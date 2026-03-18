Geely dă peste cap piața auto: 10.000 de Zeekr 8X, vândute în mai puțin de o oră

Ana Beatrice
18 mart. 2026, 14:10
Sursă Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. Cât de impresionant este, de fapt, noul Zeekr 8X
  2. Ce aduce nou Zeekr 8X în materie de tehnologie și viziune

Ofensiva Geely în Europa prinde viteză în 2026, odată cu lansarea mărcilor Geely și Zeekr pe piața din Spania. Între timp, în China, noul SUV Zeekr 8X a doborât recorduri. A strâns 10.000 de rezervări în doar 38 de minute de la deschiderea precomenzilor, notează Hibridos y electricos.

Cât de impresionant este, de fapt, noul Zeekr 8X

Noul Zeekr 8X debutează cu un preț de pornire de 376.800 de yuani, adică aproximativ 47.200 de euro. Modelul promite performanțe care îl plasează direct în zona premium. Este construit pe o arhitectură hibrid plug-in de 900 V, una dintre cele mai avansate din industrie. Sistemul combină eficiența propulsiei electrice cu puterea unui motor termic. Rezultatul este un echilibru bine calibrat între autonomie și performanță.

SUV-ul este oferit în două versiuni care duc performanța la niveluri diferite. Varianta cu două motoare livrează 544 CP și atinge 100 km/h în 3,7 secunde. În schimb, versiunea de top, echipată cu trei motoare, urcă la 1.380 CP și coboară sprintul până la 2,96 secunde. Pentru partea de energie, Zeekr folosește bateriile Freevoy de la CATL, disponibile în două capacități. Autonomia electrică ajunge până la 410 km în ciclul CLTC, iar cea totală, combinată, poate atinge 1.416 km.

Ce aduce nou Zeekr 8X în materie de tehnologie și viziune

Sistemul de încărcare rapidă de 900 V și tehnologia 6C transformă alimentarea într-un proces extrem de rapid. Permite încărcarea bateriei de la 20% la 80% în doar nouă minute.

Noul Zeekr 8X impresionează nu doar prin tehnologie, ci și prin dimensiuni, având o lungime de 5,1 metri, o lățime de 1,998 metri fără oglinzi și o înălțime de 1,78 metri. Aceste proporții îl poziționează clar în segmentul SUV-urilor mari.

În spatele acestui model se află planuri ambițioase, deoarece Geely Holding Group țintește vânzări globale de 6,5 milioane de vehicule până în 2030. Aproximativ 75% dintre acestea ar urma să fie modele electrificate sau cu emisii reduse, semn că direcția viitorului este deja stabilită.

