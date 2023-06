Analistă în energie: Zăcămintele din Marea Neagră sunt importante, însă nu sunt atât de mari încât să ne gândim că următorii 50 de ani nu vom mai avea nicio problemă (VIDEO)

Zăcămintele din Marea Neagră sunt importante, însă nu sunt atât de mari încât să ne gândim că următorii 50 de ani nu vom mai avea nicio problemă, a declarat Otilia Nuțu, analistă din domeniul energiei, miercuri, la Știrile B1 TV prezentate de Andreea Moraru, în contextul în care OMW și Gazprom au anunțat .

Otilia Nuțu, pe B1 TV, despre proiectul Neptun Deep și consumul de gaze naturale

Întrebată ce înseamnă proiectul pentru România, analista a explicat: „Înseamnă că vom avea încă o sursă suplimentară de gaze și lucrul acesta este foarte bun pentru că, mă rog, în piața noastră regională din zonă trebuie să fie cât mai multe surse în așa fel încât să existe o concurență reală în piața de gaz. Gazul care vine în regiune va fi și consumat în regiune și vom avea în următorii 10 ani o concurență reală atât între gazul românesc care se extrăgea deja în producția existentă și care este în declin, plus aceste surse noi de gaze, inclusiv proiectul Black Sea Oil & Gas, care a fost deschis anul trecut, plus gazul azer și plus gazul lichefiat care vine prin Grecia și Croația. Va fi o piață mult mai lichidă și sigur că asta duce și la o securitate energetică mult mai mare”.

„Cred că nu se va mai pune problema să mai importăm gaze rusești în următorii câțiva ani, deci concurența va fi între celelalte surse”, a continuat ea.

Întrebată cât timp va fi asigurată independența României în raport cu gazele rusești, Otilia Nuțu a spus: „Depinde foarte mult de ce avem de gând să facem pe partea de consum de gaze, pe mine lucrul acesta mă îngrijorează mai curând, faptul că noi avem niște planuri foarte ambițioase, care ar însemna o creștere a consumului de gaze. Până la urmă, zăcămintele din Marea Neagră sunt importante, însă nu sunt atât de mari încât să ne punem problema că următorii 50 de ani nu vom mai avea nicio problemă. Ideea este că noi vom închide capacități mari pe cărbune în următorii ani, până în 2032, și va trebui să compensăm această producție de energie, cu alte surse”.

„Prețul e dat de cerere și ofertă. Dacă noi creștem în același timp foarte mult și cererea, atunci o să ajungem iarăși în situația în care ne vom bate cu toții pe acest gaz. Tocmai din acest motiv cred că ar treubi să fim mai prudenți cu ideea de a face centrale foarte mari pe gaze, pentru că vorbim de niște mii de MW care sunt în diverse planuri”, a mai declarat experta.