Acasa » Economic » Maratonul Solidarității în Sectorul 6. Campanie derulată prin Banca Locală de Alimente pentru asigurarea unei mese de Paște pentru 2.000 de persoane defavorizate (VIDEO)

29 mart. 2026, 16:44
Maratonul Solidarității în Sectorul 6. Campanie derulată prin Banca Locală de Alimente pentru asigurarea unei mese de Paște pentru 2.000 de persoane defavorizate (VIDEO)
Sursa foto: Banca Locală de Alimente Sector 6
DGASPC Sector 6, prin Banca Locală de Alimente, a organizat Maratorul Solidarității pentru persoanele și famiile defavorizate din sector. Este vorba des o campanie socială prin care se asigură alimentele necesare pentru masa de Paște unui număr de aproximativ 2.000 de persoane.

În această perioadă, numeroși oameni, din categoriile defavorizate nu-și permit luxul unei felii de cozonac, a unui ou roșu sau a unei felii de drob petnru masa de Paște. E greu, pentru cineva, să treacă indiferent pe lângă miile de persoane din categoriile vulnerabile, știind cu ce greutăți se confruntă.

Campania Maratonul Solidarității în Sectorul 6

Campania Maratonul Solidarității se bazează pe donațiile agenților comerciali care vor să ajute, în perioada sărbătorilor de Paște. Este o inițiativă a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) din Sectorul 6, care se derulează prin Banca Locală de Alimente. Campania se adresează operatorilor economici din lanțul alimentar.

Sunt oferite pachete alimentare pentru aproximativ 2.000 de locuitori ai sectorului, aflați în situații dificile. În spatele fiecărui pachet se află o poveste de viață a unui copil, a unui senior și, cel mai adesea, a unei întregi familii. Pentru a duce la bun sfârșit această inițiativă este nevoie de ouă, carne și produse din carne lactată, ulei, zahăr, fructe, cozonac și pască.

„Maratonul Solidarității este o campanie pe care noi, Banca Locală de Alimente Sector 6, am inițiat-o în preajma sărbătorilor pascale, pentru că, nu-i așa, românul, în preajma sărbătorilor, se adună în jurul mesei. E vorba despre familie, e vorba despre prieteni, despre mâncare bună. Ne dorim ca să punem pe masa 2.000 de familii defavorizate produse cu specific pascal. Aceasta pentru că sunt printre noi oameni care nu-și pot pune singuri astfel de produse pe masă”, a explicat Ovidiu Rusu, directorul Băncii Locale de Alimente Sector 6.

Maratonul a pornit deja și se caută donatori

Ovidiu Rusu a precizat că această campanie a început deja și numeroși agenți economici s-au arătat interesați și s-au alăturat acestei cauze. Firmele care activează în domeniul agroalimentar se pot înscrie în continuare și pot oferi donații în produse alimentare, până la 10 aprilie. Cadrul legal, în baza căruia sunt acceptate aceste bunuri este dat de legea sponsorizării și de reglementarea privind diminunarea risipei alimentare.

„Maratonul a pornit deja, avem parteneri care s-au alăturat cauzei noastre. Până pe 10 aprilie așteptăm și alți operatori economici din sectorul agroalimentar care pot dona, pe baza legii sponsorizării sau pe baza legii diminuirii risipei alimentare, produse pentru această campanie”, a precizat directorul Băncii Locale de Alimente.

Potrivit spuselor sale, din perspectivă fiscală, operatorii economici care se alătură campaniei au o serie de beneficii. Acestea sunt acordate în baza legii diminuării risipei alimentare

„Din punct de vedere legislativ, Legea diminuării risipei alimentare acordă câteva beneficii fiscale importante donatorilor. Este obligatoriu ca fiecare operator economic în sectorul agroalimentar să ia măsuri pentru diminuarea risipei alimentare și colaborarea cu un operator receptor, așa cum este Banca Locală de Aliment în sector 6, este una dintre măsuri”, a afirmat Ovidiu Rusu.

Maratonul Solidarității devine tradiție

Campania Maratonul Solidarității, nu este la prima ediție. S-a derulat și în trecut, tot prin intermediul Băncii Locale de Alimente Sector 6. În acest context, Ovidiu Rusu i-a anunțat pe participanții de la ediția trecută că se apropie perioada de raportare pentru anul 2025.

„Se apropie și perioada de raportare pentru anul 2025. Până la 31 martie 2026, toți operatorii economici din sectorul agroalimentar trebuie să depună rapoartele aferente a anului trecut”, a mai spus directorul Băncii Locale de Alimente.

Între timp, noul maraton este în plină desfășurare. Mașinile flotei Băncii Locale de Alimente Sector 6 pot prelua donațiile directe de la sedile sau depozitele firmelor donatoare.

Donând pentru Banca Locală de Alimente Sector 6, cei implicați fac un bine care, ulterior li se va întoarce. Pe lângă satisfacția faptelor bune și a ajutorului acordat unor semeni aflați în nevoie, aceștia au și beneficii fiscale, dar și costuri operaționale mai mici.

Citește și...
Carburanții se scumpesc din nou și pun presiune pe economie și prețul alimentelor. Ce măsuri pregătește Guvernul
Economic
Carburanții se scumpesc din nou și pun presiune pe economie și prețul alimentelor. Ce măsuri pregătește Guvernul
BCE pregătește un nou design pentru bancnotele euro inspirat din natură și cultură europeană. Cum ar putea arăta viitorii bani europeni
Economic
BCE pregătește un nou design pentru bancnotele euro inspirat din natură și cultură europeană. Cum ar putea arăta viitorii bani europeni
Alimentul de bază care s-ar putea scumpi cu peste 30%. Ce factori determină majorările de prețuri
Economic
Alimentul de bază care s-ar putea scumpi cu peste 30%. Ce factori determină majorările de prețuri
Tichetele de creșă ar putea crește din aprilie 2026. Ce impact are creșterea asupra familiilor cu copii mici
Economic
Tichetele de creșă ar putea crește din aprilie 2026. Ce impact are creșterea asupra familiilor cu copii mici
Prea puțini angajați susțin pensionarii. Unde este cea mai gravă situație. Harta salariaților vs. pensionari (GRAFICE)
Economic
Prea puțini angajați susțin pensionarii. Unde este cea mai gravă situație. Harta salariaților vs. pensionari (GRAFICE)
Top companii cu experiență în construcția de parcuri fotovoltaice utility-scale în România
Economic
Top companii cu experiență în construcția de parcuri fotovoltaice utility-scale în România
Măsurile de austeritate închid mii de firme. Creştere de 13% a numărului de insolvențe în primele două luni din 2026. Bucureşti pe primul loc (GRAFICE)
Economic
Măsurile de austeritate închid mii de firme. Creştere de 13% a numărului de insolvențe în primele două luni din 2026. Bucureşti pe primul loc (GRAFICE)
Analiză Dumitru Chisăliță. Creșterea prețurilor la motorină și gaze va impacta asupra prețului pâinii
Economic
Analiză Dumitru Chisăliță. Creșterea prețurilor la motorină și gaze va impacta asupra prețului pâinii
Ouăle și colesterolul: mit sau realitate? Ce spun cele mai noi studii
Economic
Ouăle și colesterolul: mit sau realitate? Ce spun cele mai noi studii
Noi reguli pentru alcool, tutun și combustibil în România. Cum schimbă aceste măsuri activitatea operatorilor
Economic
Noi reguli pentru alcool, tutun și combustibil în România. Cum schimbă aceste măsuri activitatea operatorilor
