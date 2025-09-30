Comerțul online din România trece printr-o perioadă de schimbări și maturizare a comportamentului. Este una dintre concluziile raportului anual, elaborat de , care vizează piața de comerț electronic.

Comerțul online analizat într-un studiu de specialitate

Studiul, intitulat Radiografia eCommerce în România, analizează ale românilor. Când vorbim despre comerțul online, comunicatul arată că piața trece printr-o perioadă de schimbări. Creşterea inflaţiei şi scăderea puterii de cumpărare i-a determinat pe consumatori să fie mai atenţi la cheltuieli. Aceștia au devenit mult mai selectivi în ceea ce privește produsele pe care le cumpără, dar și magazinele la care apelează.

Potrivit studiului care vizează comerțul online, pentru alegerea produselor, 19% dintre români apelează la ChatGPT sau alte aplicații bazate pe inteligența artificială. Cu ajutorul acestor aplicații, compară prețurile, dar și caracteristicile produselor pe care le doresc.

Alți 32% dintre cei chestionați folosesc ChatGPT ocazional, iar un 25% recunosc faptul că nu au testat, deși sunt curioși. Studiul mai arată că ChatGPT este cea mai accesată aplicație pentru compararea produselor. Un procent de 82% dintre cei care apelează la astfel de aplicații îl preferă. Mult mai puțini sunt cei care preferă Gemini (13%), în vreme ce restul, sub 3%, apelează la Grok, Claude, DeepSeek.

Când vine vorba de informare, românii care preferă comerțul online își iau referințele necesare de pe Google (72%).

Românii sunt mai atenți la cheltuieli

Comerțul online are de suferit din cauza majorării prețurilor și a . Un procent de 25% dintre români au decis să reducă drastic cumpărăturile. Un procent de 39%, arată studiul, dau dovadă de moderație, iar 25 susțin că nu și-au schimbat obiceiurile și cumpără la același nivel ca în trecut.

Peste 80% dintre cumpărători verifică reducerile înainte de a plasa o comandă online. De asemenea, costul livrării rămâne un criteriu decisiv în alegerea magazinului online. Totodată, transparenţa în prezentarea produselor şi rapiditatea livrării sunt luate în calcul atunci când sunt făcute achiziții.

Studiul referitor la comerțul online mai arată că, deși bugetele alocate s-au temperat, interesul pentru anumite categorii de mărfuri este în creştere. Produsele pentru casă şi bucătărie, cele pentru sănătate şi îngrijire personală au înregistrat o cerere ridicată. Acest lucru arată că românii au început să prioritizeze investiţiile care le aduc confort şi siguranţă.

Activitatea de intră într-o etapă de consolidare. Sonsumatorii sunt mai informați și compară caracteristicile și prețurile produselor tot mai mult. Acest lucru indică un comportament de comerț responsabil. În acest context, magazinele online care vor reuşi să combine preţul corect, calitatea şi experienţa de cumpărare vor avea cel mai mult de câştigat.

Principalele concluzii ale studiului privind comerțul online

Principalele concluzii ale studiului care vizează comerțul online sunt prezentate în lista de mai jos:

51,5% dintre români au folosit și li s-a părut util ChatGPT sau un alt instrument AI pentru a compara produse sau servicii înainte de achizițiile online

82,3% au folosit cel mai des ChatGPT pentru a compara produse sau servicii, dintre toate sistemele AI

58,3% au cumpărat online produse sau servicii doar pentru că le-au văzut pe Social Media

71,9% folosesc cel mai des Google pentru a afla informații despre produse și citi recenzii

70,2% consideră că tot Google are cea mai mare influență în decizia de cumpărare online

77,6% au în continuare cea mai mare încredere în familie și prieteni când aleg un produs sau un serviciu online

61,6% verifica des sau mereu informațiile primite din Social Media sau de la AI cu realitatea de pe site-urile oficiale și din magazinele fizice

58,4% se informează despre produsele și serviciile vizate pentru cumpărături din Social Media

64,9% au redus moderat sau semnificativ cheltuielile online, odată cu creșterea prețurilor

32,4% au redus cheltuielile lunare online cu 101-250 de lei

31,37% cumpără mai rar din categoria Modă și Bijuterii

59,8% își stabilesc bugetul pentru cumpărături online în funcție de reduceri sau promoții

33,5% devin precauți cu achizițiile online când trec pragul valoric de 250 de lei

80,8% caută întotdeauna sau cel mai des reduceri sau promoții pe alte site-uri înainte de a face o achiziție

79,5% sunt foarte mult sau moderat influențați de incertitudinea economică, în deciziile de cumpărare

45,3% caută mai întâi produsul online și apoi merg în magazinele fizice să îl vadă sau achiziționeze

82,9% sunt mai atenți la costurile de livrare, în contextul economic actual

66,7% pot sesiza diferența și distinge conținutul AI când îl văd în descrierea unui produs sau a unui serviciu

49,7% consideră că nu au fost influențați de conținutul generat de AI în alegerea unui produs sau a unui serviciu

Studiul