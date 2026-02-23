B1 Inregistrari!
Ana Maria
23 feb. 2026, 16:02
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Șoferii scapă de suspendarea permisului! Ce prevedea, inițial, proiectul de OUG
  2. Ce alte măsuri va include reforma administrației

Șoferii scapă de suspendarea permisului! Luni, în cadrul ședinței de Guvern, liderii coaliției PSD-PNL-USR-UDMR au hotărât să scoată din proiectul de OUG privind reforma administrației prevederea potrivit căreia șoferilor li se suspendă permisul auto dacă nu își plătesc amenzile rutiere. Potrivit G4Media, această modificare a fost aprobată pentru a evita impactul direct asupra conducătorilor auto.

Proiectul pus în dezbatere publică de Ministerul Dezvoltării stabilea că șoferii care nu își achită amenzile rutiere în termen de 90 de zile riscă suspendarea automată a permisului de conducere. Această măsură a stârnit controverse și a atras criticile Ministerului Justiției.

Conform G4Media, Ministerul Justiției a emis un aviz negativ asupra propunerii. Momentan, nu știm motivele oficiale pentru care a fost dat acest aviz.

Ce alte măsuri va include reforma administrației

Liderii coaliției au convenit ca proiectul de ordonanță de urgență privind reforma administrației publice locale și centrale să fie adoptat de Guvern împreună cu măsuri de sprijin pentru companii. Aceasta include politici care vizează eficientizarea instituțiilor publice și facilitarea activității mediului de afaceri.

Reforma administrației publice este de mai mulți ani un subiect intens dezbătut în România, având ca obiectiv principal eficientizarea funcționării instituțiilor și reducerea birocrației.

Ministerul Dezvoltării a propus recent mai multe modificări legislative care vizează atât administrația centrală, cât și cea locală, printre care și mecanisme mai stricte pentru șoferii care nu își plătesc amenzile rutiere. Măsura privind suspendarea permisului pentru neplata amenzilor a generat controverse, deoarece ar fi afectat direct mii de conducători auto și ar fi implicat proceduri complicate de aplicare.

Avizul negativ venit din partea Ministerului Justiției a determinat coaliția să revizuiască propunerea. În același timp, Guvernul intenționează să combine aceste reforme cu măsuri de sprijin pentru companii, în scopul stimulării economiei și asigurării unui cadru legislativ mai clar, care să echilibreze atât interesul public, cât și drepturile cetățenilor.

