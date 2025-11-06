B1 Inregistrari!
România obține definitiv dreptul de a recupera cheltuielile din procesul Roșia Montană. Ce sume va recupera statul român

România obține definitiv dreptul de a recupera cheltuielile din procesul Roșia Montană. Ce sume va recupera statul român

Iulia Petcu
06 nov. 2025, 20:59
România obține definitiv dreptul de a recupera cheltuielile din procesul Roșia Montană. Ce sume va recupera statul român
Foto: Inquam Photos / Ovidiu Dumitru Matiu
Cuprins
  1. Ce a decis Înalta Curte în dosarul Roșia Montană
  2. De ce trebuie Gabriel Resources să plătească aceste sume
  3. Ce sume trebuie să achite compania canadiană
  4. Cum a început disputa privind exploatarea de la Roșia Montană

Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat o decizie definitivă în litigiul dintre statul român și compania canadiană Gabriel Resources. Hotărârea confirmă dreptul autorităților de a recupera sumele cheltuite în procesul internațional legat de proiectul minier Roșia Montană. Instanța supremă a validat măsura pusă de ANAF asupra acțiunilor companiei, pentru a proteja interesele financiare ale statului.

Ce a decis Înalta Curte în dosarul Roșia Montană

Conform unui comunicat transmis de instanța supremă, decizia are ca scop protejarea intereselor financiare ale statului român de recuperare a creanțelor bugetare. ANAF dispusese punerea sub sechestru a acțiunilor Gabriel Resources, însă compania canadiană a contestat măsura.

Prin hotărârea definitivă a Secției de Contencios Administrativ și Fiscal, statul român a primit câștig de cauză. Măsura vizează o sumă totală de 46.779.769 de lei, echivalentul a peste 9 milioane de euro. Dacă plata nu este efectuată în termenul prevăzut de lege, acțiunile companiei sechestrate pot fi executate silit și trecute în patrimoniul statului.

De ce trebuie Gabriel Resources să plătească aceste sume

Datoria reprezintă cheltuielile suportate de România în cadrul arbitrajului internațional deschis de Gabriel Resources, după ce statul a blocat exploatarea aurului de la Roșia Montană, în județul Alba.

Procesul s-a încheiat pe 8 martie 2024, când România a câștigat definitiv disputa la Centrul Internațional de Reglementare a Disputelor privind Investițiile (ICSID), aflat pe lângă Banca Mondială. Compania canadiană ceruse despăgubiri de aproximativ 6,7 miliarde de dolari, dar tribunalul internațional a respins pretențiile.

În plus, ICSID a decis ca România să primească despăgubiri pentru cheltuielile din timpul procesului, iar decizia Curții Supreme vine acum să pună în aplicare această hotărâre.

Ce sume trebuie să achite compania canadiană

Potrivit documentului emis de instanță, decizia a fost luată cu majoritate de voturi și include și daune suplimentare. Compania Gabriel Resources este obligată să achite României circa 1,1 milioane de euro, 30,3 milioane de lei, 0,928 milioane de dolari și aproximativ 1,4 milioane de dolari pentru costurile procesului de arbitraj, potrivit Hotnews.

Cum a început disputa privind exploatarea de la Roșia Montană

Proiectul minier Roșia Montană a fost blocat în decembrie 2013, după ce Legea minelor a fost respinsă în Parlament, în urma presiunii publice. Protestele masive din toamna acelui an au dus la oprirea planurilor de exploatare a zăcămintelor aurifere și argintifere din zonă.

În urma acestei decizii, Gabriel Resources a dat în judecată statul român, solicitând despăgubiri pentru pierderile generate de oprirea proiectului. După ani de procese, compania a pierdut litigiu, iar România a obținut nu doar anularea despăgubirilor, ci și plata cheltuielilor de arbitraj.

Decizia definitivă a Curții Supreme confirmă acum victoria completă a statului român și asigură recuperarea fondurilor publice cheltuite în acest proces îndelungat.

