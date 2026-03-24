Sărbătorirea Duminicii Floriilor din Ierusalim a fost anulată oficial în acest an. provocate de războiului cu Iranul sunt mult prea mari pentru pelerini.

Decizia prin care se anulează sărbătorirea Duminicii Floriilor

Patriarhul Latin al Ierusalimului, a anunțat că procesiunea simbolică de pe Muntele Măslinilor va fi înlocuită de un simplu moment de rugăciune. Din cauza bombardamentelor, Biserica Sfântului Mormânt a rămas închisă, iar pelerinajele tradiționale sunt imposibil de organizat în condiții de siguranță. Patriarhul a explicat situația actuală.

„Procesiunea tradiţională din Duminica Floriilor, care se desfăşoară de la Muntele Măslinilor către Ierusalim, este anulată şi va fi înlocuită de un moment de rugăciune pentru oraşul Ierusalim, într-un loc care urmează să fie stabilit”, a anunţat Pierbattista Pizzaballa.

Incidentele care împiedică sărbătorirea momentului

Tensiunea a escaladat după ce resturile unei rachete interceptate au lovit acoperișul Patriarhiei Ortodoxe, chiar lângă locurile sfinte. Din acest motiv, nu doar Floriile au fost afectate, ci și restul slujbelor din Săptămâna Mare au fost amânate. Comunitatea creștină este în prezent fără posibilitatea de a celebra Paștele așa cum se cuvine.

„Duritatea acestor vremuri de război, care ne afectează pe toţi, poartă astăzi povara suplimentară de a nu putea sărbători Paştele împreună şi cu demnitate. Aceasta este o rană care se adaugă multor altora provocate de conflict. Dar nu trebuie să ne lăsăm descurajaţi. Deşi nu ne putem aduna aşa cum ne-am dori, să nu renunţăm la rugăciune”, a declarat patriarhul.

Speranță de pace și sărbătorirea Duminicii Floriilor în viitor

Deși străzile Ierusalimului sunt acum patrulate de poliție în loc să fie pline de ramuri de măslin, Biserica face apel la credincioși să se unească în rugăciune pe data de 28 martie. Se speră ca situația militară să se calmeze suficient de repede pentru a relua tradițiile religioase, scrie publicația EFE, citată de .

„Liturghia Crismei a fost amânată pentru o dată ce va fi stabilită de îndată ce situaţia o va permite. Dar restricţiile determinate de conflict şi evenimentele din ultimele zile nu prevestesc o îmbunătăţire iminentă”, a mai spus Pierbattista Pizzaballa.