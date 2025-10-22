B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » calendar religios » 22 octombrie. Biserica Ortodoxă îi prăznuiește pe Sfinții 7 tineri din Efes și pe Sfântul Averchie

22 octombrie. Biserica Ortodoxă îi prăznuiește pe Sfinții 7 tineri din Efes și pe Sfântul Averchie

B1.ro
22 oct. 2025, 13:10
22 octombrie. Biserica Ortodoxă îi prăznuiește pe Sfinții 7 tineri din Efes și pe Sfântul Averchie
Sursă foto: doxologia.ro
Cuprins
  1. Cine au fost Sfinții 7 tineri din Efes
  2. Când s-au trezit la viață Sfinții 7 tineri din Efes
  3. Cine a fost Sfântul Averchie

22 octombrie este o zi cu dublă însemnătate pentru creștinii ortodocși. În această zi sunt sărbătoriți atât Sfinții 7 tineri din Efes, cât și Sfântul Averchie. 

Cine au fost Sfinții 7 tineri din Efes

Biserica Ortodoxă îi sărbătorește pe Sfinții 7 tineri din Efes de două ori pe an: pe 22 octombrie și pe 4 august. Deseori, ei sunt întâlniți sub denumirea de „cei șapte adormiți”. Peștera celor 7 Sfinți din Efes, așezată în Muntele Ohlonului, este cea în care și-a dat sufletul Sfânta Maria Magdalena.

Sfinții șapte tineri din Efes au trăit în timpul împăratului roman Deciu (249–251), cunoscut pentru persecuțiile împotriva creștinilor. Aceștia erau fii ai unor dregători din Efes și soldați în armata romană. Numele lor erau: Maximilian, Exacustodian, Iamvlih, Martinian, Dionisie, Ioan și Constantin. Refuzând să aducă jertfe zeilor păgâni, au fost condamnați la moarte. În loc să fie executați, au ales să se retragă într-o peșteră, potrivit crestinortodox.ro.

Deciu, înfuriat de fuga celor șapte tineri, a hotărât aducerea de urgență a lor în oraș. Tânărul Iamvlih a alergat repede la peșteră și i-a anunțat pe ceilalți. Rugându-se, în acea noapte au adormit lin în Domnul. Aflând de la părinții lor locul în care erau ascunși, Deciu a ordonat soldaților să zidească intrarea în peșteră, ca aceștia să moară. Pentru ca faptele lor să fie ținute minte de cei ce vor urma, doi creștini, Teodor și Rufin, au scris pe două table de plumb viața lor și le-au pus lângă pietrele ce astupau peștera.

Când s-au trezit la viață Sfinții 7 tineri din Efes

După mai bine de două secole, în jurul anului 446, sub domnia lui Teodosie cel Tânăr, o erezie ce nega învierea morților separa Biserica lui Hristos. Credinciosul împărat i-a cerut insistent lui Dumnezeu, în rugăciune, să aibă grijă de creștinii lui.

Astfel, ascultând rugăciunile lui, Domnul a rânduit minunea. Proprietarul unui teren din apropierea orașului (locul în care se afla ascunsă Peștera celor Șapte Tineri din Efes) s-a apucat să construiască un grajd pentru animalele sale. Scoțând câteva pietre, peștera a ieșit la lumină, iar împreună cu ea, șapte tineri au pășit afară ca treziți din somn.

Această minune a întărit credința în înviere și a fost consemnată în tradiția ortodoxă.

Cine a fost Sfântul Averchie

Sfântul Averchie a fost episcopul cetății Ierapole din Frigia, în timpul domniei împăratului Antonin și a fiului său, Marc Aureliu (161-180). În timpul unei sărbători păgâne, Sfântul Averchie a intrat în templu și a distrus idolii. Trei tineri păgâni demonizați, încercând să-l omoare pe episcop, au căzut la pământ înaintea acestuia, iar demonii s-au depărtat de la ei. Văzând minunea sfântului, cinci sute de persoane au crezut în Hristos și au dorit să primească Sfântul Botez.Cu vremea, Sfântul Averchie a reușit să aducă întreaga cetate Ierapole la creștinism.

Tot Sfântul Averchie i-a redat vederea mamei proconsulului provinciei, Publius. Sfântul Averchie a umblat prin orașele și satele vecine vindecând bolnavii, propovăduind cuvântul lui Dumnezeu și convertind mulți oameni la creștinism. Pentru faptele sale minunate, a fost numit „întocmai cu Apostolii”.

Tags:
Citește și...
Cum simțim prezența lui Dumnezeu în viață. Semnele subtile ale credinței în lumea modernă
calendar religios
Cum simțim prezența lui Dumnezeu în viață. Semnele subtile ale credinței în lumea modernă
Cum recunoaștem semnele lui Dumnezeu în viața de zi cu zi
calendar religios
Cum recunoaștem semnele lui Dumnezeu în viața de zi cu zi
21 octombrie, ziua în care românii îl prăznuiesc pe Sfântul Mucenic Oprea Miclăuș
calendar religios
21 octombrie, ziua în care românii îl prăznuiesc pe Sfântul Mucenic Oprea Miclăuș
Cine sunt sfinții zilei de 20 octombrie? Marele Mucenic Artemie și Cuviosul Gherasim, prăznuiți de ortodocși
calendar religios
Cine sunt sfinții zilei de 20 octombrie? Marele Mucenic Artemie și Cuviosul Gherasim, prăznuiți de ortodocși
Sfinții zilei de 20 octombrie. Cine sunt și ce învățături lasă credincioșilor
calendar religios
Sfinții zilei de 20 octombrie. Cine sunt și ce învățături lasă credincioșilor
19 octombrie 2025: Biserica celebrează miracolul care a uimit Galileea. Iisus a înviat tânărul unei văduve
calendar religios
19 octombrie 2025: Biserica celebrează miracolul care a uimit Galileea. Iisus a înviat tânărul unei văduve
19 octombrie 2025: Biserica prăznuiește învierea fiului văduvei din Nain
calendar religios
19 octombrie 2025: Biserica prăznuiește învierea fiului văduvei din Nain
Arsenie Boca va fi canonizat de Biserica Ortodoxă Română. Ceremonia oficială are loc la Mănăstirea Prislop, pe 28 noiembrie
calendar religios
Arsenie Boca va fi canonizat de Biserica Ortodoxă Română. Ceremonia oficială are loc la Mănăstirea Prislop, pe 28 noiembrie
18 octombrie. Cine a fost Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, cel care a pictat prima icoană a Maicii Domnului
calendar religios
18 octombrie. Cine a fost Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, cel care a pictat prima icoană a Maicii Domnului
18 octombrie: Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Apostol și Evanghelist Luca
calendar religios
18 octombrie: Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Apostol și Evanghelist Luca
Ultima oră
13:49 - Grindeanu, supărat pe colegii din Coaliție: De ce dau „pe surse” tot ce vorbim? Ce vrea să ascundă șeful PSD
13:43 - Roxana Nemeș este cea mai fericită mămică! Ce mesaj a postat artista la o lună de la naștere
13:33 - Întâmplarea care i-a impresionat cel mai tare pe Anda și Joseph Adam la Asia Express: „Am pregătit multe pachete să le trimitem oamenilor de acolo”
13:17 - Cum să alegi soluția ideală pentru decor și funcționalitate în locuința ta
13:09 - Ce trebuie să știi dacă intri acum pe piața de imobiliare în Sibiu
13:04 - Unde să organizezi majoratul pe care să nu-l uiți niciodată
12:53 - Cea mai tare teorie a conspirației după explozia din Rahova. Așa ceva e de neimaginat. Intervine SRI-ul
12:53 - Codin Maticiuc, mărturisiri despre mama sa. Care este cel mai mare regret al acestuia
12:18 - Studiu: Românii cu cel mult 8 clase sunt convinși că vaccinurile, inteligenţa artificială şi tehnologia 5G ne controlează
12:11 - În ce stare se află Doru Octavian Dumitru? Unitatea medicală a transmis un mesaj