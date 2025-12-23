B1 Inregistrari!
ANAF execută Gabriel Resources. Compania are datorii de aproape 10 milioane de euro

ANAF execută Gabriel Resources. Compania are datorii de aproape 10 milioane de euro

Adrian A
23 dec. 2025, 17:16
Foto: Inquam Photos / Ovidiu Dumitru Matiu
Cuprins
  1. Gabriel Resources, executată de ANAF
  2. Câți bani trebuie să primească statul român

ANAF începe executarea silită a Gabriel Resources după victoria României în cazul Roșia Montană. Fiscul a anunțat că a demarat procedurile de recuperare a creanței bugetare, prin executarea silită a acțiunilor deținute de Gabriel Resources Limited la SC Roșia Montană Gold Corporation SA.

„Agenția Național de Administrare Fiscal (ANAF) a demarat acțiunile de recuperare o creanțelor bugetare, în cuantum de 46.779.769 de lei, de la Gabriel Resources Limited.

În vederea recuperării acestor creanțe au fost demarate măsurile de executare silită prevăzute de legislația în vigoare, constând în executarea silită a acțiunilor deținute de Gabriel Resources Limited la SC Roșia Montană Gold Corporation SA. Pentru menținerea valorii acțiunilor deținute și pentru conservarea patrimoniului SC Roșia Montană Gold Corporation SA, ANAF va manifesta un rol activ.

În acest sens, în situația în care vor fi identificate transferuri de bunuri, se va proceda la verificarea oportunității și legalității acestor tranzacții. ANAF reafirmă faptul că apărarea tuturor intereselor statului român şi asigurarea unui mediu economic loial şi echitabil reprezintă o prioritate.”, arată un comunicat dat de ANAF.

Decizia vine după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a dat câștig de cauză definitiv statului român, în luna noiembrie, respingând contestația formulată de Gabriel Resources împotriva sechestrului asigurător instituit de ANAF. Hotărârea Secției de Contencios Administrativ și Fiscal permite ca, în cazul neplății sumei în termenele legale, acțiunile sechestrate să fie executate silit și trecute în patrimoniul statului.

România a obținut o victorie majoră în acest litigiu pe 8 martie 2024, când a câștigat arbitrajul internațional privind Roșia Montană, în care Gabriel Resources solicita despăgubiri de aproximativ 6,7 miliarde de dolari. Tribunalul arbitral de la ICSID, instituție afiliată Băncii Mondiale, a respins cererile companiei și a obligat-o să plătească României cheltuielile de judecată.

Conform deciziei, compania trebuie să achite statului român aproximativ 1,1 milioane de euro, 30,3 milioane de lei și 928.000 de dolari, reprezentând cheltuieli de judecată, la care se adaugă circa 1,4 milioane de dolari pentru costurile procesului de arbitraj.

Proiectul minier de la Roșia Montană a fost oprit în decembrie 2013, după respingerea în Parlament a modificărilor la Legea minelor, pe fondul protestelor publice de amploare. Ulterior, Gabriel Resources a acționat România în instanță, însă a pierdut definitiv procesul.

