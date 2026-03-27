Reguli noi pentru șoferii amendați: Fără acest document nu mai poți să-ți iei permisul înapoi. Cum îl obții

Ana Maria
27 mart. 2026, 21:42
Sursa foto: autovit.ro
Cuprins
  1. Reguli noi pentru șoferii amendați! Ce documente trebuie să prezinte 
  2. Reguli noi pentru șoferii amendați. Cum se obține certificatul fiscal
  3. Ce se întâmplă din august cu șoferii care nu își plătesc amenzile
  4. Ce schimbări apar la plata amenzilor

Reguli noi pentru șoferii amendați! Polițiștii îi avertizează pe conducătorii auto că, începând de astăzi, nu își mai pot recupera permisul de conducere fără să demonstreze că și-au achitat toate amenzile rutiere. Măsura vine în urma unei ordonanțe de urgență intrate recent în vigoare și vizează în special șoferii sancționați care vor să își reducă perioada de suspendare.

Reguli noi pentru șoferii amendați! Ce documente trebuie să prezinte 

Pentru a-și recupera permisul sau pentru a beneficia de reducerea perioadei de suspendare, șoferii trebuie să depună mai multe documente.

Trebuie să prezinte cererea, adeverința că au făcut cursurile, documentul de identitate și, mai nou, certificatul fiscal că au plătit toate amenzile”, a explicat Claudiu Costea, purtător cuvânt al Brigăzii Rutiere București, potrivit Știrile ProTV.

Reguli noi pentru șoferii amendați. Cum se obține certificatul fiscal

Documentul care atestă plata amenzilor poate fi obținut fie fizic, fie online, în funcție de instituție. În varianta clasică, șoferii trebuie să meargă la direcțiile de taxe și impozite locale, unde depun cererea și revin după aproximativ două zile lucrătoare.

Totuși, în multe localități, acest serviciu a fost digitalizat, iar certificatul fiscal se eliberează exclusiv online, după crearea unui cont pe platformele dedicate.

Ce se întâmplă din august cu șoferii care nu își plătesc amenzile

Începând din luna august, sancțiunile devin și mai dure pentru cei care nu își achită amenzile. Permisele de conducere ale rău-platnicilor vor fi suspendate automat, iar perioada de suspendare va fi calculată în funcție de suma datorată.

Mai exact, pentru fiecare 50 de lei neachitați, șoferii riscă o zi de suspendare a permisului.

Ce schimbări apar la plata amenzilor

Noile reguli modifică și modul în care pot fi achitate anumite sancțiuni. Șoferii sau persoanele sancționate pentru fapte precum tulburarea ordinii publice, deținerea de articole pirotehnice sau încălcarea regimului armelor și munițiilor pot plăti în 15 zile jumătate din amendă.

Diferența față de regulile anterioare este că reducerea nu se mai aplică la minimul prevăzut de lege, ci la valoarea efectivă a amenzii. Astfel, în cazul unei sancțiuni maxime, suma de plată va fi mai mare decât înainte.

Doar în primele ore ale zilei, în București, peste 30 de șoferi au fost sancționați, iar patru dintre aceștia au rămas fără permis.

Aceștia vor trebui să respecte noile condiții pentru a-și recupera dreptul de a conduce.

