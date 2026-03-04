Sfântul Cuvios Gherasim de la Iordan a trăit în secolul al V-lea. Încă din tinerețe a ales viața monahală, dorind să își dedice existența lui Dumnezeu. La început s-a nevoit în pustia Egiptului, unde a învățat rânduiala aspră a vieții ascetice. Acolo a deprins și a rugăciunii.

Mai târziu s-a retras în apropierea râului Iordan, într-o zonă pustie și liniștită. În acel loc a întemeiat o mănăstire care a devenit rapid un important centru monahal. În jurul său s-au adunat mulți ucenici, atrași de viața lui curată și de învățăturile sale pline de înțelepciune.

Sfântul Gherasim era cunoscut pentru disciplina sa severă, dar și pentru blândețea cu care îi îndruma pe cei care îi cereau sfatul. Prin viața sa dedicată rugăciunii și nevoinței, a devenit unul dintre cei mai respectați pustnici ai vremii sale, potrivit .