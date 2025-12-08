B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » Anul 2026 începe cu semnale pozitive pentru împrumuturile ipotecare. Cum vor evolua ratele și refinanțările

Anul 2026 începe cu semnale pozitive pentru împrumuturile ipotecare. Cum vor evolua ratele și refinanțările

B1.ro
08 dec. 2025, 11:51
Anul 2026 începe cu semnale pozitive pentru împrumuturile ipotecare. Cum vor evolua ratele și refinanțările
Sursa foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Ce schimbări sunt anticipate pentru începutul lui 2026
  2. Cum se poziționează aceste valori în contextul ultimilor ani
  3. Ce se așteaptă pentru trimestrul al doilea din 2026
  4. Cum arată situația finanțărilor și vânzărilor imobiliare

Anul 2026 se conturează ca un moment favorabil pentru piața creditelor ipotecare din România, în condițiile în care estimările specialiștilor arată o tendință descendentă a dobânzilor. Evoluția IRCC și dinamica ofertelor fixe par să pregătească terenul pentru costuri mai accesibile, după un 2025 marcat de un volum record de finanțări.

Ce schimbări sunt anticipate pentru începutul lui 2026

Specialiștii din domeniul financiar prognozează scăderi notabile ale dobânzilor atât pentru creditele cu rată fixă, cât și pentru cele cu dobândă variabilă. Estimările indică o medie de 5,55% pentru ofertele fixe în primul trimestru din 2026, nivel considerat printre cele mai reduse din ultimii ani, în timp ce dobânzile variabile ar urma să ajungă la 8,17%. Această evoluție este strâns legată de scăderea indicelui de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC), indicatorul de referință care influențează milioane de împrumuturi în derulare.

Conform analizei realizate de Ipotecare.ro împreună cu compania de consultanță financiară SVN România | Credit & Financial Solutions, IRCC ar urma să coboare la 5,67% în primele luni ale anului viitor, apropiindu-se de nivelurile consemnate la începutul lui 2025. De asemenea, dobânzile fixe ar trebui să urmeze aceeași direcție descendentă, pornind de la media de aproximativ 5,70% consemnată în ultimul trimestru al acestui an.

Cum se poziționează aceste valori în contextul ultimilor ani

Dacă previziunile se confirmă, dobânzile fixe de la început de 2026 (respectiv media de 5,55%) ar reprezenta a treia cea mai scăzută valoare înregistrată în ultimii patru ani. Totodată, dobânzile variabile estimate la 8,17%, calculate pe baza IRCC plus o marjă de 2,5%, ar marca al patrulea cel mai redus nivel de la începutul lui 2023.

Această evoluție susține trendul de stabilitate observat în 2025, un an în care dobânzile fixe au oscilat într-un interval restrâns, între 5,45% și 5,70%, iar IRCC a variat între 5,55% și 6,06%. Ritmul constant al pieței a fost însoțit de un interes ridicat pentru credite, care a generat un volum record de finanțări.

Ce se așteaptă pentru trimestrul al doilea din 2026

Experții consideră că și trimestrul al doilea ar putea aduce costuri mai mici pentru împrumuturile ipotecare. Pe baza cotațiilor zilnice actuale, nivelul provizoriu al IRCC ar putea ajunge la 5,58%, în condițiile în care indicatorul se calculează luând în considerare valorile din urmă cu două trimestre.

În acest context, analiștii anticipează că piața ipotecară va continua să fie dinamică, iar interesul cumpărătorilor se va menține la cote ridicate, cu condiția ca inflația să nu genereze presiuni majore asupra dobânzilor.

Unul dintre factorii determinanți ai evoluției pieței rămâne stabilitatea macroeconomică. În acest sens, Alexandru Rădulescu, managing partner SVN România | Credit & Financial Solutions și partener exclusiv al Ipotecare.ro, a subliniat că: „2025 va stabili noi recorduri pentru volumele anuale de credite ipotecare acordate în România, atât pentru creditele noi aprobate pentru achiziţia de locuinţe cât şi luând în calcul toate formele de refinanţări şi conversii. Iar 2026 se anunţă a fi un an cel puţin la fel de bun, în absenţa unor evenimente macroeconomice cu impact puternic negativ – pe termen scurt, cel mai important factor va fi evoluţia ratei inflaţiei, care va determina şi evoluţia dobânzilor creditelor”, a subliniat Alexandru Rădulescu, managing partner SVN România | Credit & Financial Solutions, potrivit ziare.com.

Cum arată situația finanțărilor și vânzărilor imobiliare

Analiza subliniază că 2025 se va încheia cu un nou record al creditelor ipotecare acordate la nivel național. Potrivit celor mai noi statistici ale Băncii Centrale, în primele zece luni ale acestui an au fost acordate credite în valoare de 9,2 miliarde de euro, o creștere de 26% față de perioada similară din 2024. În aceste cifre sunt incluse și refinanțările, conversiile sau restructurările.

Pe de altă parte, numărul locuințelor vândute în primele zece luni din 2025 a fost ușor mai mic, înregistrând o scădere de 2,7% față de anul precedent. În București-Ilfov, diminuarea volumului de tranzacții a fost mai accentuată, ajungând la 5,7%.

Tags:
Citește și...
Românii, indignați de cât a ajuns să coste un cofraj cu ouă în supermarket: „Ce e în neregulă cu țara asta?”
Economic
Românii, indignați de cât a ajuns să coste un cofraj cu ouă în supermarket: „Ce e în neregulă cu țara asta?”
Guvernul restricționează vânzarea de țigări înainte de majorarea accizelor. Ce prevede ordonanța adoptată
Economic
Guvernul restricționează vânzarea de țigări înainte de majorarea accizelor. Ce prevede ordonanța adoptată
Locuințele sociale vor fi obținute mai greu. Parlamentul vrea să schimbe regulile repartizare
Economic
Locuințele sociale vor fi obținute mai greu. Parlamentul vrea să schimbe regulile repartizare
Guvernul începe reforma companiilor de stat. Procesul începe cu 17 entități publice
Economic
Guvernul începe reforma companiilor de stat. Procesul începe cu 17 entități publice
Rafinăria Brazi funcționează la capacitate maximă. Alimentarea cu apă a fost reluată
Economic
Rafinăria Brazi funcționează la capacitate maximă. Alimentarea cu apă a fost reluată
Centrala electrică de la Brazi a repornit. Anunțul ministrului Energiei (VIDEO)
Economic
Centrala electrică de la Brazi a repornit. Anunțul ministrului Energiei (VIDEO)
INS: Economia României a crescut cu 0,8% pe seria brută și cu 1,4% pe seria ajustată sezonier, în primele nouă luni ale acestui an
Economic
INS: Economia României a crescut cu 0,8% pe seria brută și cu 1,4% pe seria ajustată sezonier, în primele nouă luni ale acestui an
Benzinăriile Lukoil vor funcționa până în aprilie 2026. Administrația Trump a dat o derogare de la sancțiuni
Economic
Benzinăriile Lukoil vor funcționa până în aprilie 2026. Administrația Trump a dat o derogare de la sancțiuni
Fostul proprietar Pornhub este interesat de activele Lukoil. O tranzacţie de 22 miliarde de dolari
Economic
Fostul proprietar Pornhub este interesat de activele Lukoil. O tranzacţie de 22 miliarde de dolari
MAI clarifică sumele record plătite sub formă de pensii în 2024. Cum s-a ajuns la suma de peste 9 miliarde de lei
Economic
MAI clarifică sumele record plătite sub formă de pensii în 2024. Cum s-a ajuns la suma de peste 9 miliarde de lei
Ultima oră
14:44 - PSD, deranjat de victoria lui Ciprian Ciucu. „De fapt, PSD a câștigat”. Ce spune un important lider despre continuarea Coaliției
14:35 - Anunț îngrijorător despre Dan Petrescu! A slăbit 30 de kg din cauza bolii. Ce decizie a luat familia antrenorului
14:30 - Armata germană își completează stocurile de muniții pentru tancuri. Comandă de milioane de euro de la Rheinmetall
14:07 - Acces restricționat la Aeroportul Henri Coandă din Otopeni. Cum afectează lucrările la metrou accesul spre terminalul Plecări (FOTO)
13:58 - CFR Călători anunță schimbări: rute directe noi și garnituri modernizate
13:55 - Tragedie românească în Tenerife. Un val ucigaș a făcut trei victime
13:41 - Ce se întâmplă cu pisica Jessy? Ce spune Ciprian Ciucu despre pisica Primăriei Sectorului 6? (VIDEO)
13:22 - Lucrările la rețeaua de termoficare lasă bucureștenii în frig. 1.200 de blocuri rămân fără agent termic
13:17 - Topul țărilor europene cu cele mai scumpe băuturi alcoolice. Pe ce loc se află România și ce determină diferența de preț
13:16 - Violențe la Atena, în timpul marșului de comemorare a lui Alexandros Grigoropoulos. Despre ce este vorba