Adrian Wiener: Neînțelegerile din coaliție sunt de substanță. Este evident că Marcel Boloș nu vede impactul bugetar al pensiilor încăput într-un buget care să nu crească taxe și impozite (VIDEO)

Deputatul USR Adrian Wiener a comentat neînțelegerile din coaliție cu privire la proiectul pentru noua lege a pensiilor, joi, pe B1 TV, la „Politica Zilei” cu Ioana Constantin, și s-a arătat de părere că ministrul Marcel Boloș al Finanțelor nu vede impactul bugetar al pensiilor „încăput într-un buget care să nu crească taxe și impozite”.

Adrian Wiener (USR), pe B1 TV, despre neînțelegerile din coaliție pe legea pensiilor

Întrebat cum vede opoziția , deputatul USR a afirmat: „Neînțelegerile sunt evidente și de substanță. Nu sunt de comunicare, știu eu, la nivel de virgulă sau așa, sunt de substanță. Este evident faptul că impactul bugetar al pensiilor domnul Boloș nu îl vede încăput într-un buget care să nu crească taxe și impozite”.

„De altfel, domnul Boloș a mai spus că ia în considerare din 2025 să crească din nou taxele și impozitele. De altfel, i-am mai auzit de nenumărate ori pe Marcel Ciolacu și pe Nicolae Ciucă, de altfel, că nu vor crește taxele și impozitele în 2023, acest lucru fiind o minciună – evident, ele au crescut”, a continuat Adrian Wiener.

„Este o iresponsabilitate în ceea ce privește bugetul, pe lângă faptul că au construit un buget, în 2023, care deja dă rateuri masive și nu ne mai încadrăm în țintele de limite bugetare. Noi suntem singura țară, de altfel, din Uniunea Europeană care ne aflăm în procedură de deficit excesiv, adică pe lângă faptul că ne asumăm propria responsabilitate ca și țară față de cetățeni, ne-am asumat-o și în ceea ce privește Uniunea Europeană și Comisia Europeană”, a adăugat el.

„Avem o țintă de deficit de 4,4% din PIB anul acesta, evident, o vom depăși, iar la anul, atenție, ne-am asumat că ajungem deja la sub 3% din PIB, la sub limita acceptată pentru toate statele la deficitul bugetar. Evident, acest lucru deja este sub semnul întrebării”, a mai spus Adrian Wiener.