Sorin Grindeanu somează condud de Ilie Bolojan să adopte măsuri urgente care să ducă la reducerea la vânduți la pompă. Declarația vine la câteva zile după adoptarea ordonanței de urgență privind criza carburanților.

Președintele PSD a somat guvernul, într-o declarație publică, să adopte, de urgență noi măsuri care să ducă la reducerea impactului creşterii preţurilor la combustibili. Sorin Grindeanu a vorbit, pe acest subiect, în cadrul unei conferințe de presă pe care a susținut-o la Brăila.

„Somez, încă o dată, pe primul ministru, pe ministrul Finanţelor şi Guvernul în ansamblu – dar aici este vorba de decizie care trebuie luată de cei doi – să adopte de urgență măsurile prin care se atenuează şocul creşterii preţurilor la combustibili. Românii trebuie să beneficieze de ceea ce beneficiază aproape toţi europenii şi nu doar europenii”, a spus Grindeanu.

Liderul PSD a subliniat că toate statele au adoptat scheme prin care au redus prețurile la pompă. El a arătat că această propunere s-a făcut în coaliție în urmă cu o lunp, iar nu a făcut nimic. El a precizat că ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a pus pe masa premierului cinci variante de lucru, însă nu a fost luată nici una în considerare.

„Aproape în toate ţările există şi a intrat în vigoare o schemă de acest tip prin care s-au redus preţurile. E prea mult. E o lună de zile de când am avut şedință de coaliție și Bogdan Ivan a prezentat cele cinci variante şi nu s-a luat o decizie. Decizia nu poate fi luată decât la vârful Guvernului, nu în altă parte”, a declarat Grindeanu, indicându-l ca responsabil pe premierul Bolojan.

Discuții multe, decizii zero

Sorin Grindeanu a mai declarat că au existat mai multe discuții pe acest subiect în Guvern, fără să se ia nici o decizie. El a arătat că au fost discuții nu doar cu premierul, ci și cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Unele s-au purtat chiar în biroul său, de la Camera Deputaților. Cu toate acestea, Cabinetul întârzie cu adoptarea unei decizii în beneficiul românilor.

„Au fost discuţii nenumărate în această perioadă. Îmi aduc aminte, de exemplu, că în săptămâna când s-a aprobat bugetul – acum vreo 10 zile – am pus la dispoziţie biroul meu, ca să discute ministrul Energiei cu ministrul Finanţelor. Speram că imediat vor ieşi cu această ordonanţă, imediat, după buget. Speranţa mea a fost deşartă. Mâine (luni – n. red.) eu chiar sper să se ia o decizie. Sper că Guvernul îşi va schimba viteza cu care ia deciziile”, a adăugat liderul PSD.

Scăderea prețurilor necesită reducerea TVA sau a accizelor

La rândul său, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a arătat, în aceeași conferință de presă, alături de Sorin Grindeanu, că o scădere a preţurilor la pompă poate fi obţinută doar prin reducerea cotei TVA sau prin reducerea proporțională a accizei. Nici una dintre aceste măsuri nu este agreată de Ilie Bolojan și nici de ministrul Alexandru Nazare.

„Mâine (luni – n. red.) va avea loc o şedinţă de lucru extrem de aplicată pe scenarii referitoare la ceea ce am spus încă de acum o lună. O scădere reală a preţului final, la pompă, poate veni, pe lângă mecanismele de reglare din piaţă, pe lângă mecanismele de reglare a adaosurilor comerciale şi a supraimpozitării unor venituri excepţionale, doar din două surse care au legătură directă cu segmentul de fiscalitate a preţului combustibililor”, a arătat Ivan.

Ministrul a mai spus că mai multe state europene au luat suri de reducere a TVA, în vreme ce pentru România aceasta ete doar o opțiune. Un alt scenariu are în vedere reducerea accizei, printr-un mecanism extrem de clar. Bogdan Ivan a arătat că statul obține venituri suplimentare din creșterea prețurilor, din încasare suplimentară din TVA, ceea ce ar permite reducerea accizei.

„Se calculează tot ceea ce încasează suplimentar de Ministerul de Finanţe, în această perioadă, luna martie plus cele trei luni de criză în domeniul carburanţilor, iar toţi aceşti bani, într-o formă foarte clară şi transparentă, trebuie să se întoarcă în buzunarul oamenilor. Este un lucru la care atât eu, cât şi Partidul Social Democrat nu renunţăm. Asta a fost o decizie pe care colegii mei, prin vocea preşedintelui Sorin Grindeanu, mi-au transmis-o şi acest lucru este total nenegociabil”, a explicat Ivan.