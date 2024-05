Doi agricultori români spun că „nu s-a dat încă nicio despăgubire” pentru problemele provocate de cerealele din Ucraina. Dănuț Andruș: La noi n-a ajuns încă nimic / Mircea Medan: Nimeni nu a luat niciun ban (VIDEO)

Agricultorii Dănuț Andruș și Mircea Medan au declarat, duminică, pe B1 TV, la „Selectiv” cu Dan Bucura, că încă nu au primit nicio despăgubire pentru problemele provocate pe piață de cerealele ucrainene.

Agriculturii români spun că „nu s-a dat încă nicio despăgubire”

Întrebat cu ce sume au fost despăgubiți, Dănuț Andruș a spus: „Nimic, deci ca să știți, nimic (…). La noi n-a ajuns încă nimic. Pentru cerealele din Ucraina, nu s-a dat încă nicio despăgubire. S-au făcut niște demersuri”.

El a precizat că are „în jur de 1.300 de hectare”.

Mircea Medan spune că nici el nu a primit despăgubiri: „Nimeni nu a luat niciun ban”.

Pe de altă parte, Dănuț Andruș susține că actualul ministru al Agriculturii, Florin Barbu, „a răspuns” la „patru-cinci” probleme care există la nivel național, oferind drept exemplu situația legată de legea porcului.

„Aș vrea să semnalez totuși ceva. Am spus-o de la început, nu apăr pe nimeni. Am făcut demersuri la Ministerul Agriculturii și la Ministerul Internelor, unde am găsit răspunsuri (…). Sunt niște probleme la nivel național la care ministerul a răspuns. Culmea este că pentru prima dată domnul ministru al Agriculturii a răspuns la aceste probleme”, a spus Dănuț Andruș.

„A fost legea porcului, care a fost chemat ANSVSA, și a permis ca cetățenii români să poată tăia porcul și vinde din curte. Este un lucru benefic, câștigat de noi cu Agrointeligența la Ministerul Agriculturii (…). În pofida ministerului condus de Daea, domnul ministru al Agriculturii (Florin Barbu, n.r.) a răspuns imediat la aceste lucruri. A răspuns. Noi am făcut adrese scrise, le avem în portofoliu acele adrese. În pofida tuturor acestor asociații de profil care au mers acolo și au făcut doar poze, noi am făcut documente scrise, demersuri scrise”, a adăugat agricultorul.