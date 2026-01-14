Adriana Bahmuțeanu a reacționat public după ce în spațiul public au apărut informații potrivit cărora imobilul în care a locuit regretatul Silviu ar fi fost scos la licitație. Vedeta susține că fiii cei mari ai omului de afaceri aveau planuri bine conturate încă de anul trecut și acuză existența unor documente falsificate.

Despre ce este vorba

La peste un an de la dispariția lui Silviu Prigoană, conflictele din familie continuă să genereze tensiuni și declarații dure.

În ultimele săptămâni, s-a discutat intens despre posibilitatea vânzării locuinței evaluate la milioane de euro, un demers care ar putea influența semnificativ împărțirea averii între cei patru copii ai omului de afaceri.

Acuzații grave: documente și semnături falsificate

Invitată în emisiunea de la Antena Stars, Adriana Bahmuțeanu a afirmat că, în realitate, Honorius Prigoană ar urmări scoaterea la licitație a casei pentru a recupera o sumă importantă de bani. Potrivit acesteia, demersul s-ar baza pe presupuse contracte de împrumut încheiate între tată și fiu, scrie Click.

Vedeta susține însă că respectivele acte sunt false și că semnăturile nu ar aparține lui Silviu Prigoană. Mai mult, ea afirmă că există deja un dosar penal deschis pe acest subiect, ceea ce ar reduce considerabil șansele ca imobilul să fie vândut în baza acestor documente.

„Vorbesc despre lucruri acesta de anul trecut, când am și arătat contractul fals de împrumut între Honorius Prigoană și defunctul lui tată, prin care Honorius vrea să recupereze niște bani pe care i-ar fi împrumutat tatălui său. Contractul este fals, semnăturile sunt false. Mai mult, banii au fost transferați cash, aduși cash cu valiza în biroul unui avocat. Despre acest contract vorbim acum, pentru că Honorius vrea să îi scoată casa la licitație, ca să își recupereze aceste datorii. Din moment ce acest contract este fals și s-a deschis deja dosar penal, eu mă îndoiesc că ar putea să beneficieze de vânzarea casei și de banii rezultați”, a declarat Adriana Bahmuțeanu.

Tensiuni și pe plan personal: relația cu propriii copii

Pe lângă conflictul legat de moștenire, Adriana Bahmuțeanu a vorbit și despre situația delicată din viața sa personală. Vedeta a mărturisit că relația cu propriii copii este în continuare una extrem de dificilă și că legătura dintre ei nu a fost refăcută.

Aceasta spune că nu mai reușește să comunice cu băieții ei și că se simte complet îndepărtată de aceștia, în ciuda încercărilor de a relua contactul, inclusiv în perioada sărbătorilor.

„Din păcate, sunt înstrăinați față de mine, mama lor. Nu știu ce fac copiii, dar sper ca până la urmă să se termine acest coșmar. Eu am vrut să iau legătura cu ei de sărbători, dar ar fi trebuit să vrea și ei, pentru că acum sunt mărișori și nu mai pot fi controlați 100%”, a mai spus vedeta.