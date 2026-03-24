Piața auto din România a înregistrat un declin considerabil în luna februarie, în contextul crizei provocate de măsurile de austeritate adoptate de guvern. au înregistrat o cădere de 24,3% în ritm anual, raportat la luna februarie a anului trecut.

Piața auto românească lovită de austeritate

În vreme ce înmatriculările de autovehicule noi au crescut, la nivel european, în luna februarie, în România, piața auto înregistrează un declin. În februarie au fost înmatriculate cu 24,3% mai puține autovehicule, raportat la perioada similară a anului trecut. Mai exact, luna trecută numărul înmatriculărilor în România a fost de doar 8.985 de autoturisme, comparativ cu 11.850 unităţi în februarie 2025.

România a înregistrat cel mai semnificativ declin din Europa, de 28,9%, în primele două luni ale anului. În perioada ianuarie – februarie 2026 au fost înmatriculate doar 16.982 autoturisme. Prin comparație, numărul înmatriculărilor în perioada similară a anului 2025 a fost de 23.770 unităţi.

Prin comparație, înmatriculările de autoturisme noi în Europa au crescut în ritm anual în februarie, arată datele publicate de Asociaţia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), transmite Reuters. Creșterea a fost susținută de cererea de autovehicule electrice (EV), arată datele. Două treimi din vehiculele vândute în Europa sunt electrificate, acestea fiind maşini electrice pe baterii, hibride plug-in sau hibride.

Care este situația vânzărilor la început de an

ACEA a arătat că la nivelul , al Marii Britanii și a țărilor EFTA (Islanda, Liechtenstein, Norvegia şi Elveţia), numărul înmatriculărilor, în februarie, a atins 979.321 . Creșterea a fost de 1,7%, comparativ cu perioada similară din 2025. Piaţa auto din Uniunea Europeană a înregistrat un avans anual de 1,4%, până la 865.437 de autoturisme.

La nivelul Uniunii Europene avansul anual înregistrat a fost de 1,4%, respectiv de 865.437 de autoturisme înmatriculate. Pe principalele pieţe europene s-au înregistrat creşteri ale vânzărilor în Italia (14%), Spania (7,5%), Marea Britanie (7,2%) şi Germania (6,4%) şi un declin de 14,7% în Franţa.

În primele două luni, din acest an, înmatriculările de autoturisme noi în Europa (UE plus Marea Britanie şi ţările EFTA) au scăzut în ritm anual cu 1%. În perioada ianuarie – februarie au fost înmatriculate 1,94 milioane autoturisme, comparativ cu 1,95 milioane unităţi în primele două luni din 2025.

Pe principalele pieţe europene s-au înregistrat, între ianuarie și februarie, o majorare a vânzărilor în Italia (10,2%), Marea Britanie (4,8%) şi Spania (4,6%). Pe de altă parte, a existat un declin în Franţa (11,1%) şi Germania (1,4%).

Vânzările de autovehicule electrice susțin piața auto

Uniunea Europeană şi Marea Britanie au revenit asupra reglementărilor privind reducerea emisiilor de CO2. Revenirea s-a petrecut după presiunile făcute de producătorii interni. Aceștia nu reușesc să facă față concurenței rivalilor din China care este pe cale să acapareze piața auto la nivel mondial.

Vânzările de maşini electrice pe baterii şi hibride plug-in sunt în creştere semnificativă în Europa. Creșterea se datorează apariției noilor modele mai ieftine şi a politicilor naţionale de încurajare a adoptării EV.

Trebuie spus că în sectorul auto european lucrează 13,6 milioane de angajaţi. La nivelul Uniunii Europene, 8,1% din totalul locurilor de muncă sunt în sectorul auto.

Asociaţia Constructorilor Europeni de Automobile ( ) reprezintă cei 16 mari constructori auto din Europa. Acesta este cel mai important grup de lobby al industriei auto europene.