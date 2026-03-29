DGASPC Sector 6, prin Banca Locală de Alimente, a organizat pentru persoanele și famiile defavorizate din sector. Este vorba des o campanie socială prin care se asigură alimentele necesare pentru masa de unui număr de aproximativ 2.000 de persoane.

În această perioadă, numeroși oameni, din nu-și permit luxul unei felii de cozonac, a unui ou roșu sau a unei felii de drob petnru masa de Paște. E greu, pentru cineva, să treacă indiferent pe lângă miile de persoane din categoriile vulnerabile, știind cu ce greutăți se confruntă.

Campania Maratonul Solidarității în Sectorul 6

Campania Maratonul Solidarității se bazează pe donațiile agenților comerciali care vor să ajute, în perioada sărbătorilor de Paște. Este o inițiativă a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) din , care se derulează prin Banca Locală de Alimente. Campania se adresează operatorilor economici din lanțul alimentar.

Sunt oferite pachete alimentare pentru aproximativ 2.000 de locuitori ai sectorului, aflați în situații dificile. În spatele fiecărui pachet se află o poveste de viață a unui copil, a unui senior și, cel mai adesea, a unei întregi familii. Pentru a duce la bun sfârșit această inițiativă este nevoie de ouă, carne și produse din carne lactată, ulei, zahăr, fructe, cozonac și pască.

„Maratonul Solidarității este o campanie pe care noi, Banca Locală de Alimente Sector 6, am inițiat-o în preajma sărbătorilor pascale, pentru că, nu-i așa, românul, în preajma sărbătorilor, se adună în jurul mesei. E vorba despre familie, e vorba despre prieteni, despre mâncare bună. Ne dorim ca să punem pe masa 2.000 de familii defavorizate produse cu specific pascal. Aceasta pentru că sunt printre noi oameni care nu-și pot pune singuri astfel de produse pe masă”, a explicat Ovidiu Rusu, directorul Băncii Locale de Alimente Sector 6.

Maratonul a pornit deja și se caută donatori

Ovidiu Rusu a precizat că această campanie a început deja și numeroși agenți economici s-au arătat interesați și s-au alăturat acestei cauze. Firmele care activează în domeniul agroalimentar se pot înscrie în continuare și pot oferi donații în produse alimentare, până la 10 aprilie. Cadrul legal, în baza căruia sunt acceptate aceste bunuri este dat de legea sponsorizării și de reglementarea privind diminunarea risipei alimentare.

„Maratonul a pornit deja, avem parteneri care s-au alăturat cauzei noastre. Până pe 10 aprilie așteptăm și alți operatori economici din sectorul agroalimentar care pot dona, pe baza legii sponsorizării sau pe baza legii diminuirii risipei alimentare, produse pentru această campanie”, a precizat directorul Băncii Locale de Alimente.

Potrivit spuselor sale, din perspectivă fiscală, operatorii economici care se alătură campaniei au o serie de beneficii. Acestea sunt acordate în baza legii diminuării risipei alimentare

„Din punct de vedere legislativ, Legea diminuării risipei alimentare acordă câteva beneficii fiscale importante donatorilor. Este obligatoriu ca fiecare operator economic în sectorul agroalimentar să ia măsuri pentru diminuarea risipei alimentare și colaborarea cu un operator receptor, așa cum este Banca Locală de Aliment în sector 6, este una dintre măsuri”, a afirmat Ovidiu Rusu.

Maratonul Solidarității devine tradiție

Campania Maratonul Solidarității, nu este la prima ediție. S-a derulat și în trecut, tot prin intermediul Băncii Locale de Alimente Sector 6. În acest context, Ovidiu Rusu i-a anunțat pe participanții de la ediția trecută că se apropie perioada de raportare pentru anul 2025.

„Se apropie și perioada de raportare pentru anul 2025. Până la 31 martie 2026, toți operatorii economici din sectorul agroalimentar trebuie să depună rapoartele aferente a anului trecut”, a mai spus directorul Băncii Locale de Alimente.

Între timp, noul maraton este în plină desfășurare. Mașinile flotei Băncii Locale de Alimente Sector 6 pot prelua donațiile directe de la sedile sau depozitele firmelor donatoare.

Donând pentru Banca Locală de Alimente Sector 6, cei implicați fac un bine care, ulterior li se va întoarce. Pe lângă satisfacția faptelor bune și a ajutorului acordat unor semeni aflați în nevoie, aceștia au și beneficii fiscale, dar și costuri operaționale mai mici.