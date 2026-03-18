Ofensiva Geely în Europa prinde viteză în 2026, odată cu lansarea mărcilor Geely și Zeekr pe piața din Spania. Între timp, în China, noul SUV Zeekr 8X a doborât recorduri. A strâns 10.000 de rezervări în doar 38 de minute de la deschiderea precomenzilor, notează .

Cât de impresionant este, de fapt, noul Zeekr 8X

Noul Zeekr 8X debutează cu un preț de pornire de 376.800 de yuani, adică aproximativ 47.200 de euro. Modelul promite performanțe care îl plasează direct în zona premium. Este construit pe o arhitectură hibrid plug-in de 900 V, una dintre cele mai avansate din industrie. Sistemul combină eficiența propulsiei electrice cu puterea unui motor termic. Rezultatul este un echilibru bine calibrat între autonomie și performanță.

SUV-ul este oferit în două versiuni care duc performanța la niveluri diferite. Varianta cu două motoare livrează 544 CP și atinge 100 km/h în 3,7 secunde. În schimb, versiunea de top, echipată cu trei motoare, urcă la 1.380 CP și coboară sprintul până la 2,96 secunde. Pentru partea de energie, Zeekr folosește bateriile Freevoy de la CATL, disponibile în două capacități. ajunge până la 410 km în ciclul CLTC, iar cea totală, combinată, poate atinge 1.416 km.