Selecționerul Mircea Lucescu a trecut printr-un episod medical neașteptat chiar înaintea unui antrenament al echipei naționale. După intervenția medicilor, acesta a oferit primele declarații și a confirmat că va rămâne internat pentru investigații suplimentare.

Cum s-a produs incidentul și care este diagnosticul

Totul s-a petrecut în timpul unei ședințe tehnice, când selecționerul a început să se simtă rău și ulterior și-a pierdut cunoștința. A fost transportat de urgență la Spitalul Universitar, unde medicii au intervenit pentru stabilizarea stării sale.

Evaluările medicale au indicat o tulburare majoră de ritm cardiac, un diagnostic care necesită monitorizare atentă și tratament de specialitate. După stabilizare, a transmis un mesaj liniștitor privind starea sa de sănătate.

„Mă simt bine acum, mi-am revenit complet, dar urmează să mai fiu supus unor investigații, așa că mai rămân în spital”, a spus selecționerul pentru GSP.ro.

Potrivit unor surse, episodul ar putea avea legătură și cu stresul acumulat după meciul recent disputat la . Se pare că selecționerul nu ar fi reușit să se odihnească, iar acest lucru ar fi influențat starea sa fizică.

Ce spun apropiații despre momentul critic

Soția selecționerului, Neli Lucescu, a declarat că acesta plecase de acasă într-o stare bună și că incidentul a fost neașteptat. Ea a aflat despre situație prin intermediul fiului lor, Răzvan Lucescu, care a sunat-o imediat după producerea evenimentului.

„A plecat bine dimineață de acasă, se simțea în regulă. Nu știu exact ce s-a întâmplat. Probabil e și efectul emoțiilor și al supărării după meciul de la Istanbul. Plus vremea asta păcătoasă de afară. Pe mine m-a sunat Răzvan din Grecia să-mi spună. Era și el foarte îngrijorat, normal. Așteptăm informații de la spital, sperăm să fie bine!”, a declarat Neli Lucescu.

Familia așteaptă în continuare rezultatele investigațiilor, în timp ce medicii continuă evaluările necesare pentru stabilirea exactă a situației.

Cine va conduce echipa și ce se întâmplă cu meciul

În absența selecționerului, echipa națională va face deplasarea în Slovacia sub coordonarea antrenorilor secunzi, Jerry Gane și Florin Constantinovici. Aceștia vor prelua responsabilitățile tehnice pentru meciul amical programat în perioada următoare.

„Selecționerul Mircea Lucescu se află la Spitalul Universitar, fiind supus investigațiilor diagnostice și intervențiilor terapeutice necesare pentru stabilizarea ritmului cardiac”, transmite .

Conducerea FRF a luat în calcul inclusiv amânarea partidei, însă decizia finală a fost ca meciul să se dispute conform programului stabilit.

„Starea medicală a domnului Mircea Lucescu este stabilă, e pe mâini sigure, internat la Spitalul Universitar … Imediat cum a apărut această situație de criză am luat în calcul inclusiv suspendarea meciului, am discutat cu colegii noștri din Slovacia și cu UEFA. Totul depindea de starea medicală a domnului Lucescu. Meciul se va juca la ora stabilită”, a spus președintele FRF, la Mogoșoaia, potrivit stiripesurse.ro.