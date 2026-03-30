Sînziana Iacob a avut parte de o vacanță de coșmar în Franța. Aceasta și-a abandonat conacul de lux închiriat în miez de noapte.

a povestit că și-a dorit în mod special să închirieze acel conac, însă a fost nevoită să rezerve întreaga proprietate pentru două nopți. Deși la sosire decorul părea desprins dintr-o poveste, totul s-a schimbat radical odată cu lăsarea serii, când entuziasmul s-a transformat în teamă.

„Am închiriat un conac în Franța în care să stau două zile. Când am ajuns acolo, părea totul de vis, dar noaptea, părea un film de groază. A fost pentru prima dată în viața mea când, efectiv, mi-a fost frică să intru în locul în care trebuia să dorm, așa că am făcut un lucru total nebunesc. După ce am dat una mică avere ca să închiriez acea locație, seara am condus din acel sat până în primul oraș din apropiere și mi-am luat cazare la hotel, hotelul în care mă aflu chiar acum”, a declarat Sînziana Iacob

Ce s-a întâmplat în conac

Seara, după ce s-au întors la conac, influencerița a simțit că nu mai poate intra în locuință din cauza izolării și a întunericului total. Liniștea apăsătoare și pădurea din jur au accentuat starea de disconfort, făcând-o pe Sînziana să renunțe la cazarea scumpă în favoarea unui hotel clasic.

„Ne-am întors la cazare și casa arată așa, în întuneric total. Mie mi-e frică să mai intru în casă. Cred că mă duc la un hotel, mi-e prea frică să intru în casă. E prea mult întuneric în jur și pădure. Sunt și obosită sincer și oboseala parcă accentuează frica, dar nu îmi mai vine să dorm aici în noaptea asta”, a declarat

Am inchiriat un conac superb in care sa stam 2 zile si 2 nopti, dar ne-a fost frica sa dormim acolo. Voi ce ati fi facut in locul meu? 😶‍🌫️

Ce decizie a luat vedeta

În cele din urmă, ea și soțul său au părăsit locația și s-au cazat în cel mai apropiat oraș, în ciuda sumei considerabile deja plătite. Experiența scoate în evidență faptul că, uneori, chiar și cele mai exclusiviste cazări pot veni cu surprize neplăcute dacă atmosfera locului nu corespunde așteptărilor.