B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Adriana Bahmuțeanu, reacție dură după apariția informațiilor privind vânzarea casei lui Silviu Prigoană: „Contractul este fals, semnăturile sunt false”

Adriana Bahmuțeanu, reacție dură după apariția informațiilor privind vânzarea casei lui Silviu Prigoană: „Contractul este fals, semnăturile sunt false”

Selen Osmanoglu
14 ian. 2026, 23:13
Adriana Bahmuțeanu, reacție dură după apariția informațiilor privind vânzarea casei lui Silviu Prigoană: „Contractul este fals, semnăturile sunt false”
Sursa foto: Captură video - Unica / YouTube
Cuprins
  1. Despre ce este vorba
  2. Acuzații grave: documente și semnături falsificate
  3. Tensiuni și pe plan personal: relația cu propriii copii

Adriana Bahmuțeanu a reacționat public după ce în spațiul public au apărut informații potrivit cărora imobilul în care a locuit regretatul Silviu Prigoană ar fi fost scos la licitație. Vedeta susține că fiii cei mari ai omului de afaceri aveau planuri bine conturate încă de anul trecut și acuză existența unor documente falsificate.

Despre ce este vorba

La peste un an de la dispariția lui Silviu Prigoană, conflictele din familie continuă să genereze tensiuni și declarații dure.

În ultimele săptămâni, s-a discutat intens despre posibilitatea vânzării locuinței evaluate la milioane de euro, un demers care ar putea influența semnificativ împărțirea averii între cei patru copii ai omului de afaceri.

Acuzații grave: documente și semnături falsificate

Invitată în emisiunea de la Antena Stars, Adriana Bahmuțeanu a afirmat că, în realitate, Honorius Prigoană ar urmări scoaterea la licitație a casei pentru a recupera o sumă importantă de bani. Potrivit acesteia, demersul s-ar baza pe presupuse contracte de împrumut încheiate între tată și fiu, scrie Click.

Vedeta susține însă că respectivele acte sunt false și că semnăturile nu ar aparține lui Silviu Prigoană. Mai mult, ea afirmă că există deja un dosar penal deschis pe acest subiect, ceea ce ar reduce considerabil șansele ca imobilul să fie vândut în baza acestor documente.

„Vorbesc despre lucruri acesta de anul trecut, când am și arătat contractul fals de împrumut între Honorius Prigoană și defunctul lui tată, prin care Honorius vrea să recupereze niște bani pe care i-ar fi împrumutat tatălui său. Contractul este fals, semnăturile sunt false. Mai mult, banii au fost transferați cash, aduși cash cu valiza în biroul unui avocat. Despre acest contract vorbim acum, pentru că Honorius vrea să îi scoată casa la licitație, ca să își recupereze aceste datorii. Din moment ce acest contract este fals și s-a deschis deja dosar penal, eu mă îndoiesc că ar putea să beneficieze de vânzarea casei și de banii rezultați”, a declarat Adriana Bahmuțeanu.

Tensiuni și pe plan personal: relația cu propriii copii

Pe lângă conflictul legat de moștenire, Adriana Bahmuțeanu a vorbit și despre situația delicată din viața sa personală. Vedeta a mărturisit că relația cu propriii copii este în continuare una extrem de dificilă și că legătura dintre ei nu a fost refăcută.

Aceasta spune că nu mai reușește să comunice cu băieții ei și că se simte complet îndepărtată de aceștia, în ciuda încercărilor de a relua contactul, inclusiv în perioada sărbătorilor.

„Din păcate, sunt înstrăinați față de mine, mama lor. Nu știu ce fac copiii, dar sper ca până la urmă să se termine acest coșmar. Eu am vrut să iau legătura cu ei de sărbători, dar ar fi trebuit să vrea și ei, pentru că acum sunt mărișori și nu mai pot fi controlați 100%”, a mai spus vedeta.

Tags:
Citește și...
Oana Roman revine pe micile ecrane! Iată despre ce este vorba
Monden
Oana Roman revine pe micile ecrane! Iată despre ce este vorba
A murit mama lui Adrian Sînă. Mesajul dureros transmis de artist: „Ne va fi dor de tine” (FOTO)
Monden
A murit mama lui Adrian Sînă. Mesajul dureros transmis de artist: „Ne va fi dor de tine” (FOTO)
De ce Dan Negru vorbește despre „o întoarcere în timp” pentru televiziuni, după ce Cătălin Măruță a fost lăsat fără emisiunea de la Pro TV
Monden
De ce Dan Negru vorbește despre „o întoarcere în timp” pentru televiziuni, după ce Cătălin Măruță a fost lăsat fără emisiunea de la Pro TV
Alina Pușcaș, siderată de cât a ajuns să coste un aliment banal: „În halul ăsta de scump?!”
Monden
Alina Pușcaș, siderată de cât a ajuns să coste un aliment banal: „În halul ăsta de scump?!”
Mircea Solcanu, confesiuni dureroase. Trăiește dintr-o pensie de 1.280 de lei. Ce spune despre măsurile luate de Ilie Bolojan
Monden
Mircea Solcanu, confesiuni dureroase. Trăiește dintr-o pensie de 1.280 de lei. Ce spune despre măsurile luate de Ilie Bolojan
Ce a schimbat Emil Rengle la stilul său de viață de când a fost diagnosticat cu o boală autoimună: „Sunt un om care a ales vindecarea”
Monden
Ce a schimbat Emil Rengle la stilul său de viață de când a fost diagnosticat cu o boală autoimună: „Sunt un om care a ales vindecarea”
Flavia Mihășan, probleme de sănătate la început de 2026. Ce a pățit asistenta de la „Neatza”: „Așa dureri nu am știut că există”
Monden
Flavia Mihășan, probleme de sănătate la început de 2026. Ce a pățit asistenta de la „Neatza”: „Așa dureri nu am știut că există”
Ce decizie au luat Gabriela și Dani Oțil: „Urmează o schimbare pentru noi”
Monden
Ce decizie au luat Gabriela și Dani Oțil: „Urmează o schimbare pentru noi”
Mihai Albu rupe tăcerea! De ce nu și-a vizitat vechiul prieten, pe Irinel Columbeanu, la azil: „Mi-a fost puțin peste mână”
Monden
Mihai Albu rupe tăcerea! De ce nu și-a vizitat vechiul prieten, pe Irinel Columbeanu, la azil: „Mi-a fost puțin peste mână”
Momente grele pentru Sofia Vicoveanca! Primele declarații după infarct: „Sunt la mâna medicilor. Cine știe ce se întâmplă”
Monden
Momente grele pentru Sofia Vicoveanca! Primele declarații după infarct: „Sunt la mâna medicilor. Cine știe ce se întâmplă”
Ultima oră
23:55 - Locul de pe Pământ unde nu a mai plouat de aproape 400 de ani. Zona Yungay, deșertul extrem care îi uimește pe cercetători
23:54 - Ciucu dă vina pe primarii dinaintea lui Nicuşor Dan pentru problemele de termoficare din București. Explicațiile primarului general
23:29 - Trump afirmă că „uciderile s-au terminat în Iran” / Mai multe țări le cer cetăţenilor lor să părăsească imediat Iranul / Surse Reuters: O intervenție militară americană ar putea avea loc în următoarele 24 de ore
22:43 - Alertă maximă de călătorie pentru Iran. MAE: „Părăsiți imediat țara”. Nivelul de risc a fost ridicat la 9 din 9
22:41 - Cine suportă austeritatea în universități? Remus Pricopie, rectorul SNSPA, câștigă 9.400 de euro net pe lună, de opt ori mai mult decât un lector. „Inegalitățile funcționează și în interiorul instituțiilor”
22:09 - Ucraina declară stare de urgență în sectorul energetic. Zelenski: „Consecințele loviturilor rusești sunt severe”
22:05 - Gică Hagi, factură la gaze de 100.000 de euro: „De domeniul fantasticului”
21:41 - Românii cu dizabilități nu mai sunt scutiţi de plata impozitelor: „A fost un şoc”. Câți bani au de plătit
21:30 - Doctorul Mihail Pautov: „Mersul pe jos este suficient. Consecvența bate intensitatea”
21:12 - Guvernul a majorat alocația zilnică de hrană pentru copii, persoane cu dizabilități și vârstnici. La ce sumă a ajuns