Sfântul Cuvios Gherasim de la Iordan a trăit în secolul al V-lea. Încă din tinerețe a ales viața monahală, dorind să își dedice existența lui Dumnezeu. La început s-a nevoit în pustia Egiptului, unde a învățat rânduiala aspră a vieții ascetice. Acolo a deprins puterea postului și a rugăciunii.
Mai târziu s-a retras în apropierea râului Iordan, într-o zonă pustie și liniștită. În acel loc a întemeiat o mănăstire care a devenit rapid un important centru monahal. În jurul său s-au adunat mulți ucenici, atrași de viața lui curată și de învățăturile sale pline de înțelepciune.
Sfântul Gherasim era cunoscut pentru disciplina sa severă, dar și pentru blândețea cu care îi îndruma pe cei care îi cereau sfatul. Prin viața sa dedicată rugăciunii și nevoinței, a devenit unul dintre cei mai respectați pustnici ai vremii sale, potrivit Wikipedia.
De ce este prăznuit Gherasim de la Iordan pe 4 martie
Sfântul Cuvios Gherasim de la Iordan este prăznuit în fiecare an pe 4 martie, dată care marchează trecerea sa la cele veșnice. În tradiția Bisericii Ortodoxe, sfinții sunt comemorați de obicei în ziua în care au adormit în Domnul, moment considerat începutul vieții lor veșnice.
Sfântul Gherasim a fost cunoscut pentru viața sa de rugăciune, post și nevoință în pustia din apropierea râului Iordan, unde a întemeiat o mănăstire și a format numeroși ucenici. Prin credința și smerenia sa, el a rămas un model de viață duhovnicească pentru credincioși, motiv pentru care Biserica îl cinstește anual în această zi.
Cum ne putem ruga Sfântului Gherasim pentru ajutor și ocrotire
Sfinte Cuvioase Părinte Gherasim, nevoitor al pustiei și slujitor credincios al lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi înaintea Tronului ceresc. Tu, care ai trăit în smerenie, rugăciune și post, ajută-ne să găsim și noi puterea de a rămâne statornici în credință și de a urma calea cea bună.
Ocrotește-ne de ispite, întărește-ne sufletele și luminează-ne mintea, ca să putem trăi în pace, iubire și răbdare. Învață-ne să fim mai buni, mai milostivi și mai aproape de Dumnezeu în fiecare zi.
Sfinte Cuvioase Gherasim de la Iordan, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi, ca să primim iertare de păcate, ajutor în necazuri și binecuvântare în viața noastră. Amin.