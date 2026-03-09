B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Un nou sondaj. AUR rămâne pe primul loc, dar e în cădere. PSD și PNL, în creștere, însă tot departe de partidul lui Simion (GRAFICE)

Un nou sondaj. AUR rămâne pe primul loc, dar e în cădere. PSD și PNL, în creștere, însă tot departe de partidul lui Simion (GRAFICE)

Adrian A
09 mart. 2026, 10:26
Un nou sondaj. AUR rămâne pe primul loc, dar e în cădere. PSD și PNL, în creștere, însă tot departe de partidul lui Simion (GRAFICE)
Sondaj Sursa foto: B1tv
Cuprins
  1. Cât a pierdut AUR, cât câștigă PSD și PNL
  2. PSD și PNL cresc, dar sunt departe de AUR
  3. Voturi pentru restul partidelor
  4. Metodologia sondajului

AUR se menține pe prima poziție în preferințele românilor, dar coboară sub pragul de 40%, arată un sondaj realizat de Inscop. Rămâne mult în fața PSD și PNL.

Cât a pierdut AUR, cât câștigă PSD și PNL

Un sondaj realizat în perioada 2-6 martie 2026, arată că AUR se menține pe prima poziție în preferințele românilor pentru alegerile parlamentare, dar coboară sub pragul de 40%, cu trei procente mai puțin decât în ianuarie 2026.

Astfel, 38% dintre alegători ar vota cu AUR (față de 40.9% în ianuarie 2026, 38% în noiembrie, 40% în octombrie, 40.8% în septembrie, 40.5% în iunie, 38.1% în mai 2025).

PSD și PNL cresc, dar sunt departe de AUR

Cât despre partidele aflate în coaliția de guvernare, 19.2% dintre alegători ar vota cu PSD (față de 18.2% în ianuarie 2026, 19.5% în noiembrie, 17.6% în octombrie, 17.9% în septembrie, 13.7% în iunie, 17.4% în mai 2025), iar 14,5% cu PNL (față de 13.5% în ianuarie 2026, 14.6% în noiembrie, 14.8% în octombrie, 15.2% în septembrie, 17.3% în iunie, 16% în mai 2025).

•La rândul lor cei de la USR ar fi votați de 11.4% dintre români (față de 11.7% în ianuarie 2026, 12.3% în noiembrie, 11.5% în octombrie, 12.8% în septembrie, 13.1% în iunie, 12.2% în mai 2025), iar pentru UDMR ar vota 4% din alegători (față de 4.9% în ianuarie 2026, 4.8% în noiembrie, 5.2% în octombrie, 4% în septembrie, 5.2% în iunie, 4.5% în mai 2025).

Voturi pentru restul partidelor

Pentru SENS ar vota 3.6% dintre români (față de 3.4% în ianuarie 2026, 3.2% în noiembrie, 3.4% în octombrie, 2.1% în septembrie, 2.4% în iunie 2025), iar pentru SOS România, partidul Dianei Șoșoacă, 3.3% (față de 2.8% în ianuarie 2026, 1.7% în noiembrie, 2% în octombrie, 2.8% în septembrie, 1.9% în iunie 2025).

Pentru POT ar vota 3% dintre alegători (față de 1.5% în ianuarie 2026, 3.1% în noiembrie, 2.6% în octombrie, 3.3% în septembrie, 4.2% în iunie 2025)

De asemenea, 1.6% dintre votanți ar da votul unui alt partid (față de 1.1% în ianuarie 2026, 1.8% în noiembrie, 1.6% în octombrie, 0.6% în septembrie, 0.5% în iunie 2025), iar 1.4% își exprimă preferința pentru un candidat independent (față de 2% în ianuarie 2026, 1% în noiembrie, 1.3% în octombrie, 0.6% în septembrie, 1.4% în iunie 2025).

Metodologia sondajului

Datele au fost culese în perioada 2-6 martie 2026. Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului.

Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat, fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste.

Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.

Tags:
Citește și...
Ordonanţa privind administraţia publică produce efecte. Grindeanu comentează contestația Avocatului Poporului la CCR
Politică
Ordonanţa privind administraţia publică produce efecte. Grindeanu comentează contestația Avocatului Poporului la CCR
Ședință crucială la PSD. Se discută despre negocierile pe buget și despre ieșirea de la guvernare (VIDEO)
Politică
Ședință crucială la PSD. Se discută despre negocierile pe buget și despre ieșirea de la guvernare (VIDEO)
Cultul personalității la Radu Miruță. Ministrul USR promovat în chip de tătuc protector într-un clip de propagandă (VIDEO)
Politică
Cultul personalității la Radu Miruță. Ministrul USR promovat în chip de tătuc protector într-un clip de propagandă (VIDEO)
Strategia lui Nicușor Dan. Președintele va amâna numirea șefilor la marile parchete (Surse)
Politică
Strategia lui Nicușor Dan. Președintele va amâna numirea șefilor la marile parchete (Surse)
Proiect legislativ controversat privind securitatea la incendiu. Ce riscuri ar putea apărea pentru arhitecți și proiectanți
Politică
Proiect legislativ controversat privind securitatea la incendiu. Ce riscuri ar putea apărea pentru arhitecți și proiectanți
Nicușor Dan le-a mulțumit femeilor într-un mesaj public de 8 martie. Ce a spus despre mamele singure și victimele violenței domestice. „Va admir pentru curaj și putere!”
Politică
Nicușor Dan le-a mulțumit femeilor într-un mesaj public de 8 martie. Ce a spus despre mamele singure și victimele violenței domestice. „Va admir pentru curaj și putere!”
Bolojan încearcă să limiteze consecințele criza repatrierilor. Mesaj pentru românii prinși în Orientul Mijlociu
Politică
Bolojan încearcă să limiteze consecințele criza repatrierilor. Mesaj pentru românii prinși în Orientul Mijlociu
FIlmul repatrierii fiicei lui Victor Ponta. Deputatul PSD prezintă propria variantă. Acuzații grave la adresa Oanei Țoiu
Politică
FIlmul repatrierii fiicei lui Victor Ponta. Deputatul PSD prezintă propria variantă. Acuzații grave la adresa Oanei Țoiu
Ministrul Energiei îngrijorat de prețul carburanților. Pragul psihologic ce nu trebuie atins. Bogdan Ivan cere reducerea accizei
Politică
Ministrul Energiei îngrijorat de prețul carburanților. Pragul psihologic ce nu trebuie atins. Bogdan Ivan cere reducerea accizei
Cazul Irinei Ponta ridică semne de întrebare despre procedurile consulare pentru minorii români. Declarațiile consulului din Dubai aprind controverse: „Mă credeţi că nu mă interesează?” (VIDEO)
Politică
Cazul Irinei Ponta ridică semne de întrebare despre procedurile consulare pentru minorii români. Declarațiile consulului din Dubai aprind controverse: „Mă credeţi că nu mă interesează?” (VIDEO)
Ultima oră
11:06 - Mâncare gratuită pentru turiștii blocați în Dubai. O româncă a rămas uimită de prânzul oferit într-un restaurant de lux: „Cât de atenți sunt!” (VIDEO)
10:50 - Ordonanţa privind administraţia publică produce efecte. Grindeanu comentează contestația Avocatului Poporului la CCR
10:45 - Incident la bord. O pasageră a fost dată jos pentru că a refuzat să folosească căștile și a provocat haos
10:24 - Războiul din Orientul Mijlociu dă peste cap economia globală. Prețul cerealelor crește în contextul crizei
10:14 - Efectele războiului din Iran ajung și în România. Agricultura românească se confruntă cu costuri cu până la 30% mai mari
10:04 - Ședință crucială la PSD. Se discută despre negocierile pe buget și despre ieșirea de la guvernare (VIDEO)
10:02 - Vremea, 9 martie: temperaturi de până la 18 grade și soare în mare parte din țară
10:01 - Proiect pentru descurajarea fumatului. Țigările electronice și dispozitivele de încălzire a tutunului, interzise în spațiile închise
09:31 - Donald Trump, relaxat față de scumpirea petrolului. Mesajul cu care încearcă să-și calmeze susținătorii
09:31 - România a activat mecanismul european rescEU pentru evacuarea românilor din Orientul Mijlociu