. Iar 2026 se anunţă a fi un an cel puţin la fel de bun, în absenţa unor evenimente macroeconomice cu impact puternic negativ – pe termen scurt, cel mai important factor va fi evoluţia ratei inflaţiei, care va determina şi evoluţia dobânzilor creditelor”, a subliniat Alexandru Rădulescu, managing partner SVN România | Credit & Financial Solutions, potrivit ziare.com.

Cum arată situația finanțărilor și vânzărilor imobiliare

Analiza subliniază că 2025 se va încheia cu un nou record al creditelor ipotecare acordate la nivel național. Potrivit celor mai noi statistici ale Băncii Centrale, în primele zece luni ale acestui an au fost acordate credite în valoare de 9,2 miliarde de euro, o creștere de 26% față de perioada similară din 2024. În aceste cifre sunt incluse și refinanțările, conversiile sau restructurările.

Pe de altă parte, numărul locuințelor vândute în primele zece luni din 2025 a fost ușor mai mic, înregistrând o scădere de 2,7% față de anul precedent. În București-Ilfov, diminuarea volumului de tranzacții a fost mai accentuată, ajungând la 5,7%.