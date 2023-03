Adrian Negrescu, despre plafonarea prețului asigurărilor RCA: „E un caz clar de manipulare a pieței” (VIDEO)

Economistul Adrian Negrescu a declarat în emisiunea Politica zilei, moderată de Ioana Constantin că un efect al discuțiilor privind plafonarea polițelor RCA este scăderea vânzărilor. Potrivit acestuia, mulți șoferi vor amâna asigurarea RCA în perspectiva unui preț mai bun în urma plafonării:

„În orice țară normală un astfel de anunț făcut așa laconic, fără niciun fel de prevederi, de amănunte e un caz clar de manipulare a pieței. Pe de o parte clienții își pun întrebarea de ce să îmi mai fac o asigurare RCA acum, aștept să văd că se plafonează și poate obțin un preț mai bun. Deci scad vânzările.

Pentru investitori în domeniu să plafonezi un serviciu înseamnă să reduci posibilitatea de a face bani. Distorsionăm piața, am mai făcut asta în 2015 când imediat după ce am plafonat și am renunțat la această măsură absurdă prețurile RCA au crescut până la cer. Anul trecut prin februarie, autoritățile ne povesteau de cum o să plafoneze prețurile la RCA și ne va fi foarte bine. De anul trecut până acum, prețurile au crescut cu până la 40%”, susține economistul Adrian Negrescu.

Acesta precizează că plafonarea prețurilor nu face altceva decât să ducă și celelalte companii în preajma insolvenței dacă nu a falimentului.