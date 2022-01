Adrian Câciu: „Ne-am asumat că vom crește colectarea. N-aș duce discuția la nivel de pătrunjel. Nu economia albă trebuie să fie ținta controalelor, ci economia gri” (VIDEO)

Ministrul Finanțelor, Adrian Câciu, a declarat luni seara, în emisiunea Dosar de politician, moderată de Silviu Mănăstire că va promova creșterea colectării taxelor. O măsură în acest sens va fi programul trafic control, care va intra în vigoare de la 1 aprilie:

„Ne-am asumat că vom crește colectarea. Există mai multe instrumente pe care le pregătim. Acel program trafic control care va permite monitorizarea tuturor transporturilor de mărfuri pe teritoriul României, fie ele intracomunitare, fie din state terțe, fie cu producție internă. Dacă îl lăsam să se facă în contextul PNRR, probabil că era valabil pentru 2027.

Va fi valabil de la 1 aprilie, cu o perioadă de tranziție, ca cel puțin pe patru zone de risc mare, evazionist, la 1 iulie să fie multiplicat la nivel de economic.

N-aș duce discuțiile într-o zonă nici nișată, nici la nivel de pătrunjel, mai era un ministru al Finanțelor care se ocupa de pătrunjel. Totuși, în țara asta, cred că toată lumea știe, economia gri este undeva la 26% din PIB iar evaziunea fiscală undeva la 11% din PIB, în mod repetitiv, an de an. A devenit un fenomen. Nu economia albă trebuie să fie ținta controalelor, ci economia aceasta pe care o vedem zi de zi în jurul nostru, care nu își plătește nici taxele, dar nu are nici trasabilitate”, a spus ministrul Finanțelor.

Acesta a atras atenția că zona resurselor minerale va intra sub lupa autorităților:

„Una din zonele de mare risc, este și zona resurselor minerale. Avem foarte multe balastiere în țara aceasta, nimeni nu știe nici cât produce, nici cât se transportă. Cred că e o chestiune de normalitate să știi câtă piatră scoți din râu, cine o transportă și unde se duce.

Pe zona pe relație cu contribuabilii, nu trebuie să mai verificăm aceleași companii ani de an, pentru că toată lumea știe cum se fac analizele de risc și suntem ca în zona filmelor, în care foarte multe companii intră sub radarul analizelor de risc și scapă de controale”, a spus ministrul Finanțelor.