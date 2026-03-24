Ierusalimul renunță la procesiunea de Florii din cauza războiului cu Iranul

Ierusalimul renunță la procesiunea de Florii din cauza războiului cu Iranul

Flavia Codreanu
24 mart. 2026, 18:31
Foto: Pixabay.
Sărbătorirea Duminicii Floriilor din Ierusalim a fost anulată oficial în acest an.  Autoritățile religioase au decis că riscurile provocate de războiului cu Iranul sunt mult prea mari pentru pelerini.

Decizia prin care se anulează sărbătorirea Duminicii Floriilor

Patriarhul Latin al Ierusalimului, a anunțat că procesiunea simbolică de pe Muntele Măslinilor va fi înlocuită de un simplu moment de rugăciune. Din cauza bombardamentelor, Biserica Sfântului Mormânt a rămas închisă, iar pelerinajele tradiționale sunt imposibil de organizat în condiții de siguranță. Patriarhul a explicat situația actuală.

„Procesiunea tradiţională din Duminica Floriilor, care se desfăşoară de la Muntele Măslinilor către Ierusalim, este anulată şi va fi înlocuită de un moment de rugăciune pentru oraşul Ierusalim, într-un loc care urmează să fie stabilit”, a anunţat Pierbattista Pizzaballa.

Incidentele care împiedică sărbătorirea momentului

Tensiunea a escaladat după ce resturile unei rachete interceptate au lovit acoperișul Patriarhiei Ortodoxe, chiar lângă locurile sfinte. Din acest motiv, nu doar Floriile au fost afectate, ci și restul slujbelor din Săptămâna Mare au fost amânate. Comunitatea creștină este în prezent fără posibilitatea de a celebra Paștele așa cum se cuvine.

„Duritatea acestor vremuri de război, care ne afectează pe toţi, poartă astăzi povara suplimentară de a nu putea sărbători Paştele împreună şi cu demnitate. Aceasta este o rană care se adaugă multor altora provocate de conflict. Dar nu trebuie să ne lăsăm descurajaţi. Deşi nu ne putem aduna aşa cum ne-am dori, să nu renunţăm la rugăciune”, a declarat patriarhul.

Speranță de pace și sărbătorirea Duminicii Floriilor în viitor

Deși străzile Ierusalimului sunt acum patrulate de poliție în loc să fie pline de ramuri de măslin, Biserica face apel la credincioși să se unească în rugăciune pe data de 28 martie. Se speră ca situația militară să se calmeze suficient de repede pentru a relua tradițiile religioase, scrie publicația EFE, citată de G4Media.

„Liturghia Crismei a fost amânată pentru o dată ce va fi stabilită de îndată ce situaţia o va permite. Dar restricţiile determinate de conflict şi evenimentele din ultimele zile nu prevestesc o îmbunătăţire iminentă”, a mai spus Pierbattista Pizzaballa.

Citește și...
Slovacia introduce prețuri mai mari la carburant pentru vehiculele din afara țării. Cum reacționează Comisia Europeană și ce soluții există
Externe
Slovacia introduce prețuri mai mari la carburant pentru vehiculele din afara țării. Cum reacționează Comisia Europeană și ce soluții există
Nicolae Botgros a demisionat din Parlamentul Republicii Moldova: „Arta și politica sunt departe una de alta”
Externe
Nicolae Botgros a demisionat din Parlamentul Republicii Moldova: „Arta și politica sunt departe una de alta”
Putin încredințează paza infrastructurii energetice agenților de pază privați. Aceștia vor avea dreptul să folosească arme de foc
Externe
Putin încredințează paza infrastructurii energetice agenților de pază privați. Aceștia vor avea dreptul să folosească arme de foc
Războiul din Iran mai face o „victimă”. Compania aeriană Lufthansa și-a anulat zborurile către Orientul Mijlociu până la toamnă. Ce se întâmplă cu marile companii aeriene
Externe
Războiul din Iran mai face o „victimă”. Compania aeriană Lufthansa și-a anulat zborurile către Orientul Mijlociu până la toamnă. Ce se întâmplă cu marile companii aeriene
Decizie revoluționară la Vatican. Catolicii vor putea primi transplanturi de organe de la animale
Externe
Decizie revoluționară la Vatican. Catolicii vor putea primi transplanturi de organe de la animale
Iranul ar vrea să pună capăt războiului. Liderul suprem ar fi autorizat negocieri secrete cu SUA (Surse)
Externe
Iranul ar vrea să pună capăt războiului. Liderul suprem ar fi autorizat negocieri secrete cu SUA (Surse)
Brigitte Macron, alături de Mirabela Grădinaru la Casa Albă. Soția lui Macron a confirmat participarea la reuniunea găzduită de Melania Trump
Externe
Brigitte Macron, alături de Mirabela Grădinaru la Casa Albă. Soția lui Macron a confirmat participarea la reuniunea găzduită de Melania Trump
Israelul a făcut bilanțul după 25 de zile de război. IDF a lovit peste 3.000 de ținte în Iran
Externe
Israelul a făcut bilanțul după 25 de zile de război. IDF a lovit peste 3.000 de ținte în Iran
Situație grea în Republica Moldova după atacurile Rusiei asupra Ucrainei. Linia electrică principală, oprită. Anunțul făcut de Maia Sandu
Externe
Situație grea în Republica Moldova după atacurile Rusiei asupra Ucrainei. Linia electrică principală, oprită. Anunțul făcut de Maia Sandu
Decizie neașteptată! Un oraș își schimbă numele ca să atragă mai mulți turiști (VIDEO)
Externe
Decizie neașteptată! Un oraș își schimbă numele ca să atragă mai mulți turiști (VIDEO)
