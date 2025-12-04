B1 Inregistrari!
Vremea în România, 4 decembrie 2025: temperaturi mai blânde, cer noros și ploi locale

Vremea în România, 4 decembrie 2025: temperaturi mai blânde, cer noros și ploi locale

B1.ro
04 dec. 2025, 08:00
Vremea în România, 4 decembrie 2025: temperaturi mai blânde, cer noros și ploi locale
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Temperaturi peste medie și cer variabil
  2. O lună atipic de blândă
  3. Recomandări pentru 4 decembrie

Astăzi, joi, 4 decembrie 2025, românii se confruntă cu o zi atipică pentru începutul iernii: vremea este mult mai blândă decât media normală, cu maxime ce pot ajunge până la 15 °C, dar cerul rămâne predominant noros, iar în unele regiuni sunt posibile ploi slabe sau burniță. Iată cum va fi vremea în România astăzi!

Temperaturi peste medie și cer variabil

Potrivit prognozei publicate pentru ziua de azi, valorile termice vor fi semnificativ mai mari decât cele normale pentru această perioadă a anului. Maximele zilei vor oscila între 7 și 15 grade Celsius, în funcție de regiune, iar minimele se vor situa între 0 și 12 grade.

În sud-est, inclusiv în București, se anunță o zi cu cer înnorat și temperaturi de aproximativ 8–12 °C. Vântul va sufla moderat, cu intensificări locale, dar nu sunt estimate fenomene meteo extreme.

Peste tot în țară, cerul va fi majoritar noros, în regiunile extracarpatice sunt posibile ploi slabe sau burniță, iar la munte precipitațiile pot fi mixte, mai ales în Carpații Meridionali.

O lună atipic de blândă

Meteorologii de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM) estimează că decembrie 2025 va fi, în general, mai caldă decât media multianuală, o lună „mediteraneană”, cu temperaturi ridicate și regim pluviometric oscilant sau deficitar, mai ales în zone intracarpatice și nord-vestice.

Această anomalie termică nu exclude totuși episoade de ploaie sau burniță, mai ales în regiunile sud-estice și extracarpatice, ceea ce face ca vremea să rămână imprevizibilă.

Recomandări pentru 4 decembrie

  • Poartă o haină potrivită pentru vreme umedă, geacă impermeabilă sau cu glugă, având în vedere probabilitatea ploii şi cerul înnorat.
  • Umbrela poate fi utilă, mai ales în regiunile cu burniță sau ploi slabe.
  • În zonele montane, fii pregătit pentru precipitații mixte, strat de zăpadă ori lapoviță, deci asigură-te că ai încălțăminte și echipament potrivit.
  • Chiar dacă temperaturile sunt blânde, umiditatea și vântul pot face ca aerul să se simtă mai rece. Ia un strat suplimentar de haine, mai ales seara.
