Noile reguli prevăzute în din 25 februarie 2026 stabilesc posibilitatea reducerii la plată a și condiții clare pentru recuperarea permisului de conducere, iar modificările vizează abateri prevăzute în acte normative precum ordine publică, paza bunurilor sau regimul armelor și al materiilor explozive.

Ce prevede Ordonanța de Urgență nr. 7 din 25 februarie 2026?

Ordonanța de Urgență nr. 7 din 25 februarie 2026 introduce măsuri privind modalitatea de plată a amenzilor pentru comise în contexte reglementate de mai multe acte normative, precum ordine publică, paza bunurilor sau regimul armelor și al materiilor explozive, potrivit declarațiilor din actul normativ, conform sursei.

Actul normativ prevede expres facilități pentru contravenienți, precum și reguli pentru reducerea efectului suspendării dreptului de a conduce pentru șoferi, în baza unor condiții de plată și de dovedire a achitării obligațiilor către bugetul local.

Cum se aplică reducerea de 50% și termenul de 15 zile?

Una dintre cele mai importante măsuri vizează modalitatea de plată a amenzilor. Astfel, pentru abaterile prevăzute în mai multe acte normative (ex. ordine publică, paza bunurilor sau regimul armelor și al materiilor explozive), contravenții pot primi o reducere de 50%, potrivit declarațiilor din Ordonanța de Urgență nr. 7 din 25 februarie 2026.

Concret, ei au posibilitatea să achite jumătate din suma amenzii dacă plata este făcută în cel mult 15 zile de la primirea procesului-verbal. „Contravenientul poate plăti jumătate din amenda aplicată, adică poate achita jumătate din suma stabilită de agentul constatator în termen de cel mult 15 zile de la primirea procesului-verbal”, se arată în prevederile Ordonanței de Urgență nr. 7 din 25 februarie 2026.

Cum pot recupera șoferii permisul și care sunt condițiile?

Ordonanța introduce și schimbări privind reducerea perioadei de suspendare a . Pentru a-și recupera mai repede permisul, șoferii trebuie să demonstreze că au achitat toate amenzile restante la bugetul local, inclusiv cele primite anterior datei de 27 martie 2026.

Textul normativ stipulează: „Prezintă dovada achitării tuturor obligaţiilor de plată datorate bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază îşi are domiciliul, provenite din amenzile contravenţionale care le-au fost aplicate în calitate de conducători de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere şi tramvaie potrivit prezentului act normativ”.

De asemenea, pentru a face dovada plății, șoferii au nevoie de un certificat de atestare fiscală emis de autoritatea locală de la domiciliu, potrivit declarațiilor și conform sursei.

În cazul cetățenilor care nu sunt din România, condițiile de obținere a permisului sunt mai simple: „În cazul în care nu are domiciliul în România, titularul permisului de conducere prezintă dovada achitării doar a amenzii aplicate pentru săvârşirea contravenţiei care a determinat suspendarea dreptului de a conduce”, mai arată ordonanța.