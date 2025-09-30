Comerțul online din România trece printr-o perioadă de schimbări și maturizare a comportamentului. Este una dintre concluziile raportului anual, elaborat de easySales, care vizează piața de comerț electronic.
Studiul, intitulat Radiografia eCommerce în România, analizează obiceiurile de consum ale românilor. Când vorbim despre comerțul online, comunicatul arată că piața trece printr-o perioadă de schimbări. Creşterea inflaţiei şi scăderea puterii de cumpărare i-a determinat pe consumatori să fie mai atenţi la cheltuieli. Aceștia au devenit mult mai selectivi în ceea ce privește produsele pe care le cumpără, dar și magazinele la care apelează.
Potrivit studiului care vizează comerțul online, pentru alegerea produselor, 19% dintre români apelează la ChatGPT sau alte aplicații bazate pe inteligența artificială. Cu ajutorul acestor aplicații, compară prețurile, dar și caracteristicile produselor pe care le doresc.
Alți 32% dintre cei chestionați folosesc ChatGPT ocazional, iar un 25% recunosc faptul că nu au testat, deși sunt curioși. Studiul mai arată că ChatGPT este cea mai accesată aplicație pentru compararea produselor. Un procent de 82% dintre cei care apelează la astfel de aplicații îl preferă. Mult mai puțini sunt cei care preferă Gemini (13%), în vreme ce restul, sub 3%, apelează la Grok, Claude, DeepSeek.
Când vine vorba de informare, românii care preferă comerțul online își iau referințele necesare de pe Google (72%).
Comerțul online are de suferit din cauza majorării prețurilor și a inflației. Un procent de 25% dintre români au decis să reducă drastic cumpărăturile. Un procent de 39%, arată studiul, dau dovadă de moderație, iar 25 susțin că nu și-au schimbat obiceiurile și cumpără la același nivel ca în trecut.
Peste 80% dintre cumpărători verifică reducerile înainte de a plasa o comandă online. De asemenea, costul livrării rămâne un criteriu decisiv în alegerea magazinului online. Totodată, transparenţa în prezentarea produselor şi rapiditatea livrării sunt luate în calcul atunci când sunt făcute achiziții.
Studiul referitor la comerțul online mai arată că, deși bugetele alocate s-au temperat, interesul pentru anumite categorii de mărfuri este în creştere. Produsele pentru casă şi bucătărie, cele pentru sănătate şi îngrijire personală au înregistrat o cerere ridicată. Acest lucru arată că românii au început să prioritizeze investiţiile care le aduc confort şi siguranţă.
Activitatea de eCommerce românesc intră într-o etapă de consolidare. Sonsumatorii sunt mai informați și compară caracteristicile și prețurile produselor tot mai mult. Acest lucru indică un comportament de comerț responsabil. În acest context, magazinele online care vor reuşi să combine preţul corect, calitatea şi experienţa de cumpărare vor avea cel mai mult de câştigat.
Principalele concluzii ale studiului care vizează comerțul online sunt prezentate în lista de mai jos:
Studiul Radiografia eCommerce în România