Adrian Negrescu observă o întoarcere la consumul anilor '90: „Se vede deja că românii au ajuns să meargă la hipermarket ca la muzeu"

Ana Beatrice
25 nov. 2025, 14:17
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. De ce aleg românii strictul necesar de Black Friday
  2. Ce spune Negrescu despre comportamentul de consum în perioada sărbătorilor

Adrian Negrescu observă că inflația afectează puternic comportamentul oamenilor de Black Friday. Economistul spune că scăderea puterii de cumpărare îi face mult mai prudenți în alegeri. Într-o postare pe Facebook, el a scris că „Românii se întorc la obiceiurile de consum clasice, specifice anilor ‘90”.

De ce aleg românii strictul necesar de Black Friday

Adrian Negrescu arată că atenția cumpărătorilor s-a mutat pe îmbrăcăminte și încălțăminte, în detrimentul electronicelor și electrocasnicelor. Bugetele tot mai mici i-au făcut pe oameni să renunțe la telefoane, tablete sau frigidere și să se concentreze pe lucruri esențiale pentru viața de zi cu zi.

„«Să cumpărăm măcar o haină nouă sau o pereche de încălțări pentru vreme rea». Cam asta a fost tendința achizițiilor de Black Friday 2025. Mai mult ca oricând, așa cum anticipam și într-o analiză Frames, românii s-au focusat în sezonul reducerilor de BF pe achiziția de îmbrăcăminte și încălțăminte”, se arată în postarea economistului.
„Interesul a fost foarte mare ca niciodată, site-urile au fost luate cu asalt de oameni. Însă vânzările în volume au fost sub potențial, iar motivele țin de scăderea puterii de cumpărare și de aceste tendințe ce aduc aminte de anii ’90, cu bune și cu rele”, a mai explicat acesta.
O analiză realizată de 2Performant confirmă clar această schimbare de comportament. Categoria Fashion a înregistrat o creștere impresionantă a câștigului pe click, de 77%. Și segmentul Beauty și H&PC a avut un salt important, de 54%. Produsele pentru copii, din zona Babies, Kids & Toys, au avansat cu 53%. În schimb, electronicele și electrocasnicele au avut o evoluție mult mai modestă, de doar 16%.

Ce spune Negrescu despre comportamentul de consum în perioada sărbătorilor

Economistul avertizează în postarea sa că această orientare spre cumpărături de bază se va amplifica odată cu apropierea sărbătorilor de iarnă.

„Se vede deja că românii au ajuns să meargă la hipermarket ca la muzeu. Mai mult admiră produsele și cumpără doar după promoții, după preț, mai puțin în funcție de calitate. Iar acest fenomen îl vom vedea, cel mai probabil, și de sezonul de shopping de Crăciun. Cadouri mai ieftine, mai puține, o masă de Crăciun mai austeră ca niciodată, cu achiziții la suta de grame.
Hipermarketurile au înțeles asta, dovadă că vin cu tot mai multe promoții, cu discounturi și artificii de marketing menite să le susțină vânzările.
Sper ca și firmele românești din sectorul comerțului online să înțeleagă aceste schimbări de comportament de consum și să caute soluții integrate care să îi facă măcar la fel de vizibili precum chinezii de la Temu, Shein, Ali Express cei care, prin produsele extrem de ieftine pe care le vor promova agresiv în perioada următoare, vor lua mare parte din banii românilor. O problemă pe care nici măcar taxa pe colete, ce ar putea să intre în vigoare de la 1 ianuarie, nu o va putea rezolva in viitor”, a transmis Adrian Negrescu.
Acesta spune că soluția este susținerea comerțului online românesc și a firmelor autohtone. El consideră că astfel pot fi protejate locurile de muncă și lanțurile de distribuție locale. În plus, insistă că, indiferent cât de banal ar putea părea, cumpărăturile făcute de la producători și comercianți români pot face diferența.
