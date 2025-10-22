22 octombrie este o zi cu dublă însemnătate pentru ortodocși. În această zi sunt sărbătoriți atât Sfinții 7 tineri din Efes, cât și Sfântul Averchie.

Cine au fost Sfinții 7 tineri din Efes

Biserica Ortodoxă îi sărbătorește pe Sfinții 7 tineri din Efes de două ori pe an: pe 22 octombrie și pe 4 august. Deseori, ei sunt întâlniți sub denumirea de „cei șapte adormiți”. Peștera celor 7 Sfinți din Efes, așezată în Muntele Ohlonului, este cea în care și-a dat sufletul Sfânta Maria Magdalena.

Sfinții șapte tineri din Efes au trăit în timpul împăratului roman Deciu (249–251), cunoscut pentru persecuțiile împotriva creștinilor. Aceștia erau fii ai unor dregători din Efes și soldați în armata romană. Numele lor erau: Maximilian, Exacustodian, Iamvlih, Martinian, Dionisie, Ioan și Constantin. Refuzând să aducă jertfe zeilor păgâni, au fost condamnați la moarte. În loc să fie executați, au ales să se retragă într-o peșteră, potrivit .

Deciu, înfuriat de fuga celor șapte tineri, a hotărât aducerea de urgență a lor în oraș. Tânărul Iamvlih a alergat repede la peșteră și i-a anunțat pe ceilalți. Rugându-se, în acea noapte au adormit lin în Domnul. Aflând de la părinții lor locul în care erau ascunși, Deciu a ordonat soldaților să zidească intrarea în peșteră, ca aceștia să moară. Pentru ca faptele lor să fie ținute minte de cei ce vor urma, doi creștini, Teodor și Rufin, au scris pe două table de plumb viața lor și le-au pus lângă pietrele ce astupau peștera.

Când s-au trezit la viață Sfinții 7 tineri din Efes

După mai bine de două secole, în jurul anului 446, sub domnia lui Teodosie cel Tânăr, o erezie ce nega învierea morților separa Biserica lui Hristos. Credinciosul împărat i-a cerut insistent lui Dumnezeu, în rugăciune, să aibă grijă de creștinii lui.

Astfel, ascultând rugăciunile lui, Domnul a rânduit minunea. Proprietarul unui teren din apropierea orașului (locul în care se afla ascunsă Peștera celor Șapte Tineri din Efes) s-a apucat să construiască un grajd pentru animalele sale. Scoțând câteva pietre, peștera a ieșit la lumină, iar împreună cu ea, șapte tineri au pășit afară ca treziți din somn.

Această minune a întărit credința în înviere și a fost consemnată în tradiția ortodoxă.

Cine a fost Sfântul Averchie

Sfântul Averchie a fost episcopul cetății Ierapole din Frigia, în timpul domniei împăratului Antonin și a fiului său, Marc Aureliu (161-180). În timpul unei sărbători păgâne, Sfântul Averchie a intrat în templu și a distrus idolii. Trei tineri păgâni demonizați, încercând să-l omoare pe episcop, au căzut la pământ înaintea acestuia, iar demonii s-au depărtat de la ei. Văzând minunea sfântului, cinci sute de persoane au crezut în Hristos și au dorit să primească Sfântul Botez.Cu vremea, Sfântul Averchie a reușit să aducă întreaga cetate Ierapole la creștinism.

Tot Sfântul Averchie i-a redat vederea mamei proconsulului provinciei, Publius. Sfântul Averchie a umblat prin orașele și satele vecine vindecând bolnavii, propovăduind cuvântul lui Dumnezeu și convertind mulți oameni la creștinism. Pentru faptele sale minunate, a fost numit „întocmai cu Apostolii”.