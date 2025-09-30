B1 Inregistrari!
Analiza eCommerce 2025. Românii sunt mai prudenți cu achizițiile online. ChatGPT, cel mai folosit comparator de produse

Adrian Teampău
30 sept. 2025, 14:44
Comerțul online din România trece printr-o perioadă de schimbări și maturizare a comportamentului. Este una dintre concluziile raportului anual, elaborat de easySales, care vizează piața de comerț electronic.

Comerțul online analizat într-un studiu de specialitate

Studiul, intitulat Radiografia eCommerce în România, analizează obiceiurile de consum ale românilor. Când vorbim despre comerțul online, comunicatul arată că piața trece printr-o perioadă de schimbări. Creşterea inflaţiei şi scăderea puterii de cumpărare i-a determinat pe consumatori să fie mai atenţi la cheltuieli. Aceștia au devenit mult mai selectivi în ceea ce privește produsele pe care le cumpără, dar și magazinele la care apelează.

Potrivit studiului care vizează comerțul online, pentru alegerea produselor, 19% dintre români apelează la ChatGPT sau alte aplicații bazate pe inteligența artificială. Cu ajutorul acestor aplicații, compară prețurile, dar și caracteristicile produselor pe care le doresc.

Alți 32% dintre cei chestionați folosesc ChatGPT ocazional, iar un 25% recunosc faptul că nu au testat, deși sunt curioși. Studiul mai arată că ChatGPT este cea mai accesată aplicație pentru compararea produselor. Un procent de 82% dintre cei care apelează la astfel de aplicații îl preferă. Mult mai puțini sunt cei care preferă Gemini (13%), în vreme ce restul, sub 3%, apelează la Grok, Claude, DeepSeek.

Când vine vorba de informare, românii care preferă comerțul online își iau referințele necesare de pe Google (72%).

Românii sunt mai atenți la cheltuieli

Comerțul online are de suferit din cauza majorării prețurilor și a inflației. Un procent de 25% dintre români au decis să reducă drastic cumpărăturile. Un procent de 39%, arată studiul, dau dovadă de moderație, iar 25 susțin că nu și-au schimbat obiceiurile și cumpără la același nivel ca în trecut.

Peste 80% dintre cumpărători verifică reducerile înainte de a plasa o comandă online. De asemenea, costul livrării rămâne un criteriu decisiv în alegerea magazinului online. Totodată, transparenţa în prezentarea produselor şi rapiditatea livrării sunt luate în calcul atunci când sunt făcute achiziții.

Studiul referitor la comerțul online mai arată că, deși bugetele alocate s-au temperat, interesul pentru anumite categorii de mărfuri este în creştere. Produsele pentru casă şi bucătărie, cele pentru sănătate şi îngrijire personală au înregistrat o cerere ridicată. Acest lucru arată că românii au început să prioritizeze investiţiile care le aduc confort şi siguranţă.

Activitatea de eCommerce românesc intră într-o etapă de consolidare. Sonsumatorii sunt mai informați și compară caracteristicile și prețurile produselor tot mai mult. Acest lucru indică un comportament de comerț responsabil. În acest context, magazinele online care vor reuşi să combine preţul corect, calitatea şi experienţa de cumpărare vor avea cel mai mult de câştigat.

Principalele concluzii ale studiului privind comerțul online

Principalele concluzii ale studiului care vizează comerțul online sunt prezentate în lista de mai jos:

  • 51,5% dintre români au folosit și li s-a părut util ChatGPT sau un alt instrument AI pentru a compara produse sau servicii înainte de achizițiile online
  • 82,3% au folosit cel mai des ChatGPT pentru a compara produse sau servicii, dintre toate sistemele AI
  • 58,3% au cumpărat online produse sau servicii doar pentru că le-au văzut pe Social Media
  • 71,9% folosesc cel mai des Google pentru a afla informații despre produse și citi recenzii
  • 70,2% consideră că tot Google are cea mai mare influență în decizia de cumpărare online
  • 77,6% au în continuare cea mai mare încredere în familie și prieteni când aleg un produs sau un serviciu online
  • 61,6% verifica des sau mereu informațiile primite din Social Media sau de la AI cu realitatea de pe site-urile oficiale și din magazinele fizice
  • 58,4% se informează despre produsele și serviciile vizate pentru cumpărături din Social Media
  • 64,9% au redus moderat sau semnificativ cheltuielile online, odată cu creșterea prețurilor
  • 32,4% au redus cheltuielile lunare online cu 101-250 de lei
  • 31,37% cumpără mai rar din categoria Modă și Bijuterii
  • 59,8% își stabilesc bugetul pentru cumpărături online în funcție de reduceri sau promoții
  • 33,5% devin precauți cu achizițiile online când trec pragul valoric de 250 de lei
  • 80,8% caută întotdeauna sau cel mai des reduceri sau promoții pe alte site-uri înainte de a face o achiziție
  • 79,5% sunt foarte mult sau moderat influențați de incertitudinea economică, în deciziile de cumpărare
  • 45,3% caută mai întâi produsul online și apoi merg în magazinele fizice să îl vadă sau achiziționeze
  • 82,9% sunt mai atenți la costurile de livrare, în contextul economic actual
  • 66,7% pot sesiza diferența și distinge conținutul AI când îl văd în descrierea unui produs sau a unui serviciu
  • 49,7% consideră că nu au fost influențați de conținutul generat de AI în alegerea unui produs sau a unui serviciu

Studiul Radiografia eCommerce în România

