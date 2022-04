Adrian Chesnoiu: Ne asigurăm că nu rămânem fără necesarul de cereale până la finalul acestui an / Culturile arată destul bine (VIDEO)

Adrian Chesnoiu (PSD), ministrul Agriculturii, a declarat luni, pentru B1 TV, că România are asigurat necesarul de . Stocurile sunt monitorizate în fiecare săptămână. Chesnoiu a mai spus că Guvernul a luat măsuri pentru a stimula fermierii români să ducă în unitățile de procesare materia primă pe care o realizează.

Chesoiu: Guvernul se asigură că România are asigurat necesarul de cereale

Întrebat ce face Guvernul pentru a opri din fașă tentația unor mari distribuitori de cereale de , Chesnoiu a răspuns: „Eu încă din prima zi de după începerea războiului am instituit la Ministerul Agriculturii un modul de monitorizare a stocurilor. Mă întâlnesc în fiecare zi de marți, la ora 14.00, atât cu procesatorii din industria de morărit – panificație, cât și cu fermierii și reprezentanții comercianților de cereale în principal. Monitorizăm necesarul de cereale pe care România îl are până la noua recoltă. Slavă Domnului, au venit ploile, culturile de toamnă arată destul bine în această perioadă. De partea celelaltă, ne asigurăm că până la finalul acestui an și apariția noii recolte”.

„Pentru viitor, am venit cu acea măsură prin programul „Sprijin pentru România” prin care stimulăm fermierii români să ducă către unitățile de procesare materia primă pe care o realizează. Pe de o parte. De cealaltă parte, lucrăm la un sistem de certificate de depozit și sprijin pentru fermieri să-și depoziteze recolta în depozite autorizate sau licențiate de Ministerul Agriculturii, în ideea de a avea acestă monitorizare a stocurilor.

Pe circuitorul de avizare e un proiect de Ordonanță prin care producător de materii prime sau produse agro-alimentare va raporta într-o bază de date electronică stocurile pe care le deține de alimente și produse agro-alimentare”, a mai explicat ministrul Agiculturii.

Adrian Chesnoiu a mai spus că într-un an bun, precum a fost 2021, România produce 11 milioane de tone de grâu, necesarul de consum fiind de 4,4 – 45 milioane de tone.

Chesnoiu, despre producția de floarea-soarelui

Ministrul a mai spus că România e cea mai mare țară producătoare de floarea-soarelui în Uniunea Europeană.

„Problema cea mai mare a fost că cei care procesează nu-și fac stocuri pentru perioade faare lungi de timp și când scoți din depozitele lor cantitățile necesare punerii pe piață, ei fac calculele la costurile de înlocuire a stocurilor, adică acel cost pe care îl va plăti procesatorul pentru înlocuirea stocurilor pe care le comercializează. Nu-i normal să se întâmple asta și ar trebui să fim mult mai prevăzători, că inflația ne-a arătat că trebuie să avem instrumente de intervenție. Acum le-am creat și le vom avea în viitor”, a mai afirmat Adrian Chesnoiu, în contextul creșterii prețurilor la ulei.