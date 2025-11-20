Impozite mai mari, de anul viitor. Din 2026, impozitele auto din România vor trece prin cea mai amplă reformă din ultimele decenii. Statul schimbă complet modul de calcul, iar principiul central devine „poluatorul plătește”. Astfel, mașinile nu vor mai fi taxate doar pe baza capacității cilindrice, ci și în funcție de norma de poluare.

Vehiculele vechi, non-Euro sau Euro 1–3, vor plăti semnificativ mai mult, în timp ce noi, Euro 6, hibrid sau electrice, vor avea impozite mai mici sau cel puțin apropiate de nivelul actual.

Ce impact are noul impozit asupra șoferilor cu venituri mici

Multe familii se confruntă deja cu prețuri crescute la carburanți, utilități și alimente, iar noile taxe vin într-un moment critic. Pentru șoferii care depind de mașină pentru a merge la serviciu sau pentru a-și câștiga existența, orice creștere devine o povară.

România trece printr-o perioadă dificilă economic, iar mulți se tem că aceste majorări vor împinge și mai mult populația spre un prag în care întreținerea unei mașini ar putea deveni un lux.

Impozite mai mari, de anul viitor. Cum se calculează în funcție de cilindree și norma de poluare

Noua formulă se aplică pentru primele opt categorii de vehicule cu tracțiune mecanică, de la motociclete până la autobuze potrivit . Impozitul va ține cont de:

praguri de cilindree: 1.600 cm³, 2.000 cm³, 2.600 cm³ și 3.000 cm³

norma de poluare: non-Euro, Euro 1–6, hibride cu emisii sub 50 g CO₂/km

Impozitul va crește treptat la fiecare 200 cm³.

Impozite mai mari, de anul viitor. Cât ar urma să plătim, estimativ, în anul 2026

Autoturisme 1.600 cm³:

Euro 3: 240 lei

Euro 6: 200 lei

Comparativ cu 2025: aprox. 100 lei

Autoturisme peste 2.000 cm³:

Euro 6: 850 lei

Comparativ cu 2025: aprox. 1.000 lei

Autoturisme 1,6–2,0 litri:

Euro 0–3: 237,6 – 297 lei

Euro 4: 228 – 285 lei

Euro 5: 213 – 267 lei

Mașini electrice:

taxă unică de 40 lei

Exemplu București (1.400–1.600 cm³):

2025: 82 lei

2026: 91 – 132 lei, în funcție de norma de poluare

Care sunt mașinile care pot ajunge să fie impozitate triplu

Cele mai afectate vor fi vehiculele fabricate înainte de 2005, în special cele cu norme non-Euro sau Euro 1–2. Estimările arată că unele taxe se vor dubla sau tripla, în timp ce media creșterii pentru toți șoferii va fi de aproximativ 30%.

Această ajustare vine într-un context în care România are una dintre cele mai îmbătrânite flote auto din UE. Din cele peste 8,6 milioane de autoturisme, doar un sfert au sub 15 ani.

De ce statul a dorit schimbarea impozitelor auto

Scopul oficial este reducerea poluării și înnoirea parcului auto. Autoritățile speră că noile taxe vor determina proprietarii de mașini vechi să treacă la modele mai noi și mai eficiente.

Ministrul Transporturilor, Alexandru Năzare, a confirmat că există mai multe variante de lucru, unele inspirate din vechiul „timbru de mediu”.