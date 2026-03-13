Concedieri la Uzina Dacia Mioveni. Câți angajați ar putea fi dați afară în 2026. Cum s-a uitat statul la căderea Dacia

Uzina Dacia din Mioveni ar putea trece printr-o perioadă dificilă în 2026, după mai bine de două decenii de creștere a producției. Sindicatul Autoturisme Dacia (SAD) avertizează că scăderea producției și reorganizarea activității ar putea duce la concedierea a aproximativ 1.200 de angajați.

Colaps la Dacia Mioveni

Reprezentanții sindicali susțin că această situație ar marca o schimbare majoră pentru uzina de la Mioveni, care a fost unul dintre cele mai importante centre industriale ale României. Într-un comunicat de presă, sindicatul avertizează că „după 22 de ani de creștere și stabilitate, anul 2026 ar putea aduce o perioadă de reducere a producției și de concediere a aproximativ 1.200 de angajați”.

„Anul 2026 marchează, după 22 de ani, o perioadă de reducere a producției și de concediere a aproximativ 1.200 de angajați, pe fondul scăderii cererii și al accelerării proceselor de robotizare și automatizare. Peste 90% din producția uzinei de la Mioveni este destinată exportului, iar pierderea unor modele fabricate aici poate avea efecte serioase asupra economiei locale și naționale.”, se arată în comunicat.

Uzina de la Mioveni are aproximativ 10.000 de angajați și susține indirect alte zeci de mii de locuri de muncă prin companiile furnizoare de piese și servicii. Din acest motiv, orice reducere a producției ar putea afecta întreaga economie locală.

Cum s-a uitat statul la căderea Dacia

„Motivele sunt cunoscute: infrastructura întârziată – inclusiv Autostrada Pitești-Sibiu, costurile ridicate ale energiei, instabilitatea fiscală și politică, dar și programele economice imprevizibili. Toate acestea contribuie la scăderea atractivității României pentru investiții. Impactul asupra județului Argeș poate fi major.”, se arată în .

Drept urmare, Grupul Renault a decis ca modelul să fie produs în Turcia, iar noul model electric din segmentul A să fie fabricat în Slovenia, nu la Mioveni.

De mai mulți ani, numărul de mașini produse anual la Mioveni este în continuă scădere. Uzina Dacia a raportat 297.182 de automobile fabricate în 2025.

În 2024, au ieșit pe porțile fabricii 309.432 de automobile, după o producție de 322.086 de unități la Mioveni în 2023.