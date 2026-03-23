Producătorii auto chinezi au înregistrat o performanță greu de imaginat în urmă cu ani de zile. China a depășit Japonia la vînzarea de autovehicule pe plan mondial, în 2025.

Producătorii auto chinezi le-au luat fața niponilor

Pentru prima oară în istorie, a depășit Japonia la de autovehicule pe plan mondial, în 2025. Această schimbare pe , pentru producătorii auto chinezi, este de natură să marcheze o schimbare majoră în industria auto la nivel global, conform unui raport al publicaţiei Nikkei, transmite Xinhua.

Potrivit datelor oficiale, vânzările totale, la nivel global, ale producătorilor japonezi au scăzut anul trecut la aproximativ 25 milioane de unităţi. Astfel, Japonia şi-a pierdut poziţia de lider pentru prima dată din anul 2000. Între timp, chinezii au reușit să vândă la nivel mondial aproape 27 milioane de unităţi în 2025. Ei au ocupat prima poziţie la nivel global.

Datele sunt compilate pe baza cifrelor publicate de producătorii auto şi în baza concluziilor cercetărilor platformei auto MarkLines, a precizat .

Vehiculele chinezești cele mai bine vândute

Conforma datelor furnizate în document, între producătorii auto chinezi, BYD a depăşit Ford, ajungând anul trecut pe locul şase în lume. O altă companie chineză, Geely a depăşit Honda, asigurându-şi locul opt. Şase producători auto chinezi au intrat în top 20 global, inclusiv Chery, Changan Automobile, SAIC Motor şi Great Wall Motors, depăşindu-i pe cei cinci producători auto niponi.

Pe segmentul vehiculelor electrice (EV), Tesla a fost depăşită de BYD, care a devenit anul trecut liderul vânzărilor pe plan mondial.

Tang Jin, analist la grupul nipon Mizuho Bank, şi expert în sectorul auto, a explicat în ce constă ascensiunea Chinei. Potrivit spuselor sale, preluarea poziției de lider nu reprezintă doar o simplă schimbare de clasament. Acest lucru indică o restructurare a industriei auto la nivel global, pe fondul succeselor înregistrate de China în domeniul tehnologic, al rentabilităţii şi progreselor rapide pe segmentul cercetare-dezvoltare (R&D).

Expertul a adăugat că Japonia trebuie să-şi reevalueze strategiile în domeniul electrificării şi al poziţionării pe piaţa mondială. Este singurul lucru pe care îl poate face ca replică la dezvoltarea concurenței din China