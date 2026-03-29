Un eveniment religios important are loc duminică în centrul Capitalei, unde sute de credincioși sunt așteptați la tradiționala Procesiune de Florii. Manifestarea implică și restricții de trafic pe mai multe artere intens circulate din București.

Cum se desfășoară procesiunea și care este traseul

Evenimentul organizat de debutează în jurul orei 14:45, în Piața „Fericitul Vladimir Ghika”, lângă Biserica Franceză „Sacre Coeur”. Participanții se vor aduna între orele 14:30 și 15:00 pentru a lua parte la ceremonia de sfințire a ramurilor.

După acest moment, credincioșii vor porni într-o procesiune care traversează mai multe bulevarde importante din Capitală. Traseul include Bulevardul Aviatorilor, Piața Victoriei și Calea Victoriei, urmând să se încheie la Catedrala Sfântul Iosif.

Participanții vor ocupa prima bandă de circulație pe principalele artere, iar sosirea la Catedrală este estimată în jurul orei 16:00. Aici va avea loc Sfânta Liturghie, oficiată de ÎPS Aurel Percă, Arhiepiscop Mitropolit de București.

Ce semnificație are sărbătoarea Floriilor pentru credincioși

Duminica marchează un moment central în calendarul creștin, simbolizând intrarea lui Isus Cristos în Ierusalim. Această celebrare deschide Săptămâna Sfântă, o perioadă cu puternică încărcătură spirituală pentru credincioșii catolici.

Tradiția procesiunii, care include ramuri sfințite și rugăciuni colective, reflectă atât dimensiunea comunitară, cât și pe cea simbolică a sărbătorii. Evenimentul va fi transmis în direct de postul Angelus TV, facilitând participarea la distanță, relatează Digi24.

Ce restricții de trafic sunt anunțate în Capitală

Pentru buna desfășurare a procesiunii, Brigada Rutieră a anunțat mai multe în zonele traversate de participanți. Astfel, pe Strada Cpt. Demetriade, circulația va fi limitată între orele 14:30 și 15:30, pe segmentul cuprins între Bulevardul Aviatorilor și Strada Emil Pangratti.

De asemenea, pe Strada General Berthelot, traficul va fi restricționat treptat, în funcție de deplasarea participanților către Catedrala Sfântul Iosif. Autoritățile vor interveni pentru dirijarea circulației și prevenirea incidentelor rutiere.

Polițiștii recomandă șoferilor să manifeste prudență, să respecte indicațiile agenților de circulație și să evite opririle în zonele nepermise. Respectarea acestor reguli este esențială pentru evitarea blocajelor și menținerea siguranței în trafic.