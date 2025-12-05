Guvernul a stabilit lista primelor 17 companii de stat care vor intra în proces de reformă și restructurare. Premierul Ilie Bolojan a anunţat că bugetele acestor companii vor fi aprobate după intrarea în vigoare a legii bugetului național.
Executivul a stabilit, în ședința de vineri, 5 decembrie, lista primelor 17 companii publice care vor intra în procesul de reformă. Activitarea și structura aestora va fi supusă analizei Comitetului interministerial pentru sprijinirea implementării Reformei 9 (CNR9), condus de vicepremierul Oana Gheorghiu. Potrivit premierului, bugetele pe anul viitor al acestor entități va fi aprobat imediat după ce guvernul va elabora legea bugetului național.
„Executivul a luat astăzi, în şedinţa de guvern, două decizii esenţiale pentru modernizarea guvernanţei corporative a companiilor de stat, în linie cu criteriile OECD şi cerinţele din PNRR, prin adoptarea unui Memorandum propus de vicepremierul Oana Gheorghiu şi elaborat împreună cu instituţiile de resort”, se anunță într-un comunicat de presă emis de Palatul Victoria.
Potrivit sursei citate, aceste măsuri reprezintă primii paşi pentru implementarea Strategiei şi a planului de acţiune pentru reformarea companiilor de stat. Memorandumul defineşte rolurile instituţiilor implicate și mecanismul de coordonare şi monitorizare a procesului. Documentul întărește rolul AMEPIP în evaluarea tehnică a întreprinderilor publice şi instituie un mecanism interministerial prin care procedurile se derulează coordonat.
În comunicatul emis de Guvernul României se arată că acest comitet interministerial pentru sprijinirea implementării Reformei 9 (CNR9) va coordona și monitoriza procesele de analiză, evaluare și implementare a reformei întreprinderilor publice. În acest proces, ministerele și AMEPIP îşi păstrează propriile responsabilităţi.
Comitetul va propune o metodologie unitară de analiză a performanţelor întreprinderilor publice, aplicabilă tuturor ministerelor și întreprinderile publice. Această metodologie va include setul standard de indicatori financiari, non-financiari, operaţionali şi strategici. Comitetul va desfășura următoarele activități:
De asemenea, tot Comitetul va fi responsabil cu centralizarea și analiza datele, pe baza informaţiilor transmise de ministere şi întreprinderile publice. În baza acestor analize, va formula diagnosticul preliminar şi final al companiilor incluse în lista celor care vor fi cotate sau vor fi restructurate.
Comitetul va identifica măsurile necesare pentru fiecare întreprindere analizată, respectiv:
„Tot această structură va monitoriza implementarea măsurilor aprobate de Guvern şi puse în practică de autorităţile publice tutelare şi va raporta periodic Guvernului stadiul reformei, semnalând din timp întârzierile sau riscurile sistemice. Acest lucru va permite evitarea apariţiei unor noi întârzieri în procesul de reformare a companiilor de stat. Comitetul asigură dialogul tehnic permanent cu AMEPIP pentru: corelarea metodologiilor, avizarea propunerilor de reorganizare, verificarea conformităţii cu prevederile OUG 109/2011, armonizarea procesului de guvernanţă corporativă la nivelul statului şi coordonează analizele care necesită evaluare intersectorială (energie, transport, industrie etc.)”, se mai arată în comunicatul citat.
Prin acelaşi Memorandum, Guvernul a aprobat lista celor 17 companii propuse de ministerele de resort care intră în prima etapă a procesului de reformă. Intreprinderile publice au fost selectate de ministerele în subordinea cărora activează, în funcţie de priorităţile şi strategiile sectoriale. Acestea sunt:
Societatea PETROTRANS SA este în faliment şi a fost propusă de Ministerul Energiei spre analiza Comitetului pentru clarificarea situaţiei patrimoniale.
Paşii procesului de evaluare vor fi următorii, conform Memorandumului adoptat de Guvernul Bolojan:
Conform comunicatului de presă emis de Guvernul Bolojan, ministerele au avansat lista conform criteriilor stabilite în Strategia privind Reforma companiilor de stat. Acest document propune ca întreprinderile să fie clasificate în funcție de rolul strategic pe care îl au în economie şi pentru funcţionarea statului. De asemenea se ține cont și de alte criterii specifice fiecărui sector de activitate. Cele 5 categorii de clasificare sunt:
Guvernul va ține, cont, în procesul de restructurare, de următoarele aspecte care vizează aceste companii: