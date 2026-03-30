Abuzuri în lanț la Petroșani. Monica Iacob-Ridzi, acuzată de trucarea turneelor locale de tenis în favoarea fiicei. Răspunsul familiei Ridzi

Monica Iacob-Ridzi, fost ministru al Sportului, și soțul ei, primarul Tiberiu Iacob-Ridzi, sunt acuzați că au intervenit pentru a o favoriza pe fiica lor, Maria Sara, la turneele de tenis din Petroșani. Presiuni și amenințări!

Când „competiția” devine decor: cazul Ridzi

O investigație publicată de Gazeta Sporturilor scoate la iveală un posibil sistem de influență și presiune exercitat în competițiile sportive pentru copii, avându-i o în centru pe Monica Iacob-Ridzi – fost ministru al Tineretului și Sportului – și pe soțul acesteia, Tiberiu Iacob-Ridzi, primarul municipiului Petroșani.

Cei doi ar fi intervenit direct și indirect pentru a avantaja parcursul fiicei lor în turnee de tenis, mergând până la tentative de manipulare a rezultatelor și intimidarea altor participanți.

Jurnaliștii susțin că Monica Iacob-Ridzi ar fi intervenit personal pentru a influența modul în care sunt stabilite meciurile din turneele de tenis, astfel încât fiica sa să aibă un traseu mai ușor. Deși aceste situații ar fi fost raportate către Federația Română de Tenis, reacțiile instituționale ar fi lipsit.

Cum se încerca manipularea rezultatelor

Unul dintre cele mai grave episoade prezentate este tentativa de a convinge o sportivă – campioană națională – să piardă intenționat o finală în favoarea fiicei familiei.

Gabriel Băluș, antrenorul care ghida toate jucătoarele de tenis din zonă și, până recent, un foarte apropiat colaborator al familiei edilului povestește cum s-a încercat ca Sofia Tutunaru, campioana națională din 2022 la categoria de vârstă a Mariei Sara, fata cuplului Ridzi, să piardă finala.

„Sofia se lăsase de tenis, apoi s-a reapucat. S-a antrenat o săptămână și le-a bătut pe toate la zero, după un an de pauză. A ajuns în finală cu Maria lui domn primar. Și ce vorbești?

Ea m-a sunat (n.r. Monica Iacob-Ridzi) cu o seară înainte (n.r. de finală) să-i zic lui taică-su să vândă meciul, că pe Maria Sara o ajută și pe Sofia n-o mai ajută punctele acelea, că iese din categorie la finalul anului!

Nici n-a vrut să audă. N-a conceput ca fata sa, campioană națională, să se dea la o parte într-o asemenea manieră, mai ales că aceasta își câștigase majoritatea seturilor din turneu la zero.”, povestește antrenorul, pentru

Campioana națională a învins-o cu un scor drastic pe Maria Sara, scor 6-0, 6-3.

Copil scos din competiție de primarul Ridzi

Punctul central al investigației este o înregistrare audio în care Tiberiu Iacob-Ridzi discută cu același Gabriel Băluș. Edilul ar fi cerut ca o jucătoare să fie lăsată fără parteneră la dublu, pentru a nu putea concura împotriva fiicei sale.

Lucia Sabina Tomuleasa, unul dintre talentele locale, care în prezent activează în Spania, plănuia să participe la turneu, într-o pereche de dublu cu Alessia Rădescu. Primarul Tiberiu Iacob-Ridzi l-a sunat furios pe Gabriel Băluș pentru a-l convinge pe tatăl Sabinei să renunțe la parteneriatul cu Alessia Rădescu.

„TIBERIU IACOB-RIDZI: Salut, Gabi, cum a rămas cu fata aia din Spania?

GABRIEL BĂLUȘ (antrenor): În ce sens?

T.I.R: În sensul că nu ar trebui să joace cu asta (nr. Alessia Rădescu).

G.B: Eu i-am spus tatălui, dar mai departe nu am ce să fac dacă ei decid să joace.

T.I.R: Dar ai ce să faci, cum să n-ai ce să-i faci, că tu ești antrenorul ei! Dacă te rog eu chestia asta… spune-i să n-o confirme dacă… și-așa pleacă luni.

G.B: Ei au zis că pleacă. Eu o să-i spun astăzi, dar…

T.I.R: Păi spune-i, nu te mai complica, nu vreau să intru într-un conflict cu Rădescu. Dă-l în p*** mea. Și ăsta pleacă în Spania, ce p*** mea îi trebuie competiție?

G.B: Da, eu știu, ce să le fac?

T.I.R: Păi da, Gabi, dar tu ești la per tu cu el, tu ești antrenorul, îi spui…”, este doar o parte din dialogul edilului cu antrenorul.

Dar cazul s-a rezolvat. Lucia Sabina Tomuleasa nu a mai făcut pereche cu Alessia Rădescu, care nici nu a mai putut participa la competiție!

Tablouri „optimizate” și trasee controlate

La Petroșani, tablourile turneelor destinate copiilor au fost manipulate pentru a o avantaja pe fiica soților Iacob-Ridzi.

Mai multe persoane din interiorul fenomenului – antrenori, părinți, oameni implicați direct în competiții – descriu același mecanism: presiuni din partea familiei Ridzi înaintea întocmirii tabloului, intervenții pentru stabilirea adversarilor, ore de joc ajustate convenabil. Cum?

Soții Ridzi s-au îngrijit ca arbitrii să fie cazați în condiții de lux, iar la mesele cu arbitrii, participau și Monica, și primarul Tiberiu.

Sursele spun că, fix înainte de plecarea de la masă, uneori, Monica Iacob-Ridzi le spunea preferințele pentru tabloul de concurs. Dacă nu, le transmitea prin Băluș, a doua zi, fapt confirmat de antrenor.

Arbitrii care nu cedau presiunilor nu mai erau chemați ulterior la Petroșani.

Federația Română de Tenis – o instituție absentă

Plângeri ar fi existat, semnale ar fi fost trase, dar reacțiile – cel puțin cele vizibile – lipsesc cu desăvârșire. Președintele Federației Române de Tenis, George Cosac, spune, pentru jurnaliștii de la GSP.ro, că nu a primit nicio plângere de nicăieri/ Așa că totul este în regulă.

Răspunsul Monicăi Iacob-Ridzi

După apariția investigației, Monica Iacob Ridzi a racționat și aruncă cu acuzații în stânga și-n dreapta. Ar fi o răzbunare politică.

„În ultimele luni am asistat la un spectacol penibil, construit de personaje care au făcut din manipulare, victimizare și minciună un mod de viață: Gabriel Baluș, Ramona Roșulescu și Cosmin Rădescu. Pentru că numele copilului meu a fost târât în noroi în încercarea lor de a lovi în familia mea, este momentul să pun lucrurile în ordine.