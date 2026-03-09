Alianța pentru Unirea Românilor propune reducerea TVA la combustibili. Măsura ar urma să fie aplicată în două etape (VIDEO)

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a depus o inițiativă legislativă pentru reducerea TVA la combustibili. Proiectul prevede două etape: o scădere la 5% în primele trei luni și o revenire la 9% ulterior. Potrivit AUR, măsura are rolul de a proteja consumatorii, agricultorii și transportatorii de impactul creșterii prețurilor la carburanți.

Reducerea TVA în două etape

Românii ar putea vedea, în următoarele luni, prețuri mai mici la carburanți, dacă inițiativa legislativă depusă de va fi adoptată.

Etapa 1 (primele 3 luni): TVA scade de la 21% la 5%

Etapa 2 (începând cu luna a 4-a): TVA se ajustează la 9%

Conform proiectului de lege, prima etapă care va urma a fi implementată în primele trei luni prevede reducerea TVA de la 21% la 5%.

„Aceasta este treapta de urgență. Dă un șoc pozitiv economiei exact în momentul de impact maxim. Protejează imediat consumatorii, fermierii care sunt în plină campanie agricolă de primăvara și transportatorii care plătesc azi cu 35% mai mult pe motorină.”, a declarat deputatul AUR, Florin Popovici.

Începând din luna a patra, va intra în vigoare ce-a dea doua etapă, respectiv majorarea TVA la 9%.

„Nu este o scumpire, ci o normalizare. Prețul rămâne semnificativ sub nivelul cu TVA de 21%. Între timp, boom-ul economic generat de trei luni de TVA la 5% se propagă deja în economie cu un decalaj de 2-3 luni, deci românii simt efectul pozitiv tocmai când se face tranziția.”, a explicat deputatul Florin Popovici.

Impact asupra inflației și economiei

Deputatul a mai arătat că reducerea TVA ar avea efecte directe asupra inflației și creșterii economice. În lipsa unei intervenții, potrivit lui Popovici, economia riscă să intre într-o spirală de creștere a prețurilor și a ratelor la credite.

Reducerea TVA ar putea scădea inflația cu 0,8–2 puncte procentuale

Creștere estimată a PIB: 0,5–0,8%

Datoria publică rămâne la 56% din PIB

„Această măsură are și un efect anti-inflaționist pentru că nu face decât să scadă inflația cu 0,8 până la 2 puncte procentuale, va duce la o creștere în PIB de 0,5-0,8% în timp ce datoria rămâne la cota de 56% din PIB.

O neintervenție nu face altceva decât să ducă la o creștere a inflației cu 12-14%, dobânzile vor crește, implicit, acestea vor antrena o creștere a ratelor la credite cu 200 până la 400 de lei. Practic, asistăm la o intrare în recesiunea economiei românești.”, spune reprezentantul AUR.

AUR subliniază că modelul propus nu este unul izolat, ci se bazează pe practici europene de succes.

În timpul crizei energetice din 2022, Polonia a redus TVA la combustibili de la 23% la 8%, în timp ce Germania, Belgia, Spania și Irlanda au adoptat măsuri similare, toate fiind autorizate de .

„Polonia în 2022 a redus TVA la combustibili de la 23% la 8%, o reducere mai agresivă decât a noastră. Germania, Belgia, Spania, Irlanda, toate au aplicat reduceri similare în criza energetică din 2022. Comisia Europeană a autorizat fiecare dintre aceste măsuri.”, a mai explicat Florin Popovici.