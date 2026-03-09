Un nou sondaj. AUR rămâne pe primul loc, dar e în cădere. PSD și PNL, în creștere, însă tot departe de partidul lui Simion (GRAFICE)

AUR se menține pe prima poziție în preferințele românilor, dar coboară sub pragul de 40%, arată un sondaj realizat de Inscop. Rămâne mult în fața PSD și PNL.

Cât a pierdut AUR, cât câștigă PSD și PNL

Un sondaj realizat în perioada 2-6 martie 2026, arată că AUR se menține pe prima poziție în preferințele românilor pentru alegerile parlamentare, dar coboară sub pragul de 40%, cu trei procente mai puțin decât în ianuarie 2026.

Astfel, 38% dintre alegători ar vota cu AUR (față de 40.9% în ianuarie 2026, 38% în noiembrie, 40% în octombrie, 40.8% în septembrie, 40.5% în iunie, 38.1% în mai 2025).

PSD și PNL cresc, dar sunt departe de AUR

Cât despre partidele aflate în coaliția de guvernare, 19.2% dintre alegători (față de 18.2% în ianuarie 2026, 19.5% în noiembrie, 17.6% în octombrie, 17.9% în septembrie, 13.7% în iunie, 17.4% în mai 2025), iar 14,5% cu PNL (față de 13.5% în ianuarie 2026, 14.6% în noiembrie, 14.8% în octombrie, 15.2% în septembrie, 17.3% în iunie, 16% în mai 2025).

•La rândul lor cei de la USR ar fi votați de 11.4% dintre români (față de 11.7% în ianuarie 2026, 12.3% în noiembrie, 11.5% în octombrie, 12.8% în septembrie, 13.1% în iunie, 12.2% în mai 2025), iar pentru UDMR ar vota 4% din alegători (față de 4.9% în ianuarie 2026, 4.8% în noiembrie, 5.2% în octombrie, 4% în septembrie, 5.2% în iunie, 4.5% în mai 2025).

Voturi pentru restul partidelor

Pentru SENS ar vota 3.6% dintre români (față de 3.4% în ianuarie 2026, 3.2% în noiembrie, 3.4% în octombrie, 2.1% în septembrie, 2.4% în iunie 2025), iar pentru SOS România, partidul Dianei Șoșoacă, 3.3% (față de 2.8% în ianuarie 2026, 1.7% în noiembrie, 2% în octombrie, 2.8% în septembrie, 1.9% în iunie 2025).

Pentru POT ar vota 3% dintre alegători (față de 1.5% în ianuarie 2026, 3.1% în noiembrie, 2.6% în octombrie, 3.3% în septembrie, 4.2% în iunie 2025)

De asemenea, 1.6% dintre votanți ar da votul unui alt partid (față de 1.1% în ianuarie 2026, 1.8% în noiembrie, 1.6% în octombrie, 0.6% în septembrie, 0.5% în iunie 2025), iar 1.4% își exprimă preferința pentru un candidat independent (față de 2% în ianuarie 2026, 1% în noiembrie, 1.3% în octombrie, 0.6% în septembrie, 1.4% în iunie 2025).

Metodologia sondajului

Datele au fost culese în perioada 2-6 martie 2026. : interviu prin intermediul chestionarului.

Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat, fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste.

Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.