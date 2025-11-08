B1 Inregistrari!
Black Friday a doborât toate recordurile. Românii au cumpărat aur, mașini și bilete de festival în timp record

Black Friday a doborât toate recordurile. Românii au cumpărat aur, mașini și bilete de festival în timp record

Ana Beatrice
08 nov. 2025, 16:17
Black Friday a doborât toate recordurile. Românii au cumpărat aur, mașini și bilete de festival în timp record
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Ce cumpărături de lux au făcut românii de Black Friday
  2. Ce produse s-au vândut cel mai rapid de Black Friday

Black Friday a doborât toate recordurile, transformând ediția din acest an într-un adevărat maraton al cumpărăturilor online. O singură platformă a atins vânzări de aproape un miliard de lei, un record fără precedent în România. Cele mai dorite produse s-au epuizat în mai puțin de un minut, demonstrând febra reducerilor.

Românii nu s-au limitat la televizoare, telefoane și electrocasnice, ci au ales și oferte neobișnuite. Printre achiziții s-au numărat bijuterii din aur, mașini, bilete la festivaluri și pachete turistice exclusiviste.

Ce cumpărături de lux au făcut românii de Black Friday

Cea mai spectaculoasă comandă de Black Friday a venit din Iași și a inclus șapte lingouri de aur în valoare de 85.000 de lei. În total, românii au cumpărat peste șase kilograme de aur și monede, semn clar că investițiile sigure rămân o prioritate. Luxul nu s-a oprit aici, deoarece 27 de mașini au fost achiziționate online, una dintre ele la prețul de 12.000 de euro, potrivit digi24.ro.

La capitolul viteză, recordul a fost stabilit de biletele de festival, 100 de tichete vânzându-se în doar 30 de secunde. Până la finalul zilei, românii au cumpărat 8.500 de bilete, confirmând dorința tot mai mare pentru experiențe și momente de relaxare.

Ce produse s-au vândut cel mai rapid de Black Friday

Și alte produse s-au epuizat într-un ritm amețitor, 500 de telefoane fiind vândute în 50 de secunde și 1.000 de televizoare într-un minut. Românii au cumpărat în cantități uriașe produse de larg consum, de la scutece și dulciuri până la alimente de bază. Au fost vânduți 1,65 milioane de peștișori gumați cu vitamine, 120.000 de pachete de scutece și 112 tone de cafea. De asemenea, au fost achiziționate 450 de tone de hrană pentru animale și aproape 50 de tone de carne de porc.

Printre ofertele speciale s-au aflat 4.000 de bilete de avion și 1.470 de pachete turistice extrem de tentante. Cele mai căutate au fost pachetele de sănătate, peste 17.000 fiind cumpărate de românii atenți la propria stare de bine. Până la finalul ediției, mai mult de 700.000 de clienți au achiziționat 3,5 milioane de produse, stabilind un nou record. În numai 12 ore, s-a vândut cât în întreaga ediție Black Friday de anul trecut, marcând un succes impresionant.

