RAR, Registrul Auto Român, a demarat o campanie informare și control la comercianții de autovehicule rulate. Obiectivul urmărit este de a verifica dacă aceștia respectă procedurile prevăzute de lege la comercializarea unor mașini rulate.

RAR face controale la comercianții de mașin rulate

a demarat o amplă la nivel național. Scopul campaniei RAR este de verificare a modului în care operatorii economici care comercializează vehicule second hand respectă legislația în vigoare. Controalele au în vedere aplicarea corectă a prevederilor privind omologarea, eliberarea cărții de identitate a vehiculului (CIV) și certificarea autenticității vehiculelor rutiere.

Potrivit unui comunicat de presă, în ultima perioadă, instituţia a înregistrat mai multe sesizări referitoare la comercializarea de vehicule second hand pentru care nu s-a emis CIV.

Totodată, inspectorii urmăresc modul în care firmele de profil informează cumpărătorii. Se verifică dacă vehiculele vândute sunt omologate corespunzător și dacă dețin o carte de identitate conform cerințelor legale. Sunt analizate documentele privind proveniența și autenticitatea vehiculelor.

În cazurile în care constată abateri, RAR poate dispune sancțiuni care merg de la amenzi până la suspendarea activității comerciale. Controalele vor continua pe tot parcursul anului, acoperind toate județele din țară.

Ce prevede legea la vânzarea unui vehicul second-hand

În conformitate cu art. 10 alin. (5) din OG 78/2000, la vânzarea unui vehiculul, ultimul proprietar are obligaţia de a transmite cumpărătorului . RAR subliniază că scopul acestor controale este asigurarea respectării legislaţiei şi protejarea consumatorilor. Prin această campanie de informare şi control, RAR urmăreşte creşterea transparenţei pe piaţa vehiculelor rulate.

Registrul Auto urmărește să prevină situaţiile în care cumpărătorului i se vinde un vehicul fără CIV, cu promisiunea că va putea obţine ulterior acest document. În cazul în care vehiculul prezintă modificări faţă de configuraţia omologată, neconformităţi tehnice şi/sau lipsesc documentele necesare pentru eliberarea CIV, vânzătorul se exclude de la orice răspundere

Practic, întreaga responsabilitate este plasată asupra cumpărătorului. Acesta se află într-o situaţie defavorabilă, fiind nevoit să suporte costuri suplimentare pentru readucerea vehiculului la conformitate.